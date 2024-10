Mavenir salue le rapport de l’O-RAN ALLIANCE sur l’agrégation de spectre dans les déploiements multi-fournisseurs

Le nouveau rapport technique, initié et dirigé par Mavenir, évalue le support d’une spécification d’interface ouverte entre les unités distribuées (DU) pour l’agrégation de porteuses dans les déploiements multi-fournisseurs

RICHARDSON, Texas, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, salue aujourd’hui la publication d’un nouveau rapport technique de l’O-RAN ALLIANCE, « Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments », qui évalue de multiples techniques d’agrégation de spectre et propose un support de spécification d’interface ouverte entre les DU pour l’agrégation de porteuses dans les déploiements multi-fournisseurs.

Le rapport de l’O-RAN ALLIANCE, initié et dirigé par Mavenir, présente les scénarios pratiques d’agrégation de spectre entre les équipements de plusieurs fournisseurs d’équipements de réseau, en comparant différentes approches, et inclut une recommandation pour le développement de spécifications pour l’agrégation de porteuses dans le cadre d’un déploiement RAN multi-fournisseurs. La solution d’agrégation de porteuses utilisant une interface ouverte entre les DU a obtenu un soutien important de la part des opérateurs et des fournisseurs pour poursuivre le développement des spécifications au sein de l’O-RAN ALLIANCE.

Sridhar Rajagopal, vice-président principal des technologies d’accès chez Mavenir et rapporteur du rapport technique, a déclaré : « Le présent rapport de l’O-RAN ALLIANCE, comportant une liste de recommandations utiles sur l’agrégation de porteuses multi-fournisseurs, arrive à un moment particulièrement opportun pour l’Open RAN, alors que les discussions sur le spectre se poursuivent pour étendre les déploiements de la 5G et que la 6G se profile à l’horizon. La standardisation de l’interface entre les DU pour l’agrégation de porteuses multi-fournisseurs permettra d’éliminer la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur et changera la donne pour l’Open RAN. »

L’agrégation de porteuses sur l’ensemble du spectre disponible est l’une des principales considérations des opérateurs pour optimiser la largeur de bande, augmenter le débit et améliorer les performances du réseau. Au fil du temps, un opérateur se voit attribuer de nouvelles fréquences dans le cadre d’une vente réglementaire de fréquences. Dans une telle situation, l’opérateur souhaite vivement combiner le nouveau spectre à son spectre existant à l’aide de l’agrégation de porteuses.

Cependant, à ce jour, il n’existe pas d’interface standardisée ouverte pour l’agrégation de porteuses entre deux fournisseurs, ce qui rend les opérateurs dépendants des fournisseurs pour toute expansion future de leur spectre. Contraints de s’en remettre à leurs partenaires existants pour l’extension du spectre, les opérateurs perdent leur pouvoir de négociation et leur contrôle sur l’évolution du réseau tout en devenant dépendants des caractéristiques, des performances et des délais imposés par ces derniers. Les interfaces propriétaires pour l’agrégation de porteuses existent depuis les débuts du LTE pour l’agrégation de porteuses dans les déploiements et sont bien maîtrisées pour les mises en œuvre. Bien qu’une interface ouverte pour l’agrégation de porteuses ait été proposée à plusieurs reprises par de nombreux opérateurs dans des organismes de standardisation tels que le 3GPP, elle n’a pas été couronnée de succès en raison de la résistance des fournisseurs traditionnels. Une spécification ouverte pour la prise en charge de l’agrégation de porteuses multi-fournisseurs élargira davantage l’écosystème 5G et ouvrira la voie à de nouvelles fonctions et de nouveaux services à faible latence pour la 6G en permettant une communication en temps réel entre les DU, laquelle n’existe pas à l’heure actuelle.

Notes à l’attention des rédacteurs :

Le rapport technique de l’O-RAN ALLIANCE, « Spectrum Aggregation for Multi-Vendor Deployments », est désormais disponible au téléchargement à l’adresse suivante : https://specifications.o-ran.org/download?id=715

