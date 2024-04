La sécurité psychologique au cœur des préoccupations salariales d’aujourd’hui

Workplace Options, ci-après « WPO » publie une étude axée sur des données recueillies dans 9 pays, et fondée sur l’analyse des problèmes en milieu professionnel, le besoin en leadership inclusif et l’engagement renouvelé envers le bien-être au travail

Face aux pressions croissantes de la sécurité psychologique à travers le monde et aux enjeux sans précédent qui s'y rapportent, les milieux professionnels privilégiant la sûreté sont assurément devenus indispensables à toute stratégie de résilience organisationnelle et de réussite durable des entreprises. Les dirigeants de tous les échelons hiérarchiques reconnaissent qu'ils se doivent d'insuffler une culture reposant sur la confiance, l'ouverture et l'inclusion qui entende, valorise et respecte la voix de chacun.

Les conséquences financières sont simples : la sécurité psychologique constitue un pilier majeur de l’engagement des employés et se trouve au cœur des résultats commerciaux. Parmi ses avantages, se détachent la rétention des talents, un focus renforcé sur l’innovation conditionnant un meilleur service client et une marque à plus forte valeur.

Des données recueillies directement auprès des employés, et non pas au moyen d’enquêtes ou d’études d’opinion

En sa qualité de plus grand fournisseur indépendant de services de bien-être personnalisés et localisés, au service de plus de 116 000 clients représentant 79 millions de personnes, Workplace Options (ou « WPO ») maîtrise parfaitement le sujet de la sécurité psychologique à l’échelle mondiale. Celle-ci provient de l’approche conseil face-à-face adoptée par notre équipe clinique pour mener cette étude dans neuf pays, à savoir l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, l’Inde, le Mexique et le Royaume-Uni.

Les conclusions de l’analyse intègrent l’étude sur la sécurité psychologique de WPO intitulée « Contexte mondial pour le succès organisationnel » (Global Context for Organizational Success ), un site Web et un espace dédié à l’hébergement de contenu multimédia présentant des éclairages sur la façon dont la sécurité psychologique affecte les employés dans différents pays. Le site comprend des ressources multimédias, des livres blancs, des vidéos, des articles, des infographies et bien d’autres informations à propos de l’importance de la sécurité psychologique au niveau mondial.

L’étude sur la sécurité psychologique de WPO intitulée « Contexte mondial pour le succès organisationnel » (Global Context for Organizational Success ) peut être consultée ici : Psychological Safety (Sécurité psychologique).

Pour Alan King, Président et PDG de Workplace Options « Une culture fondée sur la sécurité psychologique est inestimable. Un engagement salarial profondément enraciné conduit à un niveau supérieur de créativité et d’innovation, et donne naissance à un environnement où les uns et les autres peuvent se montrer authentiques dans tous les aspects de leur vie professionnelle. Les résultats de cette étude aideront les dirigeants et les entreprises à s’orienter dans une démarche visant à transformer la vie de leurs collaborateurs en privilégiant une culture résiliente axée sur le bien-être au travail. »

Résultats : étude comparée des préoccupations salariales par pays

Les données spécifiques à chaque pays sont issues de l’engagement des cliniciens envers les clients répondants, et donnent un aperçu des tendances manifestes en milieu professionnel en matière de ressenti, de conscience et d’attitude des employés envers le travail. Il en ressort ces principaux critères : stress au travail, anxiété ou sensation de panique, moral en berne, souci de performance au travail, conflits et/ou tensions hiérarchiques, manque de reconnaissance, et bien d’autres encore.

Les leaders peuvent exploiter les données pour comprendre les enjeux auxquels leurs subalternes font face. Ainsi, en Australie, le critère « manque de reconnaissance » arrive en tête des préoccupations salariales. En revanche, ce sont les « conflits et/ou tensions hiérarchiques » qui posent le plus de problèmes en Inde. Une entreprise active sur ces deux territoires peut s’inspirer de ces résultats pour mieux développer les stratégies et les approches visant à renforcer la sécurité psychologique de ses employés et la résilience organisationnelle de ses opérations.

Pays Préoccupations salariales (par ordre d’importance) Australie Manque de reconnaissance, Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Performance au travail Canada Préoccupations liées aux tâches quotidiennes, Performance professionnelle, Conflit de valeurs/climat éthique de l’entreprise, Conflits et/ou tensions hiérarchiques Chine Préoccupations liées aux tâches quotidiennes, Manque de reconnaissance, Carence en développement professionnel France Carence en développement professionnel, Performance professionnelle, Préoccupations liées aux tâches quotidiennes Allemagne Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Performance professionnelle, Conflits et/ou tensions hiérarchiques, Préoccupations liées aux tâches quotidiennes Inde Conflits et/ou tensions hiérarchiques, Performance professionnelle, Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Carence en développement professionnel, Préoccupations liées aux tâches quotidiennes Mexique Performance professionnelle, Préoccupations liées aux tâches quotidiennes, Manque de reconnaissance, Conflits et/ou tensions hiérarchiques Royaume-Uni Manque de reconnaissance, Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Préoccupations liées aux tâches quotidiennes États-Unis Équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Performance professionnelle, Conflits et/ou tensions hiérarchiques

La valeur de la sécurité psychologique

Au regard des mutations constantes que traverse le contexte commercial mondial, les dirigeants doivent créer des lieux de travail axés sur la sécurité psychologique, pilier du leadership inclusif, étant entendu que les équipes qui se sentent psychologiquement en sécurité sont plus productives et plus endurantes, tout en faisant davantage force d’innovation face aux difficultés.

« Dans le cadre d’une stratégie globale de bien-être en entreprise, il est fondamental d’instaurer un environnement qui permette aux cultures et aux pratiques en vigueur d’être considérées et reconnues au niveau local », observe Mary Ellen Gornick, associée fondatrice de WPO Consulting Group. Et d’ajouter : « L’étude donne aux dirigeants les informations nécessaires pour insuffler des cultures inclusives partout où ils ont des employés, mais ils doivent également garder à l’esprit que des variantes d’application de ces stratégies peuvent exister dans chaque pays. »

Parmi les avantages de la sécurité psychologique, se distinguent les éléments suivants :

– Un engagement salarial plus soutenu : plus de créativité et d’innovation, et développement de nouveaux produits, services et solutions.

– Une meilleure performance collective : communication ouverte, collaboration et retours sur expérience constructifs au sein des équipes.

– Un engagement et une rétention professionnelle en hausse : les employés engagés, motivés et attachés à leurs rôles et à l’entreprise font grimper les niveaux de satisfaction professionnelle et contribuent à une rétention des talents plus prononcée, tout en réduisant les taux de rotation du personnel.

– Une meilleure résolution des problèmes et une meilleure prise de décision : une politique ouverte à l’échange et la considération de tous les avis conduisent à des processus de résolution des problèmes et de prise de décision plus efficaces.

– Une sensation accrue de bien-être au travail : favorise un environnement bienveillant où les individus se sentent valorisés, respectés et appréciés, ce qui contribue à faire chuter les niveaux de stress, d’anxiété et d’épuisement professionnel au profit de la santé et du bien-être en général.

– Plus de résilience opérationnelle : mieux équipés pour traverser les zones de turbulence d’incertitude et d’adversité, les employés se sentent prêts à s’adapter, innover et collaborer, ce qui entraîne à la fois une agilité opérationnelle et de l’endurance générale face aux pressions externes.

– Une plus grande satisfaction client : les employés qui se sentent soutenus et compétents sont plus susceptibles de s’engager positivement avec les clients et leur témoigner de l’empathie, ce qui relève naturellement les scores de satisfaction et de fidélité client.

À propos des données

Les tendances observées en milieu professionnel traduisent la façon dont les facteurs de stress ou l’inconfort des conditions de travail se manifestent dans les émotions, les prises de conscience et les attitudes des employés au travail. C’est parce que les employés font appel à WPO lorsqu’ils sont sous pression ou ont besoin d’aide que l’entreprise est parfaitement à même d’analyser la typologie des problèmes en milieu professionnel et les enjeux auxquels ces employés font face.

Les détails personnels des employés sont confidentiels et consignés au moyen d’études de cas sécurisées pour faciliter un niveau d’assistance en continu. WPO recueille également des données dans d’autres formats de mesure pour les restituer de manière consolidée (sans compromettre l’anonymat des participants) afin d’aider les entreprises de son portefeuille à comprendre les besoins de leurs employés et à reconnaître les risques potentiels que présente l’organisation des sites.

Nous avons limité notre analyse aux pays où la taille de l’échantillon, à savoir le nombre de cas déclarés de problèmes liés au travail et des tendances correspondantes, est suffisante pour donner du sens aux variations des données statistiques.

À PROPOS DE WORKPLACE OPTIONS

Fondé en 1982, Workplace Options (ou WPO) est le plus grand fournisseur indépendant de solutions de bien-être globales. À l’appui de programmes personnalisés et d’un réseau mondial complet de prestataires et de professionnels agréés, WPO aide les travailleurs à se sentir plus heureux et plus productifs sur le plan personnel et professionnel, et contribue positivement à leur état de santé. 56 % des entreprises classées Fortune 500 font confiance à WPO pour délivrer des attentions de qualité supérieure, sous forme numérique ou en personne, à plus de 79 millions d’employés de quelque 116 000 entreprises et plus implantées dans pas moins de 200 pays et régions.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ cc6d9ccb-51a0-4dcd-9354- 3428d0ed00f0

