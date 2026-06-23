‫مجموعة نماء تخرج من مرحلة التأسيس السري بـ 150 منشأة والتزام طويل الأجل في مجال البنى التحتية الغذائية في الشرق الأوسط

خرجت شركة نماء، التابعة لمجموعة أتومز الكبرى، من مرحلة التأسيس السري لتعلن عن حجم أعمالها في مجال البنى التحتية الغذائية، وأوضحت التزامها طويل الأجل ببناء أنظمة تدعم قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة 23 – Media OutReach Newswire – يونيو 2026 – التكنولوجيا العقارية وإنشاء البنى التحتية اللازمة لتوسيع نطاق خدمات توصيل الأغذية وإنتاجها، والتابعة لمجموعة أتومز، أعلنت لأول مرة عن أعمالها في مجال البنية التحتية الغذائية في الشرق الأوسط. منذ عام 2019، قامت المجموعة سريًا بإنشاء والاستحواذ على 150 منشأة في جميع أنحاء المنطقة، وخصصت لكل منها وظيفة معينة في منظومة إنتاج الأغذية والمشروبات. بفضل رؤية نماء الواضحة لاتجاهات السوق، صارت الآن على استعداد للإعلان عما أنشأته وعما تنوي تحقيقه مستقبلًا.

اتباع نهج مدروس لإرساء الأسس

قررت نماء منذ البداية تركيز جهودها على الأسس التالية: فهم سمات المنطقة، وعقد شراكات مثمرة، وإنشاء البنية التحتية المادية اللازمة، وأدى إرساء هذه الأسس إلى امتداد نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين. تضم أعمال الشركة حاليًا مجموعة من العروض الرئيسية:

منشآت كيتشن بارك – مطابخ كلاود كيتشنز التجارية الجاهزة ووحدات المعالجة المركزية للعلامات التجارية للأغذية والمشروبات التي ترغب في التوسع دون تحمل الأعباء الرأسمالية اللازمة لإنشاء مرافق مادية.

مباني برو فوود المصممة حسب الطلب – بنية تحتية مخصصة للطهي ومصممة طبقًا لمتطلبات تشغيلية محددة.

كلاود ريتيل – مصممة خصيصًا لسد الفجوة بين المنتجين والمستهلكين النهائيين.

هانجر هاب – سلسلة المطاعم الرقمية الأولى في المنطقة.

بيكنيك وفيوتشر فوودز – علامتان تجاريتان جديدتان سيتم إصدارهما قريبًا في المنطقة.

استثمار كبير ومستدام

في عام 2025، استثمرت نماء ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ووجهت هذا الاستثمار بالكامل لتوسيع نطاق أعمالها، ودعم المشغلين الحاليين، والاستجابة للطلب المتزايد الذي تشهده في مختلف الأسواق باستمرار، وما زال هذا الاستثمار مثمرًا.

أصبحت إمارة دبي تحديدًا مركزًا محوريًا بالنسبة لنماء. لذلك تخطط نماء لاستثمار 40 مليون دولار أمريكي تقريبًا في هذه الإمارة وحدها في عام 2026، وهكذا سيزيد استثمارها في الإمارة زيادةً كبيرةً مقارنةً بالمبلغ الذي استثمرته هناك في عام 2025 وكان قدره 28 مليون دولار أمريكي. نماء تعتبر دبي من أكثر الأسواق حيويةً في المنطقة لأنها سريعة التطور وتتقبل نماذج أعمال جديدة في قطاعي الأغذية والخدمات اللوجستية، وتدعم على نحو كبير النهج القائم على البنى التحتية الذي تتبعه الشركة.

المنطقة تشهد تحولًا كبيرًا

يشهد قطاع الأغذية في الشرق الأوسط تحولًا كبيرًا إذا يتزايد طلب المستهلكين، ويُعاد تطوير سلاسل التوريد، وصار المشغلون والحكومات يولون اهتمامًا للمرونة. نظرًا لكل ذلك، تعتبر نماء البنى التحتية المتخصصة عنصرًا أساسيًا ودائم التأثير، وليست مجرد عنصرًا مكملًا للمنظومة البيئية الأوسع نطاقًا، بل إنها أساس هذه المنظومة.

لا تستهدف نماء توسيع أعمالها في المنطقة فحسب، بل تسعى إلى التزام طويل الأجل يعتمد على تمكين المشغلين، ودعم مؤسسات الأعمال بجميع أحجامها، وخدمة المجتمعات التي أُنشئت هذه الأنظمة الغذائية لتوفير الطعام لها.

نبذة عن نماء

\ تُعد نماء من رواد تطوير حلول الغذاء الرقمية، والتجارة السريعة، والبنى التحتية العقارية. بدأ الأعضاء المؤسسون في تأسيس أعمالهم التمهيدية في المنطقة منذ عام 2019 تبعًا لفلسفة تركز على إنشاء بنى تحتية تمكِّن المستهلكين من الحصول على الوجبات والبقالة والسلع الأساسية بسرعة وثقة. شركة نماء تابعة لمجموعة أتومز، وقد تطورت حتى صارت شبكة متعددة القطاعات وتدير أعمالها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. تتضمن أعمال الشركة شبكة كيتشن بارك، وهي شبكة مطابخ تجارية تقدم مطابخ كلاود كيتشنز ووحدات معالجة مركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بالإضافة إلى بنى تحتية مخصصة للمطابخ ومرافق جاهزة للتجارة السريعة.