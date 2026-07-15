FREELANDER تؤكد إطلاق علامتها التجارية في أبوظبي خلال سبتمبر/أيلول في مهرجان غودوود للسرعة، في خطوة جديدة ضمن مسار توسعها العالمي

غودوود، المملكة المتحدة, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — خلال مهرجان غودوود للسرعة 2026، أعلنت العلامة التجارية البريطانية الفاخرة FREELANDER أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون أول أسواقها الدولية، وذلك خلال فعالية لتبادل الخبرات في القطاع استضافها Abu Dhabi Investment Office (ADIO) في The Orangery. كما أكدت FREELANDER أن الإطلاق الدولي لعلامتها التجارية من المقرر أن يُقام خلال سبتمبر/أيلول في أبوظبي. ويمثل هذا علامة بارزة أخرى في استراتيجية التوسع العالمي للعلامة التجارية.

باعتباره أحد أبرز الفعاليات المؤثرة في العالم في مجال ثقافة السيارات، يجمع مهرجان غودوود للسرعة كل عام العلامات التجارية العالمية للسيارات، ورواد صناعة السيارات، والشركات الرائدة المبتكرة. وخلال الفعالية، استضاف ADIO سلسلة من جلسات تبادل الخبرات في القطاع في The Orangery، ركزت على موضوعات تشمل عولمة صناعة السيارات، وتطوير الأسواق الدولية، والتعاون عبر المناطق. ودُعيت FREELANDER للمشاركة في الحوار ومشاركة رؤيتها بشأن التوسع العالمي.

شكّلت المشاركة في مهرجان غودوود أيضًا فرصة أمام FREELANDER لاستحضار أصولها البريطاني، فبعد ما يقرب من ثلاثة عقود من التراث العريق، تطورت FREELANDER من مجرد طراز كلاسيكي في عالم السيارات إلى علامة تجارية عالمية مستقلة تمامًا. ومن خلال إعادة تشكيلها عبر أربعة تحولات محورية في التصميم، والتكنولوجيا، والتنظيم، والتصنيع الذكي، تبدأ FREELANDER مرحلة جديدة من النمو العالمي مدعومةً بهوية علامتها التجارية المتجددة وقدراتها التشغيلية العالمية وتقنياتها الذكية المتطورة.

تم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كأول سوق دولية لعلامة FREELANDER بفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها التجارية الداعمة للابتكار، والطلب القوي على حلول التنقل الذكية، والتزامها طويل الأمد بتطوير مصادر الطاقة الجديدة، ما يوفر أساسًا متينًا لتوسع العلامة التجارية في المنطقة.

تواصل FREELANDER تعزيز ابتكار المنتجات بما يتناسب مع احتياجات الأسواق الإقليمية، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها العالمية. وبوجه خاص، يُعَد نظام الركن فائق الذكاء (SIVP)، الذي يُطرح عالميًا للمرة الأولى هذا العام، مثالاً بارزًا على كيفية مواصلة FREELANDER تحسين تجربة التنقل الذكي بما يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الواقعية، مثل البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال الفعالية، شاركت Lucia Mao، الرئيسة التنفيذية لشركة FREELANDER International، رؤية العلامة التجارية بشأن التطوير العالمي خلال جلسة حوارية بعنوان “من دخول الأسواق إلى الالتزام طويل الأمد”. وقالت: “إن التوسع الدولي لا يقتصر على دخول سوق جديدة فحسب، بل يتعلق ببناء التزام طويل الأمد.” وأكدت قائلة: “تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق التوسع العالمي لعلامة FREELANDER، فهي سوق ذات أهمية استراتيجية سنرسّخ حضورنا فيها ونستثمر على المدى الطويل، بالتعاون مع شركائنا.”

لا يمثل الحوار في مهرجان غودوود مرحلة جديدة في استراتيجية FREELANDER العالمية فحسب، بل يعكس أيضًا التزامها طويل الأمد وانخراطها العميق في الأسواق الدولية. وانطلاقًا من ذلك، ستواصل FREELANDER الاستفادة من إرث علامتها البريطانية الفاخرة، ونظامها التشغيلي العالمي، وقدراتها في مجال ابتكار التقنيات الذكية، لتعزيز حضورها المحلي في الأسواق الدولية، وتقوية شراكاتها حول العالم، ودفع طموحاتها طويلة الأمد في مجال التوسع العالمي.

نبذة عن FREELANDER

FREELANDER هي علامة بريطانية فاخرة للسيارات الذكية المُصممة لجميع التضاريس، وقد تم تطويرها بالتعاون بين Chery وJaguar Land Rover. تتولى JLR قيادة مجالات التصميم والطابع الفاخر للعلامة، بينما تقدم Chery تقنيات متقدمة وإمكانات سلاسل التوريد العالمية من الطراز الأول. وتحظى العلامة التجارية بدعم من قاعدة عالمية قوية، تضم أكثر من 5,000 موظف، وخمسة مراكز استراتيجية، ومنظومة متكاملة بالكامل تشمل التصميم، والبحث والتطوير، والتصنيع، وإدارة العمليات العالمية.

Vincent CHEN

[email protected]

https://www.cheryinternational.com

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