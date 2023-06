Une nouvelle étude sur les jeux d’argent en ligne révèle l’existence d’un lien entre les problèmes de santé et le fait de passer trop de temps devant les écrans

Une enquête complète met en évidence l’impact sur le bien-être d’une utilisation excessive des écrans.

Online Gambling and Health

LONDRES, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La marque leader des jeux en ligne, Minimum Deposit Casinos (MDC), a mené une étude approfondie d’un mois pour analyser les problèmes de santé liés aux jeux d’argent en ligne et à l’utilisation excessive des écrans/appareils. L’objectif de l’étude s’inscrit dans le cadre d’une opération de sensibilisation et de renforcement des interventions visant à promouvoir et à encourager les pratiques responsables concernant les jeux d’argent en ligne. L’une des principales conclusions de l’étude indique que 41 % des joueurs en ligne interrogés souffraient d’anxiété ou de dépression.

L’objet de la recherche effectuée en mai 2023, résultant de l’utilisation excessive des écrans, était lié à des problèmes de santé tels que le stress, l’anxiété, les maux de tête, la dépression, les douleurs au cou et au dos, les troubles du sommeil et l’insomnie. Des centaines de joueurs en ligne ont été interrogés dans quatre pays : au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En étudiant le lien entre les habitudes associées aux jeux d’argent en ligne et ces problèmes de santé, Minimum Deposit Casinos a tiré plusieurs enseignements clés susceptibles de changer la vie des utilisateurs en ligne. Ces enseignements seront utilisés afin de créer des approches plus durables qui aideront les utilisateurs en ligne à limiter leur temps d’écran et qui amélioreront leur bien-être général à l’avenir.

Principales conclusions

Les principales conclusions de l’étude ont révélé des tendances significatives dans les quatre pays. Il a ainsi été observé qu’une proportion importante de joueurs ressentaient du stress ou de l’anxiété, les appareils mobiles représentant leur plateforme préférée pour les jeux d’argent en ligne. Les résultats de cette étude ont également souligné la prévalence des maux de tête et des migraines chez les joueurs, ce qui indique un lien entre la fréquence du jeu en ligne et la survenue de ces affections.

L’étude a en outre révélé la présence généralisée de la dépression, des troubles du sommeil et de l’insomnie chez les joueurs des quatre pays. Ces problèmes de santé étaient plus fréquents chez les personnes interrogées qui consacraient une grande partie de leur temps d’écran à des jeux d’argent.

Le rapport complet décrivant la méthodologie utilisée et les résultats obtenus est disponible ici : https://www. minimumdepositcasinos.org/ 2023/05/29/observing-the- online-gambling-habis-and- health-concerns-in-the-uk-ca- nz-us/

À propos de Minimum Deposit Casinos

Minimumdepositcasinos.org vous apporte des informations précises et à jour sur les meilleurs casinos en ligne du monde. Créé par une équipe d’experts des casinos en ligne, Minimum Deposit Casinos vise à fournir des informations utiles et à promouvoir des pratiques en ligne responsables pour les utilisateurs du monde entier.

Une infographie accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/501e25af-1d5f- 4ef0-a69e-09ab07dbfce0

Pour les demandes médias, veuillez contacter : E-mail : info@minimumdepositcasinos.org Twitter : @MinDeposCasino

GlobeNewswire Distribution ID 1000825448