‫VinFast تعتمد على نجاح السيارات الكهربية مع تطلعها لما هو أكثر من مجرد التحوُّل للسيارات الكهربية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – – Media OutReach Newswire 22يونيو 2026 – مع زيادة استثمار دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في مجال السيارات ذاتية القيادة ووسائل المواصلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تُرسخ شركة VinFast مكانتها في مركز طرق أسواق السيارات الكهربية في الوقت الحاضر ونظم وسائل المواصلات في المستقبل.

تُظهر التطورات الحالية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط مدى سرعة اتساع رقعة هذا التحوُّل. فالاستثمار في كلا المنطقتين يمتد لما هو أكثر من التحوُّل نحو السيارات الكهربية إلى التحوُّل لمنصات السيارات ذاتية القيادة والسيارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والأخرى المعتمدة على البرمجيات. ورغم اختلاف الطرق أصبح الهدف وهو: ابتكار سيارات ليست كهربية وحسب وإنما ذكية وبينها تواصل ولديها القدرة على تحقيق معدلات قيادة ذاتية أعلى متشابهًا إلى حدٍ بعيد.

في جنوب شرق آسيا، أعلنت VinFast مؤخرًا عن تعاون ثلاثي لتطوير منصة تاكسي آلي من المستوى الرابع، مصممة لظروف الازدحام المروري الكثيف في المنطقة ومناطق المدن شديدة الازدحام..

وقد بدأت تظهر في نفس التوقيت في الشرق الأوسط مبادرات مماثلة لإتاحة وسائل مواصلات ذاتية القيادة تسلط الضوء على تحوُّل أكبر نحو وسائل المواصلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والسيارات المعتمدة على البرمجيات.

ومع تراكم الزخم يتحول التركيز لما هو أكثر من مجرد تبني السيارات الكهربية وحدها وإنما إلى دمج تقنيات وسائل المواصلات الذكية. هذا التحوُّل يخلق لصناع السيارات فرصًا يمكن أن تجمع بين الأسس القوية للسيارات الكهربية وبين التطور التكنولوجي على المدى البعيد.

شركة VinFast أكبر شركة تصنيع سيارات كهربية في فيتنام وإحدى أكبر شركات التكنولوجيا نموًا على مستوى العالم هي إحدى الشركات التي تنتهج كلا المنهجين. وقد تأسست الشركة عام 2017 وتوسعت متجاوزة سوقها المحلي وأصبحت تمارس نشاطها في الوقت الحالي في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

تعكس مبادرة سيارات الأجرة ذاتية القيادة طموحًا أكبر للشركة تجاه المشاركة في التحوُّل نحو السيارات المعتمدة على البرمجيات حيث يلعب الترابط بين البرامج وبين الذكاء الاصطناعي والتحديثات المباشرة دورًا محوريًا مطردًا في تجربة الملكية. وشركة VinFast تتطور من خلال مجهوداتها لتتحول لما هو أكثر من مجرد شركة تقليدية لتصنيع السيارات وتتحول إلى مشارك في صناعة الجيل القادم من وسائل المواصلات.

وعلى الرغم من استثمارها في تكنولوجيا المستقبل إلا أن VinFast ما زالت تبدي أداءً قويًا كونها شركة تصنيع سيارات كهربية.

في مايو 2026 طرحت الشركة 19503 سيارة كهربية في فيتنام، ليصبح إجمالي مبيعات الأشهر الخمس الأولى من العام 97961 سيارة. يشهد هذا الإنجاز تحقيق شركة VinFast أفضل مبيعات لسيارات فيتنامية للشهر العشرين على التوالي.

يوفر هذا النجاح التجاري قاعدةً راسخة لطموحاتها التكنولوجية. وبدلًا من التعامل مع وسائل المواصلات ذاتية القيادة كهدف بعيد تعتمد شركة VinFast على قاعدة سريعة النمو من السيارات الموجودة بالفعل على الطريق.

تعد خدمة ما بعد البيع ركن أساسي آخر من أركان استراتيجيتها. فسيارات مثل VF 8 تأتي ومعها ضمان عشر سنوات أو ضمان لمسافة مئتي ألف كيلومتر للسيارة، وضمان للبطارية لمدة عشر سنوات بلا حدود للمسافة التي تقطعها السيارة بها وضمان خمس سنوات من الصيانة المجانية وتوفير الدعم على الطرقات على مدار ساعات اليوم بأكمله سبعة أيام في الأسبوع وكذلك توفير خدمات دعم متنقلة.

في شهر مايو أعلنت شركة VinFast عن توقيع اتفاقيات مع تسعة وعشرين شريك جديد من بينها العديد في الشرق الأوسط لتقديم خدمات ما بعد البيع. تدعم هذه الاتفاقيات شبكة خدمات الشركة من خلال التدريب الفني الموحد ونظم مراقبة الجودة وسلسلة توريد قطع غيار عالية الكفاءة.

يعكس هذا التركيز على خدمات ما بعد البيع واقعًا كثيرًا ما نتغاضى عنه عند النقاش حول الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية. لا يعتمد النجاح طويل الأمد على التكنولوجيا وحسب وإنما على ثقة العملاء وتجربة الملكية وعلى دعمٍ موثوق كذلك أيضًا.

يعكس هذا التوازن بين الابتكار والتنفيذ بصورة متزايدة توجه قطاع السيارات في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وذلك لأن كلا المنطقتين ما زالتا تواصلان الاستثمار في التحول نحو السيارات الكهربية والسيارات الذكية ووسائل المواصلات ذاتية القيادة وقد أصبحت طموحاتهما في مجال وسائل المواصلات متوافقة بصورة متزايدة. وقد أظهرت التطورات الأخيرة لشركة VinFast كيف تساعد شركة تصنيع سيارات من جنوب شرق آسيا في ربط أسواق السيارات الكهربية في الوقت الحالي مع نظم وسائل المواصلات المستقبلية ذاتية القيادة التي تعتمد على البرمجيات.