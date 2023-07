Grande Mudança na Classificação Mundial de Passaportes

LONDRES, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Japão foi destituído do primeiro lugar no Henley Passport Index pela primeira vez em cinco anos e esbarrou no 3º lugar, de acordo com a última classificação, que é baseada em dados exclusivos e oficiais da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Agora, Cingapura possui oficialmente o passaporte mais poderoso do mundo, com seus cidadãos podendo visitar 192 destinos de um total de 227 ao redor do mundo, sem a necessidade de visto. Alemanha, Itália e Espanha sobem para o 2º lugar, com acesso sem visto a 190 destinos, e os portadores de passaporte japonês se juntam aos de outras seis nações — Áustria, Finlândia, França, Luxemburgo, Coreia do Sul e Suécia — em 3ºlugar, com acesso a 189 destinos sem visto prévio.

O Reino Unido parece ter finalmente dado a volta por cima depois de um declínio de seis anos, saltando duas posições na última classificação para o 4º lugar — uma posição que ocupou pela última vez em 2017. Os EUA, por outro lado, continuam sua queda de uma década no índice, despencando mais duas posições para o 8º lugar, com acesso a apenas 184 destinos sem visto. Tanto o Reino Unido quanto os EUA ocupavam juntos o 1º lugar no índice há quase 10 anos, em 2014, mas estão em uma trajetória de queda desde então. O Afeganistão continua entrincheirado na parte inferior do Henley Passport Index , com uma pontuação de acesso sem visto de apenas 27, seguido pelo Iraque (pontuação de 29) e Síria (pontuação de 30) — os três passaportes mais fracos do mundo.

A tendência geral ao longo da história da classificação de 18 anos tem sido no sentido de uma maior liberdade de viagens, com o número médio de destinos que os viajantes conseguem acessar sem visto quase duplicando, de 58 em 2006 para 109 em 2023. No entanto, a diferença de mobilidade global entre aqueles que estão no topo e na base do índice é agora maior do que nunca, com Cingapura no primeiro lugar capaz de acessar 165 destinos a mais, sem visto, do que o Afeganistão.

O Dr. Christian H. Kaelin , presidente da Henley & Partners , diz que apenas oito países em todo o mundo têm menos acesso sem visto hoje do que há uma década, enquanto outros foram mais bem-sucedidos em garantir maior liberdade de viagem para seus cidadãos. “Os Emirados Árabes Unidos adicionaram impressionantes 107 destinos à sua pontuação sem visto desde 2013, resultando em um salto maciço de 44 posições na classificação nos últimos 10 anos, da 56ª para a 12ª posição. Dos países que estão no Top 10, os EUA tiveram o menor aumento em sua pontuação, garantindo apenas 12 destinos adicionais. Cingapura, em comparação, aumentou sua pontuação em 25, empurrando-a cinco posições nos últimos 10 anos para o número um.”

Comentando no Henley Global Mobility Report 2023 Q3 , divulgado hoje junto com o último índice, Greg Lindsay do Jacobs Institute da Cornell Tech, diz que, de uma perspectiva puramente mecânica, “a história é simples: ao ficarem mais ou menos parados, os EUA ficaram para trás. Embora sua pontuação absoluta tenha de fato aumentado na última década, os EUA têm sido constantemente ultrapassados por rivais como Coreia do Sul, Japão e Cingapura. A queda implacável dos Estados Unidos na classificação é um alerta para seu vizinho Canadá e para o resto da Anglosfera também.”

As ligações entre a isenção de vistos e a abertura

A Henley & Partners realizou uma nova pesquisa exclusiva sobre a relação entre a abertura de um país a estrangeiros — quantas nações ele permite cruzar suas fronteiras sem visto — e a liberdade de viagem de seus próprios cidadãos. O novo Henley Openness Index classifica todos os 199 países em todo o mundo de acordo com o número de nacionalidades que permitem a entrada sem visto prévio.

Os 20 países “mais abertos” são todas as pequenas nações insulares ou estados africanos, exceto o Camboja. Há 12 países que estão completamente abertos a todos os passaportes e quatro que não permitem que ninguém fique sem visto. Embora a correlação entre uma alta pontuação de abertura e alta pontuação de acesso sem visto não seja direta, é notável que Cingapura e Coreia do Sul — os que mais subiram no Henley Passport Index Top 10 na última década, passando de 6º e 7º respectivamente em 2013 para 1º e 3º hoje — ostentam graus relativamente altos de abertura em comparação com os 5 países com a maior disparidade entre a liberdade de viagem de que desfrutam, versus o acesso sem visto que proporcionam a outras nacionalidades. EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão caíram na classificação ou permaneceram no mesmo lugar com a estagnação de sua abertura.

O Prof. Peter J. Spiro , que ocupa a Cátedra Charles Weiner de Direito Internacional na Temple University, diz que a extensão do acesso americano à isenção de vistos é baixa, mesmo para o padrão das economias desenvolvidas. “Os países da UE concedem privilégios de isenção de visto a mais do dobro do número de países do que os EUA. Atrasos no processamento, altas taxas de recusa e uma reputação de atendimento ao cliente desagradável estão manchando a atratividade dos EUA como destino. Acrescente-se a isso a crescente reputação dos EUA como dominados pela violência armada e pode-se projetar uma trajetória de longo prazo em que a posição global dos EUA se desgasta ainda mais.”

