AI-Media pronta para Apresentar Soluções de Legendagem de Ponta na Broadcast Asia Expo 2024

CINGAPURA, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A AI-Media, líder mundial em soluções de legendagem baseadas em IA, anuncia sua participação na Broadcast Asia Expo 2024, a ser realizada de 29 a 31 de maio na Singapore Expo. No estande #5L3-3, a AI-Media apresentará seus mais recentes avanços em tecnologia de legendas de transmissão, projetados para revolucionar a indústria.

No estande da AI-Media, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de produtos de ponta, incluindo a solução de legendagem automatizada da AI-Media, a LEXI, e a recém-lançada LEXI Recorded. O estande contará com estações de demonstração ao vivo de LEXI e LEXI Recorded, permitindo que os participantes vejam essas soluções em ação. Essas inovações destacam o compromisso da AI-Media em fornecer soluções inovadoras e de ponta em tecnologia de transmissão.

A solução LEXI e LEXI Viewer da AI-Media será exibida durante todo o evento no palco Broadcast Asia no Hall 6 do local. A AI-Media fará a legendagem de todas as sessões ao vivo no palco, demonstrando nossas soluções de legendagem de ponta em tempo real e destacando suas capacidades avançadas.

Compromisso da AI-Media com a Inovação

A Broadcast Asia Expo 2024 é uma plataforma importante para a apresentação das nossas últimas inovações em tecnologia de legendagem”, disse James Ward, Diretor de Vendas da AI-Media. “Queremos demonstrar como as soluções da AI-Media, incluindo nossa avançada solução de legendagem e tradução de IA, a LEXI, podem revolucionar a indústria de transmissão, estabelecendo novos padrões em eficiência e acessibilidade.”

No estande estarão presentes os principais da equipe da AI-Media APAC, incluindo Declan Gallagher, Gerente-Geral; Gordon Chua, Gerente de Desenvolvimento de Negócios; e Rob Waller, Vendas Técnicas. Com vasta experiência nas indústrias de transmissão, todos estarão disponíveis para reuniões personalizadas para discutir como as soluções da AI-Media podem beneficiar várias necessidades de transmissão.

Explore as soluções de legendagem líderes mundiais da AI-Media:

LEXI – A Principal Solução de Legendagem Alimentada por IA

A LEXI está na vanguarda das legendas com a tecnologia de IA, oferecendo precisão incomparável e recursos inovadores para TV ao vivo, streaming, reuniões e eventos. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media conseguiu revelar dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, o LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Com recursos avançados, como identificação do falante e colocação inteligente de legendas, os participantes podem ver o desempenho da LEXI nas demonstrações ao vivo no Estande #5L3-3.

LEXI Recorded – Legendas Revolucionárias para Conteúdo VOD

O recém-lançado LEXI Recorded oferece tempos de resposta rápidos para conteúdo gravado sensível ao tempo. Utilizando a automação baseada em IA, essa solução simplifica o processo de legendagem, permitindo que profissionais de mídia, criadores de conteúdo e emissoras forneçam conteúdo acessível com velocidade e precisão notáveis.

Codificadores SDI e IP

A AI-Media fornece uma gama abrangente de codificadores de legendas SDI e IP, como as versões HD492 (Encoder Pro) e ALTA MPEG – TS e 2110, alimentadas pela tecnologia EEG avançada. Esses codificadores atendem a diversos requisitos de legendagem e se integram perfeitamente à principal solução baseada em IA da AI-Media, a LEXI, garantindo precisão e eficiência incomparáveis.

Experimente as soluções avançadas de legendagem da AI-Media em primeira mão na Broadcast Asia Expo 2024. De codificadores SDI à inovadora LEXI, LEXI Recorded, LEXI DR e muito mais, a AI-Media continua a estabelecer novos padrões em tecnologia de legendas. Visite-nos no Estande # 5L3-3para explorar esses avanços e agendar uma reunião personalizada com a nossa equipe.

Marque uma reunião aqui: Calendly

Inscreva-se no evento aqui: Asia Tech x Singapore Registration

Para mais informação sobre as revolucionárias soluções de legendagem da AI-Media, visite:

AI-Media: AI-Media:Tecnologia e Soluções de Legendagem Alimentadas por IA

LEXI : https://www.ai-media.tv/our- products/lexi-ai-powered- captioning-tool-kit/lexi-asr/

LEXI Recorded: https://www.ai- media.tv/our-products/lexi-ai- powered-captioning-tool-kit/ lexi-recorded/

Sobre a AI-Media:

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções inovadoras de fluxo de trabalho de legendagens. Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media conseguiu revelar dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, o LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Este marco solidifica ainda mais a posição da AI-Media como líder em tecnologia de IA para soluções de fluxo de trabalho de legendagens ao vivo e gravadas. Com o compromisso de utilizar a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo. Ai-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 5c4e5111-d406-4194-a13c- 03f80ce8ff74

Contato com a Mídia: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

GlobeNewswire Distribution ID 9122640