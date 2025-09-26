‫نظام Tork SmartOne® يحتفل بمرور 20 عامًا على إعادة تعريف نظافة الحمّامات

، وهو نظام توزيع ورق التواليت الأصلي الذي يواصل وضع المعايير في كفاءة ونظافة الحمّامات.

منذ إطلاقه، غيّر نظام Tork SmartOne® طريقة إدارة المرافق لدورات المياه. فعلى عكس الموزعات التقليدية، يُقدّم نظام Tork SmartOne® ورقة واحدة في كل مرة، ممّا يُقلّل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%، ويُساعد في ضبط التكاليف وتحسين النظافة لدى المستخدمين.

وعلى مدار العقدين الماضيين، ظهرت العديد من أنظمة التوزيع ثم اختفت، إلّا أننظام Tork SmartOne® صمد. لعلّ تصميمه المبتكر، الذي يجمع بين بساطة الصيانة وفعالية التكلفة والأداء الصحي، هو ما جعله الخيار الموثوق به في المدارس ومرافق الرعاية الصحية والمكاتب والأماكن العامة المزدحمة حول العالم.

قال توم مارشال، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في للعلامة التجارية Tork: “بعد عشرين عامًا، ما يزال نظام Tork SmartOne® يُحدث نقلة نوعية”، وأضاف: “إن الأمر لا يقتصر على الورق فحسب، بل يتعلّق بتقديم حلول نظافة أكثر ذكاءً تُوفّر الوقت وتُقلّل النفايات وتُحسّن تجربة المستخدم”.

فيما تتطلّع شركة Tork إلى المستقبل، تظل الاستدامة أولويةً أساسية لديها. ويُعد نظام SmartOne® جزءًا من مهمة شركة Tork الأوسع لدعم الشركات بحلول نظافة فعّالة وموثوقة وصديقة للبيئة. بدءًا من تقليل النفايات ووصولًا إلى تعزيز كفاءة العمليات، يواصل النظام مساعدة كافة المؤسّسات على تحقيق أهدافها البيئية والتشغيلية.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات Tork وحلولها المبتكرة، يمكنك زيارة www.TorkMEIA.comأو متابعة شركة Tork على لينكدإن (https://apo-opa.co/46npIXS).

حول شركة Tork:

شركة Tork هي شركة عالمية رائدة في مجال النظافة المهنية، تقدّم حلولاً مبتكرة ومستدامة للنظافة لأكثر من 50 عامًا. وكونها جزء من Essity، تساعد شركة Tork الشركات في مختلف القطاعات، مثل الرعاية الصحية والضيافة ومرافق المكاتب، على تحسين معايير النظافة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحد من الأثر البيئي. تشمل مجموعة منتجات شركة Tork موزعات الصابون، والمناشف الورقية، وورق التواليت، والصابون، والمناديل، وحلول التنظيف الرقمية مثل Tork Vision Cleaning، الذي يستخدم البيانات الفورية لتحسين عمليات التنظيف.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.TorkMEIA.com.