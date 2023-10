Sourabh Chandrakar insiste que os meios de comunicação corrijam a narrativa predominante e oferece total cooperação para garantir que a justiça seja feita

DELI, Índia, Oct. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Sourabh Chandrakar, que recentemente enfrentou graves acusações relacionadas com a Aplicação Mahadev, afirma veementemente que não tem qualquer envolvimento no suposto esquema de fraude financeira. Lamenta profundamente ter sido erroneamente implicado e retratado como o orquestrador por trás dessa operação.

Afirma firmemente que essas alegações carecem de qualquer fundamento e são um esforço para manchar a boa reputação de um cidadão íntegro. Sublinha que desfrutar de um estilo de vida confortável não deve ser mal interpretado como prova do seu envolvimento em atividades ilegais.

Insiste que todos os meios de comunicação considerem estes factos, corrijam a narrativa predominante e direcionem os recursos para os verdadeiros infratores. Está empenhado em oferecer a sua total cooperação às autoridades para garantir que a justiça seja feita e a verdade prevaleça sem manchas.

Apela a uma investigação justa e imparcial sobre o assunto, sublinhando o seu compromisso de cooperar plenamente para levar os verdadeiros autores à justiça.

Sobre Sourabh Chandrakar

Na Índia, a empresa de Sourabh Chandrakar, “Juice Factory”, tem 25 filiais em Bhilai, Chhattisgarh.

Vem de uma origem humilde e tem gerido vários negócios relacionados com FMCG, construção, subcontratação e desenvolvimento no Médio Oriente, juntamente com vários parceiros e marcas.

A sua experiência de empreendedor no Médio Oriente é a “Empire One Global Real Estate”, onde detém o cargo de Codiretor-geral. Tanto o Sr. Uppal como o Sr. Chandrakar têm criado valor além do setor imobiliário para os seus clientes do Médio Oriente Médio e em todo o mundo.

