‫CSL تعلن عن اكتمال بناء أول سفينة ضمن الأسطول العالمي الرائد لسفن النقل البحري العابر لتلبية متطلبات مشروع Simandou

مونتريال, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنتCSL Group (CSL)، الرائدة عالمياً في خدمات النقل البحري المسؤول، عن قيامها بتسليم سفينة MV Wontanara، وهي الأولى من بين أسطول من خمس سفن متطورة للنقل العابر ذاتية التفريغ (TSVs) تم بناؤها لخدمة عمليات نقل خام الحديد لمشروع Simandou في غينيا، أحد أكبر مشاريع التعدين والبنية التحتية ذات الصلة في العالم.

تتميز سفن التفريغ الذاتي هذه، التي صممتها CSL وبُنيت بواسطة شركة بناء السفن الصينية (CSSC) في حوض Chengxi لبناء السفن، بحمولة ساكنة تبلغ 41،800 طن وبنظام تفريغ ذاتي مزدوج يمكنه نقل وتفريغ ما يصل إلى 12 ألف طن من خام الحديد في الساعة، ما يجعل هذا الأسطول الأسرع والأعلى كفاءةً بين سفن النقل العابر ذاتية التفريغ في العالم.

هذا وقد صُمّمت هذه السفن ذاتية التفريغ خصيصاً لنقل وتفريغ كميات كبيرة من خام الحديد بين المرافئ النهرية وناقلات البضائع السائبة في البحر بكفاءة عالية. يتميز تصميمها بهيكل منخفض الغاطس تمّ إعدادها ليتلاءم مع متطلبات الملاحة النهرية، بالإضافة إلى خمسة أنظمة دفع سمتية (azimuth thrusters) تمنحها قدرة استثنائية على المناورة والدقة. كما تتمتع السفن بميزات ملاحة ثنائية الاتجاه، تتيح لها العمل بكامل طاقتها في كلا الاتجاهين، ما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال Louis Martel، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة CSL: “يتميز هذا الأسطول بتصميمه المتقدم وإمكاناته الكبيرة في مناولة الشحنات، وهي ميزات تعكس بشكل واضح الخبرة الراسخة التي تتمتع بها CSL في تحويل التحديات اللوجستية المعقدة إلى حلول بحرية عملية وعالية الأداء.” وأضاف: “عملنا بشكل وثيق مع عميلنا لتصميم وتطوير نظام نقل وتفريغ متكامل للنقل البحري العابر تضمن أمان وكفاءة عمليات تصدير كميات كبيرة من خام الحديد في البيئات البحرية الضحلة.”

هذا وقد تولّت CSL قيادة عملية تطوير هذه المنظومة المبتكرة، منذ مرحلة تصميم الفكرة وصولاً إلى الهندسة والبناء والتسليم. واستناداً إلى خبرتها الراسخة في تصميم السفن ذاتية التفريغ وعمليات النقل البحري العابر، قامت CSL بتحديد كافة المتطلبات الفنية للأسطول، وقيادة مراحل الهندسة والتصميم، كما أشرفت على تنفيذ مختلف مراحل عملية البناء.

تجدر الإشارة إلى أن سفينة MV Wontanara هي الأولى ضمن أسطول مكوّن من خمس سفن متطورة ذاتية التفريغ للنقل البحري العابر (TSVs) جرى تطويرها لدعم مشروع Simandou لنقل خام الحديد، على أن يتم تسليم السفن المتبقية من الأسطول تباعاً خلال الأشهر المقبلة.

تعدّ CSL Group مزوداً عالمياً رائداً للحلول البحرية المتكاملة للتحديات اللوجستية المعقدة، وهي أكبر مالك ومشغل للسفن ذاتية التفريغ في العالم. تتخذ الشركة من مونتريال مقراً رئيسياً لها وتزاول أعمالها في الأميركتين وأستراليا وأوروبا وإفريقيا، وتقوم بنقل وتوصيل ملايين الأطنان من الشحنات والبضائع سنوياً لصالح العملاء في قطاعات البناء وصناعة الصلب، والطاقة، والأغذية الزراعية.

جهة الاتصال:

الاتصالات الإعلامية:

Brigitte Hébert

مديرة الاتصالات

هاتف: 514-653-8854

البريد الالكتروني: [email protected]

يمكن الاطلاع على الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db0a41e3-3773-4796-a0cd-2a7eff80cf78

GlobeNewswire Distribution ID 9799874