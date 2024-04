TokenEx e IXOPAY se Consolidam, Permitindo que os Comerciantes Otimizem o Uso de Vários Processadores de Pagamentos

Plataforma de Otimização de Pagamentos para Comércio Global Oferece Tokenização Omnicanal, Orquestração de Pagamentos e Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cartão

TULSA, Oklahoma, e VIENA, Áustria, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A TokenEx, principal fornecedora de tokenização em nuvem, e a IXOPAY, principal plataforma independente de orquestração de pagamentos, anunciaram hoje seu acordo definitivo de fusão, para a criação de um novo líder em otimização de pagamentos globais. A nova empresa passará a se chamar IXOPAY, uma empresa TokenEx, e Marc Olesen liderará a nova organização como CEO. Os clientes se beneficiarão de uma plataforma abrangente que permite maiores taxas de autorização e menores taxas de intercâmbio para comerciantes, juntamente com dados de pagamento seguros certificados pela PCI.

Esta fusão reúne os pontos fortes da experiência da TokenEx em tokenização de dados de pagamento e a orquestração de pagamentos de classe mundial da IXOPAY, incluindo recursos de roteamento e reconciliação de transações.

“Esta fusão é um marco significativo para o setor de pagamentos”, disse Marc Olesen, CEO. “Ao unir forças, a IXOPAY, uma empresa TokenEx, passa a estar excepcionalmente posicionada a ajudar os comerciantes a desenvolver uma estratégia de pagamentos que otimize o uso de vários processadores de pagamento para o aprimoramento dos resultados finais.”

A fusão da TokenEx com a IXOPAY marca um passo fundamental na transformação do setor de pagamentos no sentido de apoiar uma abordagem multiprocessador para pagamentos, e proporcionar uma plataforma de pagamentos unificada completa que inclui:

Tokenização Omnicanal — Os Tokens Universais permitem que os comerciantes usem um token de pagamento para transações presenciais e online e todos os processadores de pagamento. Isso elimina o armazenamento de dados de pagamento em vários sistemas, reduz a complexidade do sistema e fornece dados unificados do cliente.

Orquestração de Pagamentos — Esta plataforma de orquestração de pagamentos altamente escalável para comerciantes oferece funções inteligentes de roteamento, cascata e gerenciamento de riscos de última geração, bem como reconciliação e liquidações centralizadas, juntamente com integração baseada em plugins de mais de 200 adquirentes, Métodos de Pagamento Alternativos e provedores de serviços de pagamento.

Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cartão — Um conjunto completo de recursos para gerenciamento de todo o ciclo de vida da transação em escala, incluindo atualização de cartões expirados, aproveitamento da eficiência dos tokens de rede, roteamento simplificado com a Pesquisa de BIN e autenticação de transações com o 3D Secure.

“A nossa integração com a TokenEx permite que possamos unir nossos recursos exclusivos para nos tornarmos a plataforma de pagamentos mais abrangente para comerciantes globais, além de podermos utilizar a experiência da equipe da TokenEx para fornecer um serviço de primeira classe aos nossos clientes, principalmente os europeus, no mercado dos EUA”, disse Rene Siegl, Fundador e Presidente Executivo da IXOPAY. “Para os comerciantes que valorizam a vantagem competitiva que o tratamento de pagamentos como estratégicos permite, a IXOPAY, uma empresa TokenEx, passará a ser uma plataforma completa de otimização de pagamentos omnicanal com a melhor tokenização da categoria e roteamento inteligente de transações — dando aos comerciantes controle sem precedentes da sua receita e vantagem competitiva para que possam prosperar no comércio global.” Tanto Rene Siegl, Fundador, quanto Nathalie Siegl, CEO, continuarão a ser executivos da IXOPAY, uma empresa TokenEx.

Sobre a TokenEx

A TokenEx é um provedor de tokenização e otimização de pagamentos em nuvem comprometido em ajudar as empresas a processar e transmitir dados confidenciais com segurança e conformidade. Sua solução líder do setor para proteção de dados protege e dessensibiliza qualquer elemento dos dados estruturados para reduzir riscos, agilizar as operações e permitir processos essenciais dos negócios.

Sobre a IXOPAY

IXOPAY é uma plataforma de orquestração de pagamentos que oferece opções de processamento de pagamentos globais flexíveis e independentes. A IXOPAY fornece roteamento inteligente de transações com gerenciamento de riscos e fraudes em cascata e de última geração, reconciliação e processamento de liquidações totalmente automatizados, relatórios abrangentes e acesso a centenas de adquirentes, provedores de serviços de pagamento e métodos de pagamento alternativos.

