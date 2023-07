Verifone lance une nouvelle marque

Verifone dévoile une nouvelle marque et un site Web d’entreprise inédit afin d’illustrer son offre de plateforme de paiements de premier ordre

CORAL SPRINGS, Floride, 01 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Verifone change d’image de marque pour mettre en lumière ses solutions de paiement innovantes en introduisant un nouveau logo, une nouvelle identité de marque et un site Web mondial inédit de manière à s’aligner sur une vision actualisée. Verifone est désormais l’« expert en commerce et architecte des paiements » partenaire de toutes les entreprises dans le monde. Le portefeuille robuste de produits et services de Verifone tient cette promesse en couvrant les solutions de paiement numérique, les dispositifs de paiement sécurisés, les paiements en tant que service hébergés sur le cloud, l’acquisition de marchands, la technologie de point de vente, les connaissances commerciales avancées via la science des données, les pratiques de services gérés et plus encore.

Après avoir reconstitué l’intégralité de son offre et de sa culture d’entreprise sous un nouveau leadership, l’identité renouvelée de la marque correspond à l’innovation et la passion d’une nouvelle Verifone. La reconnaissance et la confiance que les consommateurs accordent au nom Verifone devaient être préservées tout en mettant simultanément en lumière la focalisation accrue de Verifone sur le numérique, son approche priorisant l’avenir et sa position de leader sur la place de marché. La nouvelle iconographie communique la nature connectée, modulaire et évolutive des paiements dans la vie moderne, et elle présente le rôle architectural que joue Verifone dans les paiements et le commerce. Tous ces éléments sont réunis sur le nouveau site Web mondial de Verifone où les consommateurs, marchands et autres parties prenantes se voient présenter une nouvelle expérience Verifone plus intuitive. La nouvelle marque est extensible à travers les unités commerciales et sur toute la planète.

Avec un demi-billion de dollars de transactions qui traversent son cloud via des dispositifs de paiement ou des sites Web et applications soutenus par Verifone, Verifone permet véritablement un commerce mondial. Verifone se démarque dans le domaine des paiements où la plupart des entreprises doivent toujours assembler des offres fragmentées de différents fournisseurs pour répondre aux besoins complexes de la clientèle. Verifone est le seul fournisseur à disposer d’un ensemble d’outils flexible et complet qui rationalise et réduit les coûts de toute entreprise pour l’acceptation de paiements.

« Le monde du commerce évolue constamment, et c’est cet environnement dynamique que nous avons simplifié et que nous continuons de révolutionner. Verifone s’est lancée dans l’espace des technologies financières il y a plus de 40 ans, faisant rapidement évoluer ses offres de services pour répondre aux besoins de toutes les petites et grandes entreprises », a déclaré Mike Pulli, PDG de Verifone. « Nous sommes le partenaire de commerce indispensable pour les entreprises du monde entier, car nous proposons des solutions avec une architecture préparée pour l’avenir. Notre nouvelle marque correspond à notre réflexion accordant la priorité au numérique, notre état d’esprit axé sur les employés et notre innovation accélérée. Nos clients, de même que leurs clients, comptent sur Verifone chaque jour. »

Ces dernières années, Verifone s’est intensément concentrée sur la création de nouvelles capacités et fonctions de paiement innovantes, étendant considérablement la pile de solutions et ouvrant de nouveaux marchés. En raison de l’expertise commerciale de la société, ses solutions peuvent facilement être adaptées sur presque tous les marchés verticaux. Depuis les détaillants complexes opérant dans l’omnicommerce à l’échelle mondiale jusqu’au moindre fournisseur local présentant ses produits lors d’un marché agricole, Verifone prépare les piles technologiques et les écosystèmes de paiement pour l’avenir.

Pour découvrir la nouvelle identité de Verifone, visionnez la vidéo de présentation https://vimeo. com/verifone/newbrandlaunch et consultez son nouveau site Web mondial d’entreprise à l’adresse https://www. verifone.com/en/global . De nouveaux sites Web nationaux entreront en service au cours des semaines et mois à venir.

À propos de Verifone

Verifone est l’architecte de paiements façonnant les écosystèmes des expériences de commerce en personne et en ligne, comprenant tout ce dont les entreprises ont besoin, des dispositifs de paiement sécurisés aux outils d’e-commerce, en faisant l’acquisition de services, de connaissances commerciales avancées et bien plus encore. En tant que leader mondial des technologies financières, Verifone alimente la croissance de l’omnicommerce pour des sociétés dans plus de 165 pays et se voit accorder la confiance des institutions financières de premier plan, des petites entreprises et des marques les plus connues dans le monde. La plateforme Verifone se base sur quatre décennies d’innovation et de sécurité sans concession, gérant annuellement plus de 12 milliards de transactions équivalant à plus de 500 milliards de dollars sur les canaux physiques et numériques.

