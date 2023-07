WHR Global façonne les politiques de ses clients pour s’assurer que les prestations offertes soient compétitives sur le marché

MILWAUKEE, 17 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — WHR Global (WHR), un leader dans le secteur mondial de la mutation des employés, a annoncé la publication de son Rapport comparatif international sur les allocations et indemnités du nom de « Ask an Expert » 2023 !

Chez WHR, notre mission est de fournir à nos clients des services de mutation de qualité supérieure, et pour ce faire, nous devons être en phase avec le coût de la vie à l’échelle mondiale. Afin d’y parvenir, nous avons créé le Rapport comparatif sur les allocations et indemnités « Ask an Expert » 2023. Il s’agit d’un guide complet pour comprendre le véritable coût de la vie, pas seulement dans une ville, mais aussi dans de nombreuses villes du monde entier.

« Fort de ma propre expérience d’ancien expatrié ayant résidé en Suisse, et en tant qu’ancien coordinateur de mutations, j’apporte une compréhension approfondie des défis et complexités de la mutation internationale », a déclaré Sean Thrun, directeur des initiatives stratégiques chez WHR. « Ce rapport comparatif et ces connaissances de première main permettent à WHR de fournir des informations et des conseils précieux aux équipes chargées de la mobilité afin de gérer plus efficacement les complexités des missions internationales. »

Le rapport comprend 8,8 millions de soumissions de prix provenant de 11 000 villes, et les prix comparés par pays incluent les prix de location pour 1 et 3 chambres à coucher à l’intérieur et à l’extérieur des centres-villes, les coûts des services utilitaires publics généraux par mois, les transports locaux et plus encore. Comprendre les réalités du coût de la vie aide les équipes de mutation à créer des solutions modulables et permet aux entreprises de prendre des décisions plus productives, fluidifiant plus que jamais le changement pour les employés.

Le rapport permet aux entreprises de comparer et contrôler leurs allocations et indemnités, qu’elles choisissent d’administrer des montants fixes à l’échelle mondiale ou variables selon les lieux. Si des équipes de mobilité internationale constatent que les allocations et indemnités offertes à leurs employés sont inférieures à la moyenne du pays en question, nous les invitons à contacter WHR dès à présent pour une consultation gratuite, comprenant un détail du rapport comparatif par ville.

Les équipes de mobilité internationale peuvent utiliser ce rapport, qui couvre 99 pays, pour comparer les éléments suivants :

Allocations mensuelles de logement pour les affectations et les navetteurs,

Allocations mensuelles de services utilitaires publics pour les affectations et les navetteurs,

Allocations mensuelles de transport pour les affectations et les navetteurs,

Indemnités de transport pour les voyages de reconnaissance et de recherche d’un logement, et

Indemnités de repas pour les voyages de reconnaissance et de recherche d’un logement.

Que vous soyez responsable de la mutation ou chef d’entreprise, investir dans le Rapport comparatif sur les allocations et indemnités « Ask an Expert » 2023 dès aujourd’hui peut vous aider à prendre les décisions les plus éclairées pour votre budget de mutation et vos politiques d’avantages sociaux pour le personnel.

Pour plus de données et télécharger l’intégralité du Rapport comparatif sur les allocations et indemnités « Ask an Expert » 2023, rendez-vous ici.

Le Rapport comparatif sur les allocations et indemnités « Ask an Expert » 2023 est uniquement destiné à informer.

À propos de WHR Global

WHR Global (WHR) est une société privée de gestion des mutations à l’échelle mondiale, axée sur le client, qui se distingue par la meilleure prestation de services de sa catégorie et par une technologie de pointe dont elle est propriétaire. WHR possède des bureaux aux États-Unis, en Suisse et à Singapour. Avec son taux de rétention de la clientèle de 100 % au cours des dix dernières années, WHR continue de se positionner en tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la mutation des employés à l’échelle mondiale. WHR vit grâce à sa vision et sa passion pour son crédo Advancing Lives Forward® et son principe de simplifier ce qui est complexe. Pour en savoir plus sur WHR, veuillez consulter le site https://www.whrg.com/, ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.

Contact :

Sean Thrun, directeur des initiatives stratégiques

+1-262-746-1314

Sean.Thrun@whrg.com

