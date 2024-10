2ONE Labs reçoit un avis favorable suite à sa PMTA pour la marque 2ONE® Nicotine Pouch auprès du Center for Tobacco Products de la FDA

LAKE TAHOE, Nevada, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 2ONE Labs Inc. a le plaisir d’annoncer que sa demande préalable d’autorisation de mise sur le marché pour un produit du tabac (Premarket Tobacco Product Application, PMTA) pour ses sachets de nicotine de marque 2ONE® a reçu un avis favorable par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Vincent Schuman, PDG de 2ONE Labs s’est exprimé sur l’avis favorable reçu par la FDA et a déclaré : « Cela signifie que la PMTA pour 2ONE® va passer à la prochaine étape importante dans le cadre de l’examen par la FDA. Notre société continuera à financer entièrement cette demande jusqu’à ce qu’elle aboutisse, et nos partenaires grossistes, détaillants et sponsors doivent voir en cet « avis favorable » un signe de notre capacité à nous orienter à travers ce processus complexe qu’est la PMTA, et de notre engagement inébranlable pour garantir la disponibilité à long terme de la marque 2ONE® sur le marché américain. »

Schuman a ajouté : « Nous avons créé les sachets de nicotine 2ONE® pour les utilisateurs adultes (21 ans et plus), qui ont du mal à abandonner les produits de tabac chauffé ou les produits à usage oral traditionnels à base de feuilles de tabac. La disponibilité de la marque 2ONE® sur le marché au cours des cinq dernières années, l’intérêt suscité par notre marque ainsi que son développement grâce aux solides partenariats de distribution, comme avec Circle K®, ont montré qu’il est possible, même pour les entreprises innovantes, d’identifier et de faire connaître des marques uniques qui offrent aux consommateurs adultes le produit de transition parfait. Cet avis favorable de la FDA suite à la soumission de la PMTA pour 2ONE® est très encourageant, et ne fait que renforcer notre détermination à répondre encore et toujours aux besoins des consommateurs adultes qui souhaitent arrêter le tabac. »

Les sachets de nicotine 2ONE® sont disponibles dans différents niveaux de nicotine et dans des saveurs agréables, auprès de plus de 18 000 points de vente à travers le pays. Les consommateurs adultes peuvent également les acheter en ligne à l’adresse : 21Pouches.com.

À propos des 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc. : fondée par les pionniers de la production de nicotine synthétique, 2ONE Labs se spécialise dans les produits à base de nicotine sans tabac les plus innovants destinés aux consommateurs adultes qui souhaitent trouver une alternative aux autres produits du tabac. Pour plus d’informations, veuillez contacter 21Pouches.com. 2ONE® est une marque déposée de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, Nevada. Tous droits réservés.

