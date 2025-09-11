‫Dakila Pesquisas تعلن عن اكتشاف “النُوتَة الموسيقية الثامنة” والتي تحمل اسم “كال”

ساو باولو،, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت Dakila Research Association عن اكتشاف “النُوتَة الموسيقية الثامنة” والتي تحمل اسم “كال”. وجاء الإعلان مباشرةً عبر YouTube من قِبل رئيس المنظمة، Urandir Fernandes de Oliveira، بمشاركة قائد الأوركسترا وعازف الجيتار Robson Miguel. يُعَد هذا الاكتشاف ثمرة عقود من الدراسات متعددة التخصصات التي جمعت بين البعثات الأثرية والملاحظات الميدانية والممارسات الموسيقية.

وفقًا لـ Urandir، كان أول اكتشاف لهذه النُوتَة عام 1992، أثناء قيام الباحثين بالتنقيب عن بقايا أطلال في منطقة نوفا برازيل دو سول (ولاية روندونيا). “لقد عثرنا على حجر يحمل آلاف النقوش، وكان من بينها نقشة تُظهر نوتة “كال”. وأضاف، منذ ذلك الحين، تمكّنا من تحديد الرمز ذاته في مدن برازيلية أخرى”.

تُعُد “كال”، وفقًا للباحثين، رنينًا صوتيًا يبعث على الاستقرار ويمكن إدراكه في نطاقٍ واسعٍ، يُسمَع حينما يتخطى الصوت حدود النُوتَات السبع التقليدية ويمتزج مع النغمات التوافُقية الموسيقية الطبيعية. وأوضح Urandir “إنها اهتزازات أظهرتْها لنا الطبيعة من قبل، وهي لا تتردد بين البشر فحسب، بل وبين الحيوانات والنباتات أيضًا”.

وأشار إلى أن الشعوب القديمة كانت تعرف نُوتَة “كال” بالفعل، وتستخدمها في الأغاني والطقوس. أوضح رئيس Dakila قائلاً، “تتميز “كال” بتردد اهتزازي فريد، يمكنه أن يؤثر إيجابًا على الغدة الزعترية ويمنح السلام والصفاء والصحة. إنها على النقيض من موسيقى الترددات المنخفضة السائدة اليوم، والتي تبعث على اللامبالاة والسلوكيات المدمّرة”.

أكد قائد الأوركسترا، Robson Miguel، أن النُوتَة الجديدة لا يمكن تفسيرها بالحسابات الرياضية وحدها. “لا جدوى من عدّ الاهتزازات. تتواجد “كال” في مستوى بالغ الحساسية، مرتبط بالمشاعر الإنسانية. وأوضح، إنها مخفية داخل النغمات التوافُقية”. وأضاف أن هذا الإدراك يساعد على فهم سبب الحاجة إلى “ضبط” الآلات الموسيقية ولماذا تبدو بعض النغمات التوافُقية أكثر انسجامًا.

انتقد Robson أيضًا مبدأ توحيد الضبط الموسيقي على تردد 440 هرتز، الذي اعتُمد في عام 1939. وصرّح قائلاً، “أخلّ هذا التعديل بالتناغم في العالم وأخرج البشر من حالة الانسجام مع الروح السامية”. وفي عروضه، يستخدم ضبط التردد عند 432 هرتز، والذي يُعتبر متوافقًا مع التردد الطبيعي للأرض (7.83 هرتز، المعروف باسم رنين شومان) ومع النغمات التوافُقية لنُوتَة “كال”. “يتأثر حمضنا النووي بالاهتزازات. وأضاف، ما زال يتردد صدى صوت “كال” في أعماقنا، لكنه كامنًا بسبب التجاوزات السلبية في عصرنا الحديث”.

تطلعًا إلى المستقبل، تخطط Dakila وRobson لإقامة عروض فنية عامة، وإعداد مواد تعليمية، وإنشاء جوقات وأوركسترات شبابية تقدم مقطوعات موسيقية مصممة لإبراز “كال”.

كان من أبرز الفعاليات أيضًا تقديم Bible of Zurik، المصنَّف كأكثر الترجمات دقةً واكتمالاً للكتاب المقدّس. ووفقًا لـ Urandir، يمكن أن “يكشف عن رؤى جديدة حول أصل البشرية، والروحانيات، و”كال” ذاتها”.

معلومات جهة الاتصال: Eliane Canto | [email protected]

