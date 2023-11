XOOX, primeiro serviço de rede para pets (PNS) do mundo, chama a atenção com o seu lançamento

– Popular por seus desafios de conteúdos curtos, música para pets e aplicativo de kit de diagnóstico de doenças, etc.

– Serviço recém-criado com registro de identificação que usa os olhos dos pets

NOVA YORK, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — XOOX, um aplicativo de serviço de rede para pets (PNS) com desafios de conteúdo curtos, foi lançado este mês, conquistando os donos de pets de todo o mundo. A XOOX deu início ao seu serviço com um anúncio na Times Square de Nova York, ressaltando seu foco exclusivo nos nossos companheiros de quatro patas.

A XOOX opera exclusivamente sob contas de pets por meio do registro de identificação de pets desenvolvido pelas equipes globais de pesquisa e IA da XOOX, incluindo especialistas veterinários de todo o mundo, utilizando técnicas inovadoras de identificação biométrica, como padrões das dobras das pálpebras e dos olhos. A equipe de pesquisa da XOOX disse: “Com o Pet ID, os pets são reconhecidos como usuários da conta na XOOX, permitindo que eles participem de várias atividades, como registro, seguro, gerenciamento da saúde e fazer amizades com outros pets”. “Para aprimorar a precisão do reconhecimento biométrico, adotamos um método superior ao da impressão do focinho e das varreduras da íris.”

Com a XOOX, os pets se tornam influenciadores com as suas identidades, aumentando a visibilidade ao compartilhar sua vida diária, interagir com os seguidores e participar de desafios de conteúdo curtos. Nas várias atividades eles ganham pontos que podem ser usados nos aplicativos conectados, na criação de avatar e compras de produtos. Os donos de pets, conhecidos como Petlers, gerenciam os documentos de identificação dos seus pets e os apoiam nas suas atividades. Esforçando-se para promover uma mudança positiva na atitude em relação aos pets, o XOOX também aceita pessoas que ainda não têm nenhum pet. Mas essas pessoas ainda não podem postar conteúdo. Peter Kim, consultor técnico da XOOX, disse: “A XOOX visa criar um espaço positivo onde as pessoas podem escapar da realidade complicada da vida e se conectarem com seus pets”. Kim acrescentou: “Com a XOOX os pets poderão criar mais memórias com seus Petlers, utilizando um enfoque em storyscaping e serviços exclusivos e informativos.”

O mundo do XOOX está cheio de conteúdo exclusivo para os pets. Seu aplicativo de música mais popular (XOOX M) permite que os Petlers selecionem músicas que atendam às preferências do seu pet. O aplicativo, criado através do desenvolvimento de conteúdo pelo Jo Studios, afiliado de conteúdo musical da XOOX (CEO: Woojin Cho), foi criado para os pets que esperam seus donos, e que conta com mais de 3.000 músicas. Os Petlers também podem criar e carregar suas próprias músicas, ganhando pontos por popularidade e que podem ser usados pelos seus pets. A XOOX M garante uma experiência auditiva ideal para os pets em um nível confortável de decibéis.

Além disso, um produto criado com o Push Pull System (CEO: Sungmyon Song) está sendo desenvolvido. Com a análise e utilização de técnicas profundas de aprendizagem, o produto poderá determinar se os pets realmente gostam de música e não ouvem simplesmente um ruído. O produto irá se sincronizar integralmente com câmeras e alto-falantes para pets e fazer recomendações personalizadas de músicas para os pets.

Os donos de pets devem ficar atentos para a promoção de lançamento do aplicativo. Em comemoração ao lançamento, a XOOX está distribuindo 10.000 kits de teste de urina gratuitos para assinantes de todo o mundo. Esses kits de teste fornecem uma maneira simples de detectar doenças através da urina dos animais, sendo ideais para pets de áreas com acesso limitado a cuidados veterinários, ajudando a manter o bem-estar dos pets tão queridos.

Além disso, com base no lançamento do aplicativo de kit para pets de diagnóstico de urina com a Medi Cloud, uma empresa global de análise genética baseada na tecnologia NGS, a XOOX também lançará aplicativos que conectam o DNA do pet ao MBTI.

Após a inscrição, 1 centavo será doado automaticamente à Fundação XOOX. Essas contribuições serão direcionadas a campanhas em todo o mundo com o objetivo de influenciar positivamente as legislações relacionadas aos pets. Com a XOOX capacitando os pets a terem um papel central no nosso mundo, estamos certos de que isso irá contribuir substancialmente para a criação de um ambiente mais favorável e adequado os pets.

