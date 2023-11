Duck Creek Introduz a Próxima Era de Tecnologia com Base em Nuvem para Seguradoras de P&C com o Serviço OpenAI da Microsoft Azure

Incorporação do Serviço Azure OpenAI e Uso da Plataforma Low-Code da Duck Creek Viabiliza que as Seguradoras se Modernizem de Forma Responsável

BOSTON, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedades e acidentes (P&C) e geral, anuncia o lançamento de uma iniciativa revolucionária com a Microsoft. Essa colaboração capacita as seguradoras a reimaginar seus negócios, facilitando processos de implementação mais tranquilos e velocidade mais rápida no lançamento no mercado com a ajuda da inteligência artificial (IA) generativa – uma tecnologia transformadora que permite a criação de aplicativos e soluções low-code inovadoras.

A plataforma abrangente da Duck Creek é baseada na Microsoft Azure , a tecnologia preferida para a utilização da capacidade do Serviço Azure OpenAI , à medida que grandes modelos de linguagem (LLMs) continuam a redefinir e moldar o cenário tecnológico. Isso representa um salto significativo no setor de seguros, pois incentiva a inovação e a eficiência que prometem influenciar a forma como as seguradoras conduzem seus negócios e se envolvem com os clientes. Com a combinação da experiência da Duck Creek em soluções de seguros com os recursos de ponta da Microsoft, essa colaboração visa criar um futuro mais brilhante e ágil para todo o setor de seguros.

“A IA generativa é uma tecnologia verdadeiramente transformadora, e nossos clientes tão importantes se beneficiarão imensamente das suas capacidades potentes à medida que continuamos a impulsionar a modernização do setor de seguros. Nosso objetivo é capacitar as seguradoras para que possam inovar seus produtos mais rapidamente e ajudar os funcionários com ferramentas de IA”, disse Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “Isso dá início ao próximo capítulo na evolução da nossa parceria de longa data, na qual somos pioneiros no espaço, unindo o talento excepcional da Microsoft e da Duck Creek no desenvolvimento de soluções de tecnologia de ponta para os setores de seguros de P&C e em geral. Estamos empenhados em liderar a adoção da IA generativa pelo setor de seguros e resolver os desafios com a inovação que as seguradoras enfrentam, mantendo os mais altos padrões de conformidade regulatória e responsabilidade ética.”

A Duck Creek está utilizando essa tecnologia emergente para selecionar soluções inovadoras para as seguradoras, ajudando-as a abraçar o futuro da tecnologia com:

Soluções Copilot alimentadas por dados quase em tempo real que capacitam as seguradoras a tomar decisões informadas e responder às mudanças das condições do mercado de forma rápida e eficaz.

Ferramentas de produtividade aprimoradas que aumentam a eficiência e a produtividade em todo o ecossistema de seguros, projetadas para beneficiar consumidores, agentes, subscritores e reguladores de sinistros.

A próxima era de ferramentas configuradoras low-code que simplificam o desenvolvimento e a adoção de produtos de seguros, permitindo que as seguradoras acelerem a colocação de configurações novas e contínuas no mercado.

“A Duck Creek continuará avançando a forma de utilizar o IA com responsabilidade no setor de seguros, viabilizando a rápida transformação dos negócios em direção a experiências humanizadas”, disse Jess Keeney, Diretora de Produtos e Tecnologia da Duck Creek Technologies. “Estamos avaliando consistentemente como nossas soluções podem se integrar mais integralmente aos cenários operacionais dos nossos clientes, e nos dedicamos a fornecer resultados significativos e enfrentar desafios comerciais importantes. Tanto a Duck Creek quanto a Microsoft compartilham uma dedicação comum para com o aprimoramento da jornada do cliente em todo o ciclo de vida do seguro. Isso é uma evolução significativa na forma como os subscritores utilizam os dados do consumidor e conduzem a análise de risco, eficiência do tratamento de sinistros, detecção de fraudes e capacidade do setor de atender às necessidades do cliente e de responder prontamente ao feedback.”

“As seguradoras inovadoras querem agir rapidamente para usar a capacidade da IA generativa para gerar valor comercial demonstrável”, disse Bill Borden, CVP da Worldwide Financial Services da Microsoft. “Estamos empolgados em aprofundar nossa colaboração com a Duck Creek na oferta de novos recursos de IA generativa para ajudar nossos clientes de seguros em conjunto a impulsionar melhorias marcantes na produtividade dos funcionários, reinventar o envolvimento do cliente e dobrar a curva da inovação – de forma segura e responsável.”

