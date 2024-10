Albany, New York, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de recherche, de développement et de fabrication sous contrat de première importance fait part ce jour de son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à court et long terme, conformément à des objectifs de neutralité carbone reposant sur la norme « net zéro » de la Science Based Targets initiative, ci-après « SBTi ». Pour satisfaire à cet objectif, Curia investira des ressources au cours des deux prochaines années, dédiées à l’évaluation et au développement d’objectifs de réduction des émissions de GES, qu’elle soumettra pour validation à la SBTi.

« Nous nous voulons entreprise citoyenne du monde, et à ce titre nous sommes responsables envers notre communauté » indique Philip Macnabb, PDG de Curia. « Si nos objectifs sont ambitieux, nous reconnaissons l’urgence et l’importance de réduire nos émissions à court terme. Comme nous exploitons des usines aux États-Unis, en Europe et en Asie, nos activités peuvent avoir des répercussions majeures sur les communautés à l’échelle mondiale. La protection de l’environnement a toujours été au cœur de nos priorités, et ce nouvel engagement souligne notre détermination à améliorer continuellement notre empreinte environnementale et à contribuer à la construction d’un avenir plus durable. »

Cet engagement en faveur de la neutralité carbone fait avancer d’un pas de plus la politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de Curia. Elle est pilotée par une équipe transverse qui relève la responsabilité environnementale et sociale de la société à l’appui d’une gouvernance d’entreprise solide. Le programme ESG de Curia est relié à son système de gestion HSE (hygiène, sécurité, environnement), inspiré des normes ISO 14001 et ISO 45001, références mondiales en matière de systèmes de management environnemental et de management de la santé et de la sécurité au travail, respectivement. Son système de gestion HSE repose sur huit piliers clés servant de cadre pour apporter des améliorations mesurables au fil du temps. La durabilité en fait pleinement partie et sous-tend un engagement en faveur de la neutralité carbone.

À travers ce nouvel engagement, Curia participe également à la campagne Race to Zero (« objectif zéro ») soutenue par les Nations Unies, réunissant une coalition mondiale d’acteurs non étatiques agissant pour réduire de moitié les émissions mondiales à l’horizon 2030.

Les détails relatifs aux initiatives de responsabilité sociale de Curia et son dernier rapport ESG sont disponibles ici.

