Sourabh Chandrakar nie avec véhémence les accusations liées à l’arnaque de l’application Mahadev

DELHI, Inde, 13 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — M. Sourabh Chandrakar, qui a récemment fait face à de graves accusations liées à l’application Mahadev, affirme fermement qu’il n’est en aucune façon impliqué dans le stratagème de fraude financière présumé. Il regrette profondément d’avoir été impliqué à tort et accusé d’être le cerveau de cette opération.

Il affirme fermement que ces allégations sont dénuées de tout fondement et constituent une tentative visant à ternir la réputation d’honnêtes citoyens. Il souligne que le fait de jouir d’un style de vie confortable ne doit pas être interprété à tort comme une preuve de son implication dans des activités illégales.

M. Chandrakar exhorte tous les médias à prendre en compte ces faits, à rectifier le discours dominant et à orienter les ressources vers les véritables fautifs. Il s’engage à offrir sa pleine coopération aux autorités pour garantir que justice soit rendue et que la vérité prévale sans tache. Il appelle également à une enquête juste et impartiale sur cette affaire, soulignant son engagement à coopérer pleinement pour traduire les véritables auteurs en justice.

À propos Sourabh Chandrakar

En Inde, l’entreprise « Juice Factory » propre à Sourabh Chandrakar compte 25 succursales dans tout Bhilai, Chhattisgarh.

Issu d’un milieu modeste, il a dirigé plusieurs entreprises liées aux produits de grande consommation, à la construction, à la sous-traitance et au développement au Moyen-Orient.

La principale station tout au long de son parcours entrepreneurial au Moyen-Orient est « Empire One Global Real Estate », où il occupe le poste de co-directeur général. M. Uppal et M. Chandrakar ont tous deux créé de la valeur au-delà de l’immobilier pour leurs clients basés au Moyen-Orient et dans le monde.

