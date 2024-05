Formation ’24 – A Principal Conferência de Tecnologia para Líderes da Indústria de Seguros – Tem Início em Dallas

A Conferência Mais Prestigiada de Inovadores Globais de Seguros e Tecnologia de 2024 Acontece em Dallas, Texas

BOSTON, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedades e acidentes (P&C) e geral, dá início à sua conferência Formation ’24. O evento será realizado no Omni Dallas Hotel em Dallas, Texas.

O tema deste ano, “Simplificando Juntos”, está focado em trabalhar com clientes e parceiros para simplificar a complexidade dos seguros. O evento Formation ’24 é uma experiência inigualável, com conteúdo enriquecedor, amplas oportunidades de networking no setor e atividades memoráveis.

Simplificando Juntos no Formation ‘24

O Formation ’24 conta com a presença de clientes estimados para compartilhar as melhores práticas e experiências em primeira mão da implementação da Duck Creek e de inovações do ecossistema de parceiros, além de líderes da Duck Creek que fornecem informações sobre as tendências e tecnologias do setor para o próximo ano.

“O Formation é um evento especial que permite que a Duck Creek se envolva diretamente com nossos clientes e os prepare para o próximo ano”, diz Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “Temos a sorte de trabalhar com muitas companhias de seguros inovadoras que são vistas como líderes no nosso setor. O mundo dos seguros de P&C e gerais enfrenta cada vez mais muitas complexidades e desafios e, juntos, estamos criando soluções para simplificar os processos e ajudar as seguradoras a se concentrarem no que é mais importante.”

Jackowski subirá ao palco principal para discutir esses desafios em profundidade e oferecer soluções. Depois de dar sua perspectiva sobre o estado da indústria e como a Duck Creek está preparada para enfrentar esses desafios, Jackowski será seguido por clientes e outros Ducks que apresentarão uma análise profunda de tópicos como como o Software-as-a-Service (SaaS) evergreen e a Active Delivery via Azure Cloud ajudaram a agilizar a subscrição para crescimento, lucratividade e gerenciamento de riscos.

Complexidades da Insurtech

Além das sessões gerais do palco principal, o Formation ‘24 sediará 40 sessões de discussões gerais e hiperfocadas, cobrindo todos os aspectos da indústria de seguros de P&C que os participantes estão focados. As sessões abrangerão IA e aprendizado de máquina em insurtech, gerenciamento de distribuição e gerenciamento de riscos, ambientes em nuvem, automação, estratégias de migração bem-sucedidas e muito mais.

Um destaque do evento inclui uma sessão de discussão, “The Future of Insurance in Action” (O Futuro do Seguro em Ação), com analistas influentes do setor como palestrantes convidados. Este painel de discussão se concentrará no que as seguradoras pensam da IA e as iniciativas de negócios e tecnologia que estão considerando.

“O Formation é uma maneira de a Duck Creek mostrar nosso compromisso de investir nos nossos clientes”, disse Chris McCloskey, Diretor de Operações da Duck Creek Technologies. “Temos orgulho em ajudar os clientes no seu crescimento e na obtenção de valor dos negócios e, na Formation ‘24, reunimos clientes e parceiros para discutir como podemos todos trabalhar em conjunto com a tecnologia certa para simplificar o processo e alcançar os resultados certos.”

A agenda e a programação dos palestrantes já estão disponíveis no site da conferência. Para mais informação sobre o Formation ‘24, visite https://www.duckcreek.com/ formation/.

Sobre a Duck Creek Technologies

