AI-Media dévoile une trousse à outils Lexi améliorée lors du NAB 2024

Le leader mondial des solutions de sous-titrage alimentées par l’IA présente les nouvelles solutions LEXI DR (Disaster Recovery) et LEXI Recorded

NEW YORK, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media, le leader mondial du sous-titrage alimenté par l’IA, s’apprête à dévoiler deux nouveaux produits lors du prestigieux NAB Show 2024, prévu du 14 au 17 avril à Las Vegas, États-Unis. AI-Media est une société reconnue pour ses innovations de pointe au service de l’industrie de la radiodiffusion et les dernières solutions qu’elle propose, LEXI DR (Disaster Recovery) et LEXI Recorded, sont sur le point de révolutionner le marché du sous-titrage.

En plus de présenter de nombreuses mises à jour sur des produits tels que LEXI et sa gamme d’encodeurs IP et SDI, AI-Media est plus qu’enthousiaste à l’idée de présenter son nouveau produit, LEXI DR, une solution révolutionnaire qui garantit la diffusion ininterrompue de sous-titres, même en cas de perturbations au niveau du cloud et de la connectivité. Avec LEXI DR, les diffuseurs peuvent être assurés que leurs sous-titres seront toujours diffusés avec un minimum d’interruption, grâce à l’intégration transparente du flux de travail de sous-titrage, aux serveurs redondants sur site et aux options d’installation flexibles via des machines virtuelles ou une configuration matérielle. Cette solution offre un temps de disponibilité des sous-titres de 99,99 %, une évolutivité comprenant jusqu’à 10 instances disponibles par unité LEXI DR, ainsi que la certitude que les données sont sécurisées grâce à des mesures de cryptage et de sécurité robustes. LEXI DR illustre l’engagement d’AI-Media à fournir des solutions de sous-titrage fiables, robustes et sécurisées pour l’industrie de la radiodiffusion.

AI-Media présentera également la solution LEXI Recorded, conçue pour rationaliser le processus de sous-titrage de contenu en différé. La solution offre une rapidité d’exécution et une rentabilité sans précédent, ce qui la rend idéale pour les clips d’actualités, les faits marquants et les promotions sensibles au facteur temps. LEXI Recorded présente des caractéristiques telles que le traitement en masse, une précision supérieure à 98 %, des types de fichiers de sortie flexibles, des options multilingues et peut être intégré dans le flux de travail de sous-titrage afin de permettre que les fichiers soient sous-titrés sans devoir quitter le système de gestion des médias. Avec LEXI Recorded, les diffuseurs peuvent garantir un sous-titrage rapide et rentable de leur contenu en différé avec une précision et une facilité inégalées.

« Chez AI-Media, nous sommes déterminés à repousser les limites de l’innovation pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients », a déclaré James Ward, directeur des ventes chez AI-Media. « Nous sommes ravis de dévoiler les solutions LEXI Recorded et LEXI DR au NAB Show 2024, qui mettent en avant notre poursuite incessante de l’excellence en matière de technologie de sous-titrage. LEXI DR représente le composant ultime pour atteindre l’automatisation complète du sous-titrage. LEXI DR complète l’automatisation du processus de sous-titrage. Auparavant, l’intervention humaine servait de solution de secours, mais LEXI DR révolutionne désormais ce processus en éliminant la nécessité d’une supervision manuelle. »

Outre les lancements de produits, AI-Media présentera une « station d’innovation » sur son stand au NAB, où les visiteurs pourront découvrir de nouvelles technologies captivantes qui font partie de la feuille de route des produits de l’entreprise. Des avant-premières présenteront les progrès de l’IA générative et son application dans l’élaboration de modèles thématiques, également appelés dictionnaires personnalisés. Ces modèles thématiques améliorent la précision en proposant des suggestions de termes et des prononciations adaptées au contexte et basées sur des thèmes, des sujets et des domaines. En outre, les avant-premières présenteront des innovations telles que des sous-titres parlés ou du doublage, ainsi qu’une description automatisée de scènes audio. AI-Media peut s’appuyer sur des décennies d’expérience dans le domaine de la radiodiffusion pour garantir l’interopérabilité de ses solutions de sous-titrage entre les différents flux de travail, normes vidéo et régions. En tant qu’innovateur de premier plan dans l’industrie du sous-titrage, AI-Media s’engage à faire progresser et à façonner l’avenir des médias accessibles dans le monde entier.

Pour obtenir davantage d’informations sur AI-Media et ses solutions de sous-titrage révolutionnaires, consultez le site :

AI-Media : AI-Media.tv

LEXI DR (Disaster Recovery) : https://hubs.ly/Q02rWtMD0

LEXI Recorded : https://hubs.ly/Q02rWtLS0

À propos d’AI-Media :

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage. En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction en direct et en différé de haute qualité, alimentées par l’IA, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a pu dévoiler des données révolutionnaires démontrant la supériorité de LEXI, son produit de sous-titrage par IA par rapport aux flux de travail humains traditionnels. Cette étape importante renforce la position d’AI-Media en tant que leader de la technologie de l’IA dans le domaine des solutions de flux de travail de sous-titrage en direct et en différé. En s’engageant à utiliser son expérience approfondie de l’industrie et sa technologie d’IA sophistiquée pour créer des solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu. Ai-Media (ASX : AIM) a fait son entrée en bourse à l’ASX le 15 septembre 2020.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 0fde5af3-8765-4882-abaa- 03746dcde8af

Contact auprès des médias : Fiona Habben — Fiona.habben@ai- media.tv

