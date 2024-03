Couvrez les derniers développements en matière d’allergie et d’immunologie clinique lors du Congrès 2024 de l’EAACI à Valence en Espagne

EAACI Congress 2024

VALENCE, Espagne, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), qui compte plus de 16 000 membres venant de 125 pays, organise chaque année son congrès autour des dernières avancées en matière de recherche et d’innovation dans le domaine de l’allergie et de l’immunologie clinique. C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer au prochain congrès 2024 de l’EAACI, qui aura lieu à Valence en Espagne du 31 mai au 3 juin 2024.

Afin que vous puissiez profiter d’une expérience immersive, nous vous proposerons un espace presse dédié où vous pourrez organiser des entretiens avec des médecins et des chercheurs de premier plan dans ce domaine.

LIEU :

Notre site, la Foire de Valence, est un centre de congrès et d’expositions prestigieux, reconnu pour sa modernité et sa versatilité. De plus, l’événement se déroulera à Valence, une ville espagnole dynamique, réputée pour son harmonieuse coexistence entre tradition et modernité.

PROGRAMME :

Le programme scientifique portera sur l’ensemble des domaines de l’allergie et de l’immunologie clinique. Avec pour thème général « Révolutionner les soins aux patients grâce à la puissance de la science des données », notre congrès promet d’être un événement de réflexion exceptionnel. Nous nous réjouissons de présenter un programme varié et dynamique, comprenant plus de 150 séances scientifiques, soigneusement élaborées pour informer et inspirer les participants.

SUJETS DU CONGRÈS :

Sciences de l’environnement : joignez-vous à la conversation pour comprendre le lien entre les problèmes environnementaux et la hausse considérable des maladies allergiques telles que l’asthme, la rhinoconjonctivite allergique et la dermatite atopique dans les pays industrialisés au cours des dernières années.

: joignez-vous à la conversation pour comprendre le lien entre les problèmes environnementaux et la hausse considérable des maladies allergiques telles que l’asthme, la rhinoconjonctivite allergique et la dermatite atopique dans les pays industrialisés au cours des dernières années. Allergies alimentaires : un problème majeur de santé publique, dont la fréquence augmente dans les zones métropolitaines et qui a un impact significatif sur la vie des patients souffrant d’allergies. Nous discuterons des approches de pointe en matière de gestion des allergies alimentaires.

: un problème majeur de santé publique, dont la fréquence augmente dans les zones métropolitaines et qui a un impact significatif sur la vie des patients souffrant d’allergies. Nous discuterons des approches de pointe en matière de gestion des allergies alimentaires. Innovations en immunothérapie : découvrez des développements révolutionnaires en matière d’immunothérapie allergénique, un domaine voué à transformer le traitement des allergies. En savoir plus sur les dernières avancées dans l’application de l’immunothérapie.

: découvrez des développements révolutionnaires en matière d’immunothérapie allergénique, un domaine voué à transformer le traitement des allergies. En savoir plus sur les dernières avancées dans l’application de l’immunothérapie. Allergies pédiatriques : examinez l’incidence croissante des allergies chez les enfants dans le monde entier et les facteurs qui contribuent à ce phénomène. Découvrez les initiatives mondiales concernant les allergies pédiatriques et les efforts de collaboration visant à améliorer le bien-être des enfants qui en souffrent.

Les principaux leaders d’opinion de l’EAACI

Sous ce lien, vous trouverez notre comité dédié, composé de médecins et de scientifiques renommés de différentes nationalités, disponibles pour des interviews et des rapports.

