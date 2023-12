LeddarTech e TTTech Auto Dão um Salto na Segurança de Condução Autônoma

Anunciam a conclusão bem-sucedida de um demonstrador conjunto para arquitetura operacional com falha

QUEBEC e VIENA, Áustria, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, uma empresa de software automotivo que fornece tecnologia patenteada de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível baseada em IA para ADAS e AD e a TTTech Auto, líder em tecnologia de software de segurança automotiva, têm o prazer de anunciar a conclusão de um demonstrador conjunto para uma arquitetura operacional com falha baseada no software LeddarVision da LeddarTech e na solução Safety Co-Pilot da TTTech Auto.

A inovadora solução Safety Co-Pilot da TTTech Auto aborda os desafios de uma arquitetura de segurança adequada para a condução autônoma no SAE Nível 3 e além. Ele é baseado em um canal doer responsável pela tarefa principal de condução, e um canal verificador independente. No caso de uma situação anormal identificada pelo verificador, o canal doer é completamente substituído e um canal de fallback leva o veículo a uma parada segura.

Nesta colaboração, a TTTech Auto utiliza sua proficiência em mecanismos de segurança e plataformas automotivas complementada pelos recursos avançados de fusão e percepção da LeddarTech. A TTTech Auto contribui com plataformas e frameworks operacionais, facilitando o desenvolvimento de arquiteturas decompostas para aplicações de segurança. A LeddarTech aprimora a parceria com sua pilha de fusão e percepção de alto desempenho, fundamentada na fusão de baixo nível. Ela fornece conjuntos de dados valiosos para exploração de arquitetura ágil e demonstração de caminhos de percepção decompostos. Ambas as empresas exemplificam uma abordagem ágil e empregam avaliações de risco e de viabilidade de eventos críticos de segurança para apresentar uma solução potencial. Este esforço colaborativo visa apoiar os OEMs de automóveis na criação das suas soluções de segurança SAE Nível 2-3.

Para demonstrar a viabilidade dessa abordagem e seu potencial de segurança e eficiência de custo do veículo, a TTTech Auto e a LeddarTech fizeram uma parceria para unir o LeddarVision da LeddarTech com o Safety Co-Pilot da TTTech Auto, criando um demonstrador focado no canal do verificador. Principais características incluem:

LeddarTech’s LeddarVision: Uma potente pilha de software de fusão e percepção de baixo nível baseada em IA que utiliza os dados brutos dos sensores de câmeras e radares para criar um modelo do ambiente. Dependendo do conjunto de sensores e do conceito de diversidade, o LeddarVision pode ser implantado no canal doer ou do verificador.

Safety Co-Pilot da TTTech Auto: Uma solução versátil para o canal do verificador equipado com um conjunto de módulos de validação, cada um abrangendo verificações relacionadas a requisitos essenciais de segurança. O demonstrador apresenta módulos de validação que abordam riscos probabilísticos associados a trajetórias fisicamente inviáveis e colisões potencialmente perigosas. Um elemento crucial para garantir a segurança é que essas verificações sejam realizadas com base em um modelo de ambiente separado – neste caso, LeddarVision, garantindo total independência do canal doer.

O teste deste demonstrador foi realizado com dados coletados em rodovias da Alemanha e de Israel. Os resultados demonstram que o modelo ambiental de alta qualidade da LeddarTech e a verificação probabilística da TTTech Auto implementam um canal verificador eficiente e confiável. Esse avanço fornece um argumento de segurança robusto para sistemas AD que operam no SAE Nível 3 e além.

“Estamos pavimentando o caminho para a segurança da condução autônoma com verdadeiras arquiteturas operacionais com falha”, afirmou Stefan Poledna, CTO da TTTech Auto. “A arquitetura inovadora da TTTech Auto, em conjunto com o LeddarVision da LeddarTech, confirma nosso compromisso com a condução autônoma de Nível 3 e 4 da SAE.”

Frantz Saintellemy, Presidente e CEO da LeddarTech, acrescentou: “A nossa parceria com a TTTech Auto na integração do nosso software baseado em IA LeddarVision e com o Safety Co-Pilot da TTTech Auto tem por objetivo apresentar uma arquitetura operacional de alto nível adequada para a automação de condução segura. Essa colaboração se alinha à nossa confiança de que, ao nos alinharmos com outros líderes do setor com parcerias mutuamente benéficas, aceleramos a implantação e a adoção da tecnologia.”

Sobre a TTTech Auto

A TTTech Auto fornece soluções para futuras gerações de veículos e a mudança para veículos definidos por software. A empresa é especializada no fornecimento de soluções seguras de software e hardware, juntamente com uma gama de serviços para apoiar o avanço da condução automatizada e além, aplicáveis em programas de produção em série. Com suas soluções tecnológicas líderes, a TTTech Auto reduz o tempo necessário para a criação do projeto, integração e teste do sistema de uma plataforma de software pronta para produção em série. Isso garante a segurança e a robustez eletrônica para um mundo mais automatizado.

A TTTech Auto foi fundada em 2018 pelo TTTech Group e pelas líderes de tecnologia Audi, Infineon e Samsung, para a criação de uma plataforma de software de veículo global segura para a condução automatizada e autônoma. Em 2022, a empresa captou US $ 285 milhões (EUR 250 milhões) da Aptiv e da Audi na sua última rodada de financiamento. Na sede da TTTech Auto em Viena, Áustria, e em mais de 10 locais na Europa e na Ásia, 1.100 funcionários trabalham com os principais fabricantes de automóveis nos seus programas de veículos definidos por software, ADAS e condução autônoma. A empresa adquiriu e investiu em empresas de tecnologia na França, Espanha, Turquia, China e Europa Central e Oriental. www.tttech-auto.com/

Sobre a LeddarTech

Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal, Toronto e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção e fusão de baixo nível com base em IA que permitem a implantação de aplicações ADAS e de condução autônoma (AD). O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente para tomadas de decisões melhores e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é disponível para OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 150 patentes solicitadas (80 concedidas) que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção de veículos é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: e é por isso que a LeddarTech deseja se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter (X), Facebook e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Site de relações com investidores: investors.LeddarTech.com

Contato de Relações com Investidores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Contato para mídia financeira: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

GlobeNewswire Distribution ID 8989074