Verifone Lança Nova Marca

Verifone revela nova marca e site corporativo para exemplificar sua oferta de plataforma de pagamentos líder da classe

CORAL SPRINGS, Flórida, July 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Verifone se renova para destacar suas soluções de pagamento inovadoras, introduzindo um novo logotipo, identidade de marca e site global para se alinhar com uma visão atualizada. A Verifone agora é parceira “Payments Architect and Commerce Expert” (Expert de Arquitetura de Pagamentos e Comércio) para todas as empresas em todos os lugares. O robusto portfólio de produtos e serviços da Verifone cumpre essa promessa, pois abrange soluções de pagamento digital, dispositivos de pagamentos seguros, Pagamentos como Serviço hospedados na nuvem, aquisição de comerciantes, tecnologia de ponto de venda, insights avançados de negócios por meio da ciência de dados, práticas de serviços gerenciados e muito mais.

Depois de recriar a oferta e toda a cultura da empresa sob a nova liderança a identidade da marca renovada combina com a inovação e a dedicação de uma nova Verifone. O reconhecimento e a confiança do consumidor no nome Verifone precisavam ser preservados, com o destaque simultâneo do foco digital elevado da Verifone, a abordagem voltada para o futuro e a posição de liderança no mercado. A nova iconografia transmite a natureza conectada, modular e em evolução dos pagamentos na vida moderna, sendo um exemplo do papel arquitetônico que a Verifone desempenha nos pagamentos e no comércio. Tudo isso acompanha o novo website global onde consumidores, comerciantes e outras partes interessadas são introduzidos a uma experiência nova e mais fácil de usar da Verifone. A nova marca se aplica a todas as unidades de negócios e em todo o mundo.

Com meio trilhão de dólares em transações na sua nuvem nos dispositivos de pagamento ou sites e aplicativos da Verifone, a Verifone realmente viabiliza o comércio global. A Verifone se destaca no espaço de pagamentos, onde a maioria das empresas ainda junta ofertas fragmentadas de vários provedores para atender às necessidades complexas dos clientes. A Verifone é o único provedor com um conjunto de ferramentas abrangente e flexível que agiliza e reduz os custos para qualquer empresa aceitar pagamentos.

“O mundo do comércio está em constante evolução, e é esse ambiente dinâmico que simplificamos e continuamos a revolucionar. A Verifone entrou no espaço Fintech há mais de quatro décadas, evoluindo rapidamente as ofertas de serviços para atender às necessidades de todas as grandes e pequenas empresas”, disse Mike Pulli, CEO da Verifone. “Somos o parceiro comercial essencial para empresas em todo o mundo, com a nossa oferta de soluções com uma arquitetura à prova do futuro. Nossa nova marca representa o nosso pensamento digital, nossa mentalidade focada nos funcionários e nossa inovação acelerada. Nossos clientes e clientes dos nossos clientes confiam na Verifone todos os dias.”

A Verifone tem se concentrado intensamente em recursos e capacidade de pagamento novas e inovadoras nos últimos anos, expandindo significativamente o conjunto de soluções e permitindo a abertura de novos mercados. A experiência em comércio da empresa significa que suas soluções podem ser facilmente adaptadas em quase todas as verticais. De varejistas complexos, globais e de omni-commerce a um fornecedor local em um mercado de agricultores, a Verifone prepara os ecossistemas de pagamento e conjuntos de tecnologia para o futuro.

Para ver a nova identidade da Verifone, assista ao vídeo do lançamento https://vimeo.com/verifone/ newbrandlaunch e visite o novo site corporativo global em https://www.verifone.com/en/ global . Novos sites específicos de cada país serão lançados nas próximas semanas e meses.

Sobre a Verifone

A Verifone é a arquiteta de pagamentos que molda os ecossistemas para experiências de comércio online e presencial, incluindo tudo o que as empresas precisam – desde os dispositivos de pagamento seguros a ferramentas de eCommerce, aquisição de serviços, insights avançados de negócios, e muito mais. Como líder global em FinTech, a Verifone impulsiona o crescimento do omni-commerce para empresas em mais de 165 países, e conta com a confiança das marcas, pequenas empresas e grandes instituições financeiras mais conhecidas do mundo. A plataforma Verifone foi criada com o nosso histórico de quatro décadas de inovação e segurança intransigente, que atualmente gerencia anualmente mais de 12 bilhões de transações no valor de mais de US $ 500 bilhões em canais físicos e digitais.

Contato para Mídia da Verifone:

Email: Press@Verifone.com

