‫Wibmo تكشف عن مساعد ذكي وكيل لإدارة المخاطر – مساعد الذكاء الاصطناعي لعمليات الجرائم المالية

توفر المنصة “معلومات اذكية آلية لإدارة المخاطر تحت قيادة فريقك” – مما يُحدث تحولاً جذرياً في عمليات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال ومعرفة العميل وحل النزاعات للمؤسسات المالية

مومباي، الهند – NewsVoir 22 – يونيو 2026 – كشفت شركة Wibmo، التابعة لشركة PayU والرائدة في مجال حلول أمن المدفوعات، عن منصة Wibmo Agentic Risk Intelligence Assistant (ARIA)، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث نقلة نوعية في عمليات مكافحة الجرائم المالية، وذلك خلال فعاليتها الرئيسية في القطاع بعنوان “تأمين المدفوعات الرقمية: الابتكار والذكاء والثقة”، والتي أقيمت في مركز جيو العالمي للمؤتمرات في مومباي.

كشف النقاب عن نظام ARIA في مومباي: مساعد ويبمو الذكي لإدارة المخاطر، الذي يُوظّف قوة الذكاء الاصطناعي في عمليات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال ومعرفة العميل وتسوية المنازعات.

الكشف عن نظام ARIA في مومباي: مساعد الذكاء الاصطناعي للمخاطر من ويبمو يُسخّر قوة الذكاء الاصطناعي في عمليات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال ومعرفة العميل وتسوية المنازعات.

صُمم نظام ARIA لدعم فرق إدارة المخاطر في البنوك ومقدمي خدمات الدفع، حيث يجمع بين التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات البشرية والمساءلة. ويكتسب هذا النظام أهمية بالغة في الوقت الراهن، نظرًا لتزايد تعقيد تحديات الاحتيال في المدفوعات الرقمية. ومع النمو المتواصل في منظومة المدفوعات، تُركز المؤسسات المالية على تحسين كفاءة إدارة المخاطر التشغيلية مع الحفاظ على حوكمة ورقابة فعّالة.

وتُشير النماذج الأولية إلى أن نظام ARIA يُحقق انخفاضًا يزيد عن 70% في وقت التحقيق بفضل عمل الوكلاء في الوقت الفعلي، مما يُمكّن الفرق من معالجة عدد أكبر بكثير من الحالات لكل موظف بدوام كامل يوميًا. ويهدف نظام ARIA إلى تحقيق دقة توصيات تقارب 90%، وهو مصمم لتحسين مؤشرات الجودة في جميع فرق عمليات إدارة المخاطر.

يمثل نظام ARIA نقلة نوعية في كيفية تعامل المؤسسات المالية مع عمليات إدارة المخاطر، وذلك من خلال تقديم وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين يدعمون تجميع البيانات وتحليلها وصياغة التوصيات، مع الحفاظ على سلطة اتخاذ القرار البشري وضوابط الحوكمة في كل مرحلة حاسمة.

يجمع نظام ARIA بين إمكانيات التحقيق ودعم القرار والتنفيذ العملياتي. تجمع المنصة إشارات من المعاملات ونماذج المخاطر وسجلات العملاء والتجار والمعاملات المرتبطة وأنماط الاحتيال السابقة لأتمتة عملية تجميع البيانات التي تستهلك عادةً جهدًا كبيرًا من المحللين. وباستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، يُصدر نظام ARIA أحكامًا مدعومة بالأدلة، ويحدد الأنماط الناشئة من خلال الاستدلال متعدد الإشارات، ويقدم توصيات شفافة وقابلة للتدقيق. كما تُمكّن المنصة من حل المشكلات وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية، والتواصل مع العملاء والتجار، والحد من الإنذارات الكاذبة، وآليات دفاع استباقية ضد الحالات الشاذة الناشئة.

صرح شايليش بول، الرئيس التنفيذي لشركة Wimbo، قائلاً: “مع ازدياد تعقيد عمليات الاحتيال وتطور المتطلبات التنظيمية، يتعين على فرق إدارة المخاطر التعامل مع هذا التعقيد المتزايد بموارد محدودة. صُمم نظام ARIA لمساعدة المؤسسات على التوسع بذكاء من خلال الجمع بين سرعة الذكاء الاصطناعي وقدراته التحليلية، وبين الحكمة والإشراف والمساءلة التي يتميز بها العنصر البشري. وبينما تُسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتقديم التوصيات، يبقى كل قرار حاسم تحت السيطرة البشرية الكاملة.”

وعلى عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة تمامًا، بُني مساعد الذكاء الاصطناعي للمخاطر من ويبمو وفق بنية تركز على الحوكمة، ومصممة خصيصًا للمؤسسات المالية الكبرى. وتستمر كل توصية في المرور عبر آليات الموافقة الحالية دون أي إجراءات إنتاجية مستقلة، بينما تُدعم جميع التحليلات بسلاسل استدلال شفافة وسجلات تدقيق شاملة. تجمع المنصة بين وكلاء متخصصين في مجالات الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، والنزاعات، ضمن إطار عمل موحد، إلى جانب إمكانية إعادة تشغيل عمليات التدقيق، وتتبع كامل لأصل كل إجراء من إجراءات الوكيل.

وقد جمع حفل الإطلاق أكثر من 50 من كبار القادة من البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وشبكات الدفع، والمؤسسات التقنية، لمناقشة التحديات المتطورة في أمن المدفوعات الرقمية، ومستقبل منع الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي. شارك متحدثون من PayU، وNPCI Bharat Billpay، وVisa، وMastercard، وFlipkart، وبنك CSB، وJio Payment Solutions، وNetwork International في مناقشات حول إدارة مخاطر الاحتيال، وتقنيات المصادقة، واتخاذ القرارات القائمة على المخاطر.

نبذة عن Wibmo

تعمل Wibmo، التابعة لشركة PayU، عبر كيانات في الهند والولايات المتحدة وإندونيسيا. وبصفتها شركة عالمية متكاملة في مجال تكنولوجيا الدفع، ورائدة في أمن المدفوعات والمدفوعات الرقمية في الأسواق الناشئة، تتميز Wibmo بابتكاراتها وتأثيرها.

إضافةً إلى كونها أكبر مزود لخدمات المصادقة في الهند، في أحد أبرز أسواق المدفوعات الرقمية عالميًا، تقدم Wibmo حلولًا شاملة لإدارة الاحتيال والمخاطر، وخدمات مالية رقمية، وحلول دفع مسبق، ومجموعة واسعة من خدمات اكتساب التجار. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://wibmo.com