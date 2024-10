eXp Realty dévoile les programmes incitatifs innovants ICON et de plafonnement de la part de revenus à l’occasion de l’eXpcon Miami

De nouvelles initiatives conçues pour encourager l’autonomie chez les agents et débloquer un potentiel de revenus sans précédent

BELLINGHAM, Washington, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet » (la société de courtage immobilier la plus centrée sur les agents au monde) et la principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a lancé deux initiatives révolutionnaires à l’occasion de l’eXpcon Miami : le programme incitatif ICON et le programme incitatif de plafonnement de la part de revenus, qui entreront en vigueur le 1er novembre. Ces deux programmes sont conçus pour aider les agents à prospérer dans le secteur, en leur offrant de nouvelles opportunités de revenus et en favorisant leur réussite commerciale.

« Ces initiatives reflètent notre détermination sans faille à donner aux agents les moyens d’agir dans un secteur en constante évolution », a déclaré Glenn Sanford, Fondateur, Président et Directeur général d’eXp World Holdings. « Chez eXp, nous savons que lorsque nos agents prospèrent, nous prospérons avec eux. Ces programmes permettent à nos agents de débloquer de nouvelles sources de revenus, de développer leurs activités et de tirer parti de notre modèle centré sur les agents pour se constituer un patrimoine comme jamais auparavant. »

Programme incitatif ICON

En obtenant le statut d’agent ICON, une désignation prestigieuse attribuée aux agents les plus performants, les agents ont la possibilité d’optimiser le potentiel unique offert par le système de partage des revenus d’eXp Realty, et ainsi d’améliorer leurs revenus à long terme et de développer leur activité.

Le programme incitatif ICON créditera les agents ICON de 30 FLQA (Front Line Qualifying Agents) pendant 13 mois, optimisant ainsi leur potentiel de partage des revenus à travers les sept niveaux.

Programme incitatif de plafonnement de la part des revenus

Dans le cadre de ce programme, les agents qui plafonnent leur part de revenus à partir des transactions conclues se verront créditer 10 FLQA, optimisant ainsi leur potentiel de revenus jusqu’au 5e niveau pendant 13 mois. Cette source de revenus supplémentaire offre aux agents un potentiel de gains accru, ce qui leur permet de se développer plus rapidement et de remporter une plus grande réussite financière.

« Ces programmes sont lancés à un moment crucial pour les agents du secteur immobilier », a ajouté M. Sanford. « Nous ne nous contentons pas de récompenser les performances, mais nous mettons aussi à disposition des agents entrepreneurs les outils et incitations dont ils ont besoin pour rester en tête d’un marché en constante évolution. eXp Realty continue de repousser les limites de ce que le courtage immobilier a à offrir. »

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding des entreprises eXp Realty®, FrameVR.io et SUCCESS® Enterprises.

Plus grande société immobilière indépendante au monde, eXp Realty recense plus de 87 000 agents en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Colombie, à Dubaï, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Grèce, à Hong Kong, en Inde, en Israël, en Italie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Panama, en Pologne, à Porto Rico, au Portugal, en République dominicaine et au Royaume-Uni, et poursuit son développement à l’échelle internationale. Cotée en Bourse, la société eXp World Holdings offre aux professionnels de l’immobilier l’opportunité unique de se voir attribuer des actions pour récompenser les objectifs de production et leurs contributions à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entités proposent une gamme complète de solutions technologiques de courtage et d’immobilier, notamment un modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, des services aux entreprises, des outils de collaboration et du développement personnel. La société de courtage basée sur le cloud est alimentée par la technologie FrameVR.io, une plateforme 3D immersive profondément sociale et collaborative qui permet aux agents d’être plus connectés et plus productifs. Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété du magazine SUCCESS® et de ses activités média connexes, SUCCESS® Enterprises, créée en 1897, se place en chef de file en tant que marque de développement personnel et professionnel et de publication.

