eXp Realty booste le potentiel de gains des agents

BELLINGHAM, Washington, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet » (le cabinet de courtage le plus axé sur les agents de la planète) et filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd’hui le lancement d’Accelerate, un programme d’encouragement dont l’unique objectif est d’aider les agents d’eXp à préparer leur avenir en maximisant leur partage de revenus et leur potentiel de gains lors de leur première année dans la société.

« Pendant la durée de vie d’un agent, un élément essentiel de sa réussite à long terme est sa capacité à constituer sa retraite. Nous avons donc lancé Accelerate afin d’aider à dynamiser ses gains potentiels et créer un élan la première année et à préparer son avenir », a déclaré Glenn Sanford, fondateur et PDG d’eXp Realty. « Nous continuons à nous concentrer sans relâche sur la réalisation d’un modèle qui place les agents au premier rang. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons créé, surtout pour ceux qui cherchent à développer une richesse à long terme, avec nos programmes de partage de revenus et d’actions pour les agents et notre modèle de capitalisation et de fractionnement d’actions favorable. »

Accelerate, qui est disponible dans les 24 pays où eXp Realty opère, concerne les agents qui ont rejoint la société depuis le 1er mars 2023. Le programme ouvre automatiquement les niveaux 2 et 3 du partage de revenus pendant 12 mois à compter du 7 septembre 2023, créant l’opportunité d’avoir immédiatement 10 agents qualifiés de première ligne (FLQA pour Front Line Qualifying Agent). Cela peut rendre disponibles les éléments eXponentiels du programme de partage de revenus d’eXp au cours de cette première année. Les critères standards du partage de revenus s’appliqueront une fois les 12 mois écoulés.

« Accelerate a été conçu pour réduire les obstacles et encourager les agents à faire croître leur organisation », a déclaré Michael Valdes, directeur de la croissance chez eXp Realty. « Le programme leur permet de se concentrer sur la vente et le développement de leurs activités tout en gagnant la part de revenus potentielle maximale pour les niveaux deux et trois au cours de la première année. Notre modèle de rémunération harmonisé, dans lequel les agents sont récompensés à la fois pour la production et leur contribution à la croissance d’eXp, génère plus de valeur que jamais auparavant. »

Ce lancement arrive juste après l’annonce du mois de juin faite par la société qui, pour la première fois, a affiné les critères de partage de revenus pour ses agents, en réduisant le seuil FLQA de niveau 7 actuel de 40 à 30 FLQA. Dans le cadre de ses efforts d’amélioration continue de son modèle, la société a également lancé Boost, un programme conçu pour inciter financièrement les équipes indépendantes et les maisons de courtage qualifiées à rejoindre eXp Realty.

Le partage de revenus ne représente qu’une partie du modèle de rémunération harmonisé d’eXp Realty, qui comprend également des commissions compétitives et des programmes d’actions pour permettre à ses agents de préparer leur avenir.

