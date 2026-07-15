‫إحدى شركات مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس تحصد المركز الثالث في مسابقة روكيت فيول إيست للشركات الناشئة

أكبر مشاركة في مؤتمر ليب إيست 2026 تفتح المجال لعقد أكثر من 1,500 جلسة لاتفاقات الأعمال

شركة مينونج روبوت التابعة لمؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس فازت بالمركز الثالث من بين ما يزيد عن 500 شركة ناشئة منافسة وجائزة قيمتها 10,000 دولار بدون حصة من الأسهم في مسابقة روكيت فيول إيست للشركات الناشئة، كما كانت شركة جين إيديت بايو في مصاف الشركات الست الأولى في المسابقة.

تعاون مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس مع أكثر 30 شركة للمشاركة في مؤتمر ليب إيست العالمي، بصفته الشريك التكنولوجي الحصري، وفتح بذلك المجال لإجراء أكثر من 1,500 نقاش واجتماع عمل.

أُقيم جناح مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس تحت شعار “بوابة المستقبل”، واستعرض ابتكارات 23 شركة تابعة له، وأقبل على زيارة الجناح ما يزيد عن 3,000 زائر.

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – Media OutReach Newswire – 15 يوليو 2026 – فازت شركة مينونج روبوت، التابعة لمؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس بالمركز الثالث في مسابقة روكيت فيول إيست للشركات الناشئة خلال مؤتمر ليب إيست 2026، وحصلت على جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي بدون حصة من الأسهم، كما نالت فرصًا للتواصل مع مستثمرين عالميين وزيادة توسعات أعمالها. علاوةً على ذلك، جاءت شركة جين إيديت بايو التابعة للمؤسسة أيضًا في مصاف الشركات الست الأولى، متفوقةً على أكثر من 500 شركة ناشئة منافسة.

في أول دورة له بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، اختار مؤتمر ليب إيست هونج كونج لاستضافة فعالياته التي حضرها رواد مجال التكنولوجيا ومجموعة من المستثمرين وصناع السياسات وممثلي الشركات التكنولوجية. بصفتها الشريك التكنولوجي الحصري، شاركت مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس بأكثر من 30 شركة ناشئة في المؤتمر، مما أثمر عن عقد ما يزيد عن 1,500 نقاش واجتماع عمل خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو.

تحت شعار “بوابة المستقبل”، استعرض جناح مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس ابتكارات 23 شركة ركزت على أربعة قطاعات رئيسية وهي: تكنولوجيا الحياة والصحة، والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة، والمدن الذكية والتكنولوجيا الحضرية، والذكاء الاصطناعي والبيانات وعلم تصميم الروبوتات، ولذلك جذب الجناح اهتمامًا واسعًا، حيث زاد عدد زواره عن 3,000 زائر.

تيري وونج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس قال: “إن اختيار مؤتمر ليب إيست لمدينة هونج كونج لإقامة دورته الخارجية الأولى يحمل ثلاث رسائل مهمة لأصحاب مجال الابتكار والتكنولوجيا. أولًا، صارت هونج كونج بوابة عالمية للشركات التكنولوجية إذ اتضح نضج منظومتها التكنولوجية على مر السنين وقدرتها الفريدة على الربط بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، وأسواق آسيا والمحيط الهادئ، وسلاسل التوريد في البر الصيني الرئيسي. ثانيًا، صار الشرق الأوسط وغيره من الأسواق الناشئة وجهة استراتيجية جديدة لشركات التكنولوجيا. تتيح هذه الأسواق فرص نمو غير مسبوقة لشركات التكنولوجيا في هونج كونج بفضل تعدد سبل الاستفادة من التطور في مجالات المدن الذكية والطاقة النظيفة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطة التحول الطموحة التي تتبناها رؤية السعودية 2030. ثالثًا، يتزايد تأثير مجال الابتكارات والتكنولوجيا في هونج كونج على المستوى الدولي، ويتضح ذلك من خلال مشاركة المديرين التنفيذيين في مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس وشركاتها في المنتديات الدولية ومناقشات الريادة الفكرية، كما أن المؤسسة هو الشريك التكنولوجي الحصري في المؤتمر، وصارت شركتان من شركاتها في مصاف الشركات الست الأولى بمسابقة روكيت فيول إيست، حيث احتلت إحداهما المركز الثالث، وترسخ جميع هذه الإنجازات مكانة هونج كونج البارزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا على مستوى العالم”.

علاوةً على ذلك، حضر فعاليات المؤتمر تيري وونج، الرئيس التنفيذي، وإريك أور، مدير تطوير المنظومة، وفيلا ماك، مديرة الممتلكات والأصول، ودكتور تشارلستون سين، مدير الذكاء الاصطناعي والبيانات، وشاركوا في جلسات وحلقات نقاش حيث تحدثوا عن أفكار استراتيجية تتعلق بمنظومة الابتكار والتكنولوجيا في مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس، والتكنولوجيا الحيوية، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعزيز الحوار الدولي، وفتح المجال لتحقيق إنجازات وشراكات جديدة، وعزز مكانة مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس في منظومة الابتكار والتكنولوجيا العالمية.

في سياق متصل، تعاونت المؤسسة مع خدمة مايندز من شركة أنيموكا براندز في تنظيم فعالية “بناء الشرق: العرض التوضيحي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة” قبل يوم واحد من بدء مؤتمر ليب إيست 2026. استهدفت هذه الخطوة دعوة المستثمرين والشركات الناشئة العالمية للاطلاع بشكل مباشر على سمات مجال الابتكار والتكنولوجيا في هونج كونج واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون على المستوى الدولي.

حول مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس

تأسست مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس في عام 2001 لإنشاء منظومة مزدهرة للابتكار والتكنولوجيا تستطيع تهيئة 13 شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار، وأكثر من 16,000 متخصص في الأبحاث، وأكثر من 2,400 شركة تكنولوجيا من 26 دولة ومنطقة تركز على تطوير التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية وتقنيات المدينة الذكية وغيرها.

توفر منظومتنا المتنامية للابتكار دعمًا شاملاً لجذب المواهب ورعايتها، وتسريع الابتكار وتسويقه للمشاريع التكنولوجية، مع بناء رحلة الابتكار والتكنولوجيا حول مواقعنا الرئيسية في مجمع هونغ كونغ للعلوم في باك شيك كوك، وإينوسنتر في كولون تونج، وثلاثة شركات إنوباركس حديثة في تاي بو، وتسيونغ كوان أو، ويوين لونغ يحققان رؤية للتصنيع الجديد لهونغ كونغ، حيث يجري إعادة تصور قطاعات تشمل الصناعة المتقدمة والإلكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.

تم افتتاح فرع شنتشن لمجمع هونغ كونغ للعلوم في فوتيان، ويكون له أدوارًا إيجابية في ربط العالم والبر الرئيسي ليكون على مقربة منا، مما يعزز التبادل عبر الحدود لتحقيق مزايا في جذب المواهب العالمية والسماح بإمكانيات لتطوير شركات التكنولوجيا في سبعة مجالات رئيسية، وهي: التكنولوجيا الطبية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد الجديدة، والإلكترونيات الدقيقة، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، مع كل من المختبرات الجافة والرطبة، ومساحات العمل المشتركة، ومرافق المؤتمرات والمعارض، والمزيد.

وستواصل مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس المشاركة في تأسيس الابتكار والتكنولوجيا كدعامة أساسية للنمو في هونغ كونغ، وذلك من خلال البنية الأساسية للبحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة وخدمات المؤسسات، والتسويق والخبرة الاستثمارية، وشبكات الشراكة، وجذب المواهب.

يتوفر المزيد من المعلومات حول مؤسسة هونغ كونغ ساينس آند تكنولوجي باركس من خلال الرابط التالي: www.hkstp.org.