Empresa britânica de IA, Quantexa, se compromete com mais de £ 200 milhões em investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA até 2027

CEO da Quantexa descreve a visão para o investimento em apoio ao plano do governo do Reino Unido de tornar o Reino Unido um hub de IA, que inclui:

£ 125 milhões em novos investimentos globais com o objetivo de acelerar a capacidade de empresas e agências governamentais para usar soluções confiáveis de Inteligência de Decisão habilitadas por IA

£ 85 milhões em investimento dedicado ao Reino Unido criarão mais de 170 novos empregos na equipe do Centro de Inovação de IA de Londres

Prévia do assistente de IA Generativa mostra como as instituições líderes mundiais desbloquearão todo o potencial dos dados para investigar riscos e identificar oportunidades

LONDRES e NOVA YORK, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa, líder global em soluções de Decision Intelligence (DI) para os setores público e privado, anunciou hoje que investirá mais £ 125 milhões na indústria global de inteligência artificial (IA) nos próximos três anos para ajudar os clientes a promover o uso de IA para proteger, otimizar, e fazer crescer as suas organizações. Até 2027, o investimento global total da Quantexa em IA chegará a mais de £ 200 milhões.

O investimento marca os avanços contínuos da Quantexa em IA com a prévia de sua tecnologia de IA Generativa, a Q Assist. A Quantexa também promoveu seu compromisso de promover a Stack de IA existente da empresa para permitir que seu crescente ecossistema global de clientes e parceiros desbloqueie novos casos de uso específicos do setor para serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde e no setor público. A plataforma de Decision Intelligence da Quantexa e o conjunto de soluções para gerenciamento de dados, inteligência de clientes, KYC, risco, fraude e crime financeiro foram implementados em mais de 70 países.

A análise da Universidade de Washington sugere que esse investimento impulsionará a indústria global de IA em £ 600 milhões, à medida em que o efeito multiplicador for realizado.

IA em contexto: como a Quantexa aumenta e automatiza a Decision Intelligence com IA

Prévia do assistente de IA Generativa inova

Construído na plataforma de Decision Intelligence da Quantexa, a prévia de tecnologia do Q Assist, um assistente de IA generativo, demonstra o potencial do uso de LLM’s para criar uma interface intuitiva e conversacional, trazendo novas eficiências para analistas que trabalham com dados para identificar riscos como parte das investigações. Para as organizações, o benefício potencial é significativo – já que o assistente de IA permite que toda a equipe de analistas se torne tão eficaz quanto os investigadores mais experientes.

O Q Assist é independente de LLM, e permitirá que os clientes usem seus próprios modelos proprietários, de código aberto ou comercialmente disponíveis, incluindo o ChatGPTTM, um LLM líder da OpenAI. Os recursos de resolução, análise gráfica e pontuação de entidades líderes de mercado da Quantexa são turbinados quando podem ser consultados com perguntas e sugestões em linguagem natural na Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa.

Hoje, em um vídeo showcase, a Quantexa demonstrou um dos que podem se tornar muitos casos de uso potenciais para o Q Assist. O cenário de investigação de crimes financeiros foi escolhido para mostrar o potencial do uso de linguagem natural para consultar grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados em escala, permitindo que até mesmo analistas juniores entendam os dados complexos por trás de análises gráficas e alertas. A prévia também mostrou a capacidade de automatizar a geração de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e resumos investigativos – possíveis em cerca de 100 idiomas – impulsionando ainda mais a eficiência no que normalmente é um processo manual intensivo, e permitindo mais tempo para o redirecionamento para atividades estratégicas.

A IA em toda a plataforma de Decision Intelligence da Quantexa entrega valor de negócios

Empresas e agências governamentais estão usando a Decision Intelligence da Quantexa para se tornarem mais eficazes e eficientes na organização de dados isolados e confusos para obter visões de 360 graus de clientes e fornecedores para identificar fraudes, qualificar a elegibilidade para serviços, parar mercadorias perigosas nas fronteiras ou otimizar cadeias de suprimentos.

A Quantexa está utilizando três princípios fundamentais para construir de forma responsável sua Stack de IA:

Aprendizagem baseada no contexto: Assim como os seres humanos precisam de contexto completo para tomar decisões informadas, a IA também precisa. Sem contexto, até mesmo os algoritmos de aprendizado de máquina ou de deep learning mais inteligentes carecem de precisão para serem implementados de forma confiável. Por exemplo, é impossível para uma pessoa ou modelo de IA saber se uma única transação bancária isoladamente poderia ser lavagem de dinheiro. A Quantexa cria um contexto verdadeiro utilizando dados para criar visões únicas de pessoas, organizações, lugares e outras entidades e os monta visualmente para mostrar interações complexas entre entidades. Esse contexto é o que permite que uma pessoa ou IA tome uma decisão precisa.

Assim como os seres humanos precisam de contexto completo para tomar decisões informadas, a IA também precisa. Sem contexto, até mesmo os algoritmos de aprendizado de máquina ou de deep learning mais inteligentes carecem de precisão para serem implementados de forma confiável. Por exemplo, é impossível para uma pessoa ou modelo de IA saber se uma única transação bancária isoladamente poderia ser lavagem de dinheiro. A Quantexa cria um contexto verdadeiro utilizando dados para criar visões únicas de pessoas, organizações, lugares e outras entidades e os monta visualmente para mostrar interações complexas entre entidades. Esse contexto é o que permite que uma pessoa ou IA tome uma decisão precisa. IA composta: O stack de IA composto da Quantexa agrega os resultados de muitas técnicas diferentes, incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e deep learning. Combinando-os com a contribuição de especialistas no assunto, as organizações podem usar análises de modo contínuo para melhorar a tomada de decisões para proteger, otimizar e crescer. A Quantexa usa acesso exclusivo a grandes volumes de dados estruturados e não estruturados do setor para treinar sua IA e fornece modelos abertos out-of-the-box, dando aos clientes a capacidade de modificar ou criar os seus próprios.

O stack de IA composto da Quantexa agrega os resultados de muitas técnicas diferentes, incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e deep learning. Combinando-os com a contribuição de especialistas no assunto, as organizações podem usar análises de modo contínuo para melhorar a tomada de decisões para proteger, otimizar e crescer. A Quantexa usa acesso exclusivo a grandes volumes de dados estruturados e não estruturados do setor para treinar sua IA e fornece modelos abertos out-of-the-box, dando aos clientes a capacidade de modificar ou criar os seus próprios. Explicável e de confiança:Nos ambientes altamente regulamentados em que as organizações trabalham, é crucial que as decisões sejam transparentes e explicáveis, sem sugestões parciais. A tecnologia e a governança da Quantexa usam técnicas baseadas em contexto e IA composta para impulsionar a adoção de resultados explicáveis sem preocupações com a privacidade. A Quantexa mantém publicamente suas diretrizes de ética e segurança de IA aqui .

Rishi Sunak, Primeiro-Ministro do Reino Unido, disse:

“Queremos garantir que o Reino Unido continue sendo o melhor lugar do mundo para construir, testar e usar tecnologia de IA segura. O novo Centro de Inovação em IA de £ 85 milhões da Quantexa, em Londres, ajudará a cimentar essa realidade. Ele gerará mais de 170 empregos, aproveitará o potencial extraordinário da IA à medida que crescemos nossa economia e liderará o caminho no desenvolvimento responsável de IA em todo o mundo.”

Chloe Smith, Secretária de Tecnologia, disse:

“O governo leva a sério a IA, e é por isso que investimos £ 2,5 bilhões em infraestrutura e habilidades de IA desde 2014, e, este ano, estabelecemos nosso plano de regulamentação de IA para impulsionar a inovação e construir confiança. O investimento da Quantexa é um enorme voto de confiança nestes planos, e desbloqueará novas oportunidades de crescimento e criação de empregos, nos permitindo continuar a pavimentar o caminho como líder global no desenvolvimento de IA.”

Vishal Marria, CEO e fundador da Quantexa, disse:

“Embora muitas empresas estejam falando sobre IA e aprendizado de máquina, temos investido nela desde a nossa criação. Estamos investindo nosso tempo, dinheiro e recursos no maior avanço tecnológico das gerações, pois isso transformará a forma como as organizações tomam decisões. Estamos orgulhosos de investir em inovação com sede em Londres, mas o impacto será sentido pela economia global, e iniciará um efeito cascata que desbloqueará recursos de inteligência de decisão para nossos clientes e suas respectivas indústrias.”

O Dr. Oren Etzioni , professor de Ciência da Computação da Universidade de Washington e CEO fundador do Allen Institute for AI, disse: “Um investimento de 100 empregos em IA impulsionará o crescimento econômico não apenas em Londres, mas em todo o mundo. Os lugares mais propensos a se beneficiar são hubs de inovação em IA, como a cidade de Nova York, Seattle e São Francisco. Com base na minha investigação sobre o impacto da IA no emprego e no crescimento económico, os benefícios monetários a longo prazo deste anúncio aumentarão significativamente devido ao efeito multiplicador da criação de emprego e da inovação. Um investimento inicial de £ 200 milhões provavelmente beneficiará a indústria de IA mais ampla globalmente, em £ 600 milhões dentro de três anos.”

Para saber mais sobre como sua organização pode se beneficiar do investimento, inovação e práticas éticas de IA da Quantexa, visite aqui .

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de dados e análise pioneira em Decision Intelligence que capacita as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis, tornando os dados significativos. Usando os mais recentes avanços em big data e IA, a plataforma Decision Intelligence da Quantexa descobre riscos ocultos e novas oportunidades, fornecendo uma visão contextual e conectada de dados internos e externos em um único lugar. Ela soluciona os principais desafios em gestão de dados, KYC, inteligência do cliente, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A Plataforma de Decision Intelligence da Quantexa melhora o desempenho operacional, proporcionando um aumento de mais de 90% na precisão e uma resolução do modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 650 funcionários e milhares de usuários trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Nova York, Boston, Toronto, Málaga, Bruxelas, Amsterdã, Irlanda, Luxemburgo, Cingapura, Melbourne, Sydney e Emirados Árabes Unidos. Para mais informações, visite www.quantexa.com ou siga-nos no LinkedIn .

