‫Energea تعلن عن مجموعة تطبيقات سفر عصرية بتفاصيل تصميم راقية

سنغافورة – Media OutReach Newswire – 11 أغسطس 2025 –شركة Energea تعلن عن بدء إطلاق مجموعة التطبيقات التقنية التي طال انتظارها، والمناسبة للسفر والاستخدامات اليومية، متاحة الآن باللون الأحمر واللون الأبيض الفضي واللون الأصفر الباهت المائل للبرتقالي. هذه الثورة بقيادة MagDuo Arc ، التي استحوذت مؤخرًا على جائزة أفضل المنتجات في فئة منتجات الهواتف الجوالة في مؤتمر Channel Summit META في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

هذه المنتجات الجديدة هي بالنسبة لمن لديهم حب استطلاع ومن ينساقون وراء الإصدارات التكنولوجية ودائمي التطور بنفس درجة التنوع التي من أجلها خلقوا في التكنولوجيا وحصافتها لأنها تجمع بين الأناقة والأداء. يضمن كل منتج من هذه المنتجات الجريئة المطورة أنيقة التصميم الجمع بين أناقة الشكل وأناقة الأداء. سواءٌ كانت استخداماتها مؤقتة أم دائمة إلا إنها تناسب النمط العصري لحياة الرحالة ذائم التغيير.

وفي مقدمتها MagDuo Arc، الشاحن اللاسلكي 2 في 1 بكابل قابل للسحب 85 سم وعلبة مصنوعة من سبيكة من الزنك. يتيح هذا الشاحن شحن لاسلكي سريع حتى 15 وات (لأجهزة الأندرويد) و7.5 وات (لأجهزة الآيفون)، و2.5 وات (لساعات أبل) ومعه حامل مدمج لاستخدامه عن بُعد. فشاحن MagDuo Arc يحدد معايير التحوُّل الجديد لشركة Energea نحو التقنيات المناسبة للسفر مبشرةً بموجة جديدة من الإصدارات المبتكرة المفيدة.

ومعه TravelWorld Edge 65، الشاحن الحائطي الرفيع المناسب للحوائط القائمة بزاوية 90 درجة التي تدخل بأكملها في الأسطح وتركَّب في الأركان الضيقة بسهولة. سُمك الشاحن 13 مم، على الرغم من صغره إلا أنه جبار ويوفر طاقة تصل إلى 65 وات تخرج منه لتشغيل أجهزة اللابتوب والهواتف في 150 دولة. تجعله تقنية GaNSmart أصغر بنسبة 40% من غالبية أجهزة الشحن في فئته.

أما التالي فهو TravelGo Adapter 45: أدابتور سفر قوي مناسب للجيب ومصمم لشحن الأجهزة المستهلكة للطاقة بكثافة من MacBook Air والأجهزة اللوحية. يمنع نظام القفل الذكي به المسامير من الانزلاق للخلف، ويعزز الأمان والتوصيل الكهربي بينما تمكن منافذ USB-C الثنائية (20 وات و25 وات) شحن جهازين معًا في نفس الوقت. تُعدِّل خاصية الاكتشاف الذكي للطاقة تيار الشحن لكل جهاز لضمان شحن آمن متزامن.

بينما يشحن الشاحن اللاسلكي AluMag Trio ثلاثة أجهزة في وقت واحد (هي آيفون، وساعة أبل الذكية، وإيربودز) باستخدام تقنية Qi2. يوفر الهيكل الرفيع المصنوع من الألمنيوم قد تحمُّل فائقة وتحكم متطور في درجة الحرارة لأفضل تحكم في درجة الحرارة. ولأنه سريع الفتح فهو يدعم وضع الانتظار في أجهزة آيفون ووضع تركيب ساعة أبل الذكية ليلًا بجوار السرير وشحنه ليلًا كشاشة ذكية.

وأخيرًا ComPac Arc 45 الباور البانك الذي يلبي احتياجاتك أثناء السفر ويعمل كشاحن 10000 مللي أمبير، ويتميز بكابل 70 سم قابل للسحب، وشاشة رقمية للمعلومات، وحبل متين مجدول. يمكنك من استخدام الأجهزة عن بُعد بدون مجهود، ويمكن تركيبه بالمسامير بسهولة في حقائب الظهر والحقائب المحمولة. منفذ PD45W max به يمكنه تشغيل أجهزة MacBook Air والأجهزة اللوحية والهواتف، كل ذلك من خلال وحدة بحافة دائرية أصغر من علبة المشروبات الغازية.

تعيد Energea تعريف تجربة الشحن بتكنولوجيا متطورة لا تخلصك فقط من مشاكل الفوضى اليومية أثناء التنقل أو السفر، ولكنه مناسب أيضًا لأسلوب المستخدم. تعتقد الشركة صاحبة العلامة التجارية أن المنتجات الرائعة توازن بين الأداء والمظهر الجمالي، وتوفر حلولًا عملية في نفس الوقت وتترك انطباعًا يبهرك بالمظهر الأنيق.

فقد صنعت أجهزة الشحن المناسبة للسفر من Energea من أجهزة الشحن الحائطية الرفيعة وحتى أجهزة الشحن اللاسلكية متعددة الاستخدامات والباور بانك صغير الحجم المناسبة لنمط الحياة العصرية السريع. تعكس المجموعة بألوانها الأحمر والأبيض الفضي والأصفر الباهت المائل للبرتقالي توجه تصميم Energea الجديد والجريء، وتوفر للمسافرين في عصرنا الطاقة وتمنحهم لمسة جمالية.

اكتشوا المجموعة الكاملة الآن على Energea.

تابعوا Energea على Instagram، و Facebook و YouTube لمعرفة آخر الأخبار وابتكارات تقنيات السفر اليوم.

Energea

الشركة متخصصة في تصميم المنتجات ذات الوظائف المتطورة وتعيد تعريف معايير الجمال وتنوع الاستخدام، Energea تتحدى تصور أن إكسسوارات الأجهزة التقنية عملية فقط وخالية من الإبداع واللمسات الجمالية. الشركة لها تواجد راسخ في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا، Energea تفوق منافسيها ليس فقط في توفير حلول طاقة متطورة وإنما أجهزة إلكترونية متطورة أيضًا على مستوى العالم.