جريت وول موتور: السيارة المتألقة في كأس آسيا للكريكيت 2025 برعاية موانئ دبي العالمية

قامت شركة ITW Universe، وهي شركة عالمية متخصصة في الاستشارات الرياضية والشراكات، بتسهيل التعاون التاريخي بين جريت وول موتور (GWM)، وموزعها في الإمارات مجموعة النابودة، وبين كأس آسيا للكريكيت 2025 برعاية موانئ دبي العالمية. ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي، نجحت ITW Universe في ربط علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات بأحد أهم المنصات الرياضية وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم.

السيارة الأبرز في البطولة، والتي خطفت الأضواء تحت اسم “الآلة العملاقة”، هي هافال H9 من GWM، والتي تم تقديمها كـ السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) البارزة للبطولة. ويمثل هذا التعاون أول دخول رسمي لـ GWM إلى عالم رعاية رياضة الكريكيت، حيث حقق ظهورًا عالميًا واسعًا وخاصة في المباريات التاريخية بين الهند وباكستان. وقد لفتت هافال H9 أنظار ملايين المشجعين حول العالم، لتصبح واحدة من أبرز أيقونات البطولة وأكثرها تميزًا.

قال السيد ساني بهات، مدير المبيعات والتسويق في جريت وول موتور – الشرق الأوسط:

“شراكتنا مع كأس آسيا 2025 تعكس رؤيتنا في التواصل مع الناس عبر الشغف المشترك. نحن نؤمن بدفع الحدود ووضع معايير جديدة، وهذا التعاون يجسد تلك الروح. ومن خلال هذه المنصة، نهدف إلى إلهام الملايين وتعزيز التزامنا بالنمو والتميز والمشاركة المجتمعية.”

وباعتبارها جزءًا من هذه الشراكة، تعرض GWM ومجموعة النابودة سيارة هافال H9 في جميع الملاعب المشاركة من خلال حملات ترويجية جريئة، وتنشيطات للجماهير، وعروض حصرية للمنتجات. صُممت هذه السيارة لتناسب العائلات ومحبي المغامرة، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، الأداء القوي، والتصميم العصري — وهي جميعها قيم تتماشى مع طاقة لعبة الكريكيت وتلقى صدى واسع لدى الجماهير الشابة.

تُعد ITW Universe شركة استشارات رياضية عالمية متخصصة في دمج العلامات التجارية داخل المنصات الرياضية المتميزة. ومن خلال تسهيل التعاون بين العلامات التجارية العالمية، والاتحادات الرياضية، والجماهير، تبتكر الشركة شراكات مؤثرة تضيف قيمة عبر مختلف الأسواق.

