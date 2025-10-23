‫كافيه أمازون التايلاندي يسرّع من توسّعاته العالمية مع التركيز على الاستدامة والتأثير الاجتماعي

بانكوك، تايلاند – 23 أكتوبر 2025 – يُعزّز كافيه أمازون، إحدى أشهر علامات القهوة في دولة تايلاند، طموحاته الدولية بدخول أسواق جديدة وتحقيق شهرة عالمية. وقد تطورت السلسلة، التي تديرها شركة PTT لأعمال النفط والتجزئة، الشركة العامة المحدودة (OR)، من مجرد مقهى على جانب الطريق داخل محطات PTT إلى واحدة من أكبر سلاسل المقاهي في آسيا، بأكثر من 5,000 فرع حول العالم.

في الربع الثاني من عام 2025، باع كافيه أمازون أكثر من 107 ملايين كوب من القهوة – أي ما يعادل حوالي 1.2 مليون كوب يوميًا – بزيادة قدرها حوالي 5 ملايين كوب، أو 4.9% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى توسّع فروعه واستمرار الطلب الاستهلاكي. وتتوسّع العلامة التجارية، الرائدة في السوق التايلاندية، في لاوس والفلبين واليابان وعُمان والبحرين من خلال نموذج امتياز مصمّم للحفاظ على معايير العلامة التجارية العالمية في التصميم والجودة والخدمة.

يتجّسد جوهر هوية كافيه أمازون في التزامه بدعم مزارعي البن المحليين وممارسات الزراعة المستدامة، حيث تستورد الشركة حبوب البن من مزارعين في شمال تايلاند – بمن فيهم بانغ خون، وفاه لانغ، وماي وانغ، ودوي إنثانون – من خلال شراكات طويلة الأمد تُحسّن التقنيات الزراعية، وترفع دخل صغار المزارعين، وتُوسّع مساحة الغابات، وتُساهم في تنقية الهواء.

في تايلاند، تعمل شركة OR على توسيع مركزها أواسيس في أيوثايا، بمساحة 200 راي، وهو مجمع متكامل يشمل التحميص، وإنتاج المخبوزات، والتوزيع، وأكاديمية لتدريب مسؤولي الضيافة والاستقبال. ويعمل المرفق جزئيًا بالطاقة الشمسية، كما يعمل بنظام خالٍ من مياه الصرف الصحي، ويخلق فرص عمل محلية جديدة، ممّا يُبرز استراتيجية شركة OR في ربط النمو التجاري بالمسؤولية البيئية.

ما يزال التأثير الاجتماعي حجر الزاوية في نمو كافيه أمازون. وقد توسّع برنامجه ” كافيه أمازون للفرص” ليشمل أكثر من 430 فرعًا في جميع أنحاء تايلاند، موفرًا فرص عمل للفئات المحرومة، بما في ذلك ضعاف السمع وكبار السن. وتعكس هذه المبادرة إيمان الشركة بأن المقهى يمكن أن يكون أكثر من مجرد مساحة بيع بالتجزئة، بل منصّة مجتمعية كذلك.

بفضل موازنة النمو والاستدامة والشمول الاجتماعي، رسّخ كافيه أمازون مكانته بين أبرز علامات القهوة العالمية. ومع دخوله مرحلته التالية، تثق الشركة في مسيرتها لتصبح واحدة من أبرز علامات القهوة العالمية، معزّزةً في الوقت نفسه فخرها بدولة تايلاند ونموها الهادف.

نبذة حول شركة OR

شركة PTT للنفط وأعمال التجزئة العامة المحدودة (OR) هي شركة تايلاندية رائدة في مجال الطاقة والتجزئة، تعمل في 10 دول. وتعمل شركة ORمن خلال أربع مجموعات أعمال رئيسية: التنقل، الذي يقدم حلول الطاقة عبر محطاتPTT ، وزيوت PTT ، وغاز البترول المسالPTT ، ومحطة السيارات الكهربائية PluZ، ومزوّد حلول الطاقة؛ ونمط الحياة، الذي يعتمد على كافيه أمازون، إحدى أكبر سلاسل المقاهي في آسيا، إلى جانب متاجر التجزئة وإدارة المساحات؛ والأعمال العالمية، التي تقود التوسّع الدولي بأكثر من 2,700 محطة PTT 5,000 فرع لدى كافيه أمازون حول العالم؛ وأعمال الابتكار لدى OR، التي تحتضن مشاريع جديدة وحلولاً مستدامة من خلال التكنولوجيا. ويكمل هذه الأعمال تطبيق blueplus+ الرقمي منOR ، الذي يدمج المزايا عبر الإنترنت وخارجه عبر منظومتها المتكاملة من منصّات البيع بالتجزئة والخدمات.

الموقع الإلكتروني: www.pttor.com