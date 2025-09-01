‫ليندي تستحوذ على شركة غازات صناعية في الشرق الأوسط

الإمارات العربية المتحدة، – EQS Newswire – 1 سبتمبر 2025، أعلنت شركة ليندي عن استحواذها على شركة إيرتك، إحدى أكبر

شركات الغازات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط.

كانت شركة ليندي تملك سابقًا حصة بنسبة 49٪ في شركة إيرتك، ومن خلال هذه الصفقة قامت بزيادة حصتها إلى أكثر من 90٪. يعزز الاستحواذ من تواجد شركة ليندي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. تنتج شركة إيرتك الغازات الصناعية لعملائها في الأسواق الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية والتصنيع. وتشمل أعمال شركة ليندي المتكاملة في الشرق الأوسط وحدات فصل الهواء، ومحطات ثاني أكسيد الكربون، ومرافق توليد الغازات في الموقع، وبنية تحتية إضافية لإنتاج الغازات الصناعية والطبية والمتخصصة.

قال أوليفر بفان، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ليندي “تعتبر الحصة السوقية لشركة إيرتك مكمّلة لأعمال ليندي القائمة و يُنشئ هذا الاستحواذ أعمالًا متكاملة ومتنوعة ستستفيد من تآزر كبير، مع تعزيز موثوقية سلسلة التوريد وجودة خدمة العملاء. من خلال دمج عملياتها، قامت شركة ليندي أيضًا بتعزيز كثافة شبكتها المملوكة في منطقة يشهد فيها الطلب على الغازات الصناعية نموًا مستمرًا.”

عن شركة ليندي:

شركة ليندي هي شركة عالمية رائدة في مجال الغازات الصناعية والهندسة، وبلغت مبيعاتها في عام 2024 نحو 33 مليار دولار. نحقق مهمتنا في جعل عالمنا أكثر إنتاجية كل يوم من خلال تقديم حلول وتقنيات وخدمات عالية الجودة، تساعد عملاءنا على النجاح وتعزز الاستدامة وتقليل الكربون وحماية كوكبنا.

تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الأسواق النهائية مثل الكيمياء والطاقة، والأغذية والمشروبات، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والتصنيع، والمعادن والتعدين. تُستخدم غازات وتقنيات ليندي الصناعية في العديد من التطبيقات، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين النظيف وأنظمة احتجاز الكربون الضرورية لانتقال الطاقة، وأكسجين طبي ينقذ الحياة، وغازات عالية النقاء ومتخصصة للإلكترونيات. كما تقدم ليندي حلول معالجة غازات متقدمة لدعم توسع العملاء، وتحسين الكفاءة، وتقليل الانبعاثات.

