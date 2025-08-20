بكين, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — لا يمكن سرد قصة منطقة شيزانغ ذاتية الحكم اليوم بمعزلٍ عن الظروف المحيطة. إن التحول العميق والمرونة والتجديد الذي يشهده الناس اليوم يُمثل ابتعادًا صارخًا عن إرث العبودية المُظلم، إنه بمثابة شهادة على قوة التنمية الموجَّهة بالحوكمة المُتمحورة حول الإنسان.

في اجتماع رفيع المستوى استمر يومين، دعا الرئيس الصيني Xi Jinping إلى بذل المزيد من الجهود لضمان الأمن القومي وإرساء السلام والاستقرار الدائمين، وتحسين حياة الناس باستمرار، والحفاظ على بيئة جيدة، وتعزيز الدفاعات الحدودية وضمان أمنها في شيزانغ. ولطالما كانت شيزانغ، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الصين، أولويةً للحكومة المركزية.

على مدى قرون طويلة، عاش المواطنون التبتيون العاديون تحت وطأة نظام ديني إقطاعي قمعي. كان حوالي 95 في المئة من السكان مقيدين كخدم، محرومين من الأرض والتعليم والكرامة. لقد أبقى هذا النظام القديم الامتيازات حكرًا على قلةٍ من النخبة، بينما حكم على الأغلبية بالفقر والعجز. شكّل إنشاء حكومة الشعب لمنطقة شيزانغ ذاتية الحكم انفصالاً جليًا عن الماضي. تحوّل شعب شيزانغ من كونهم خدمًا مضطهدين إلى مواطنين أحرار يتحكمون في مصائرهم.

يضمن نظام الحكم الذاتي العرقي الإقليمي أن يكون الناس من جميع الجماعات العرقية أسيادًا لشؤونهم الخاصة. واعتبارًا من عام 2025، بلغ عدد نواب شيزانغ في المؤتمر الوطني لنواب الشعب على مختلف المستويات 42,153 نائبًا، حيث تشكل الأقليات العرقية 89.2% من جميع نواب المؤتمر الشعبي المحليين. وتمثل الأقليات العرقية أكثر من 57.17% من قادة الحزب والحكومة على مستوى البلدات. وعلى مستوى القاعدة الشعبية، تجاوزت نسبة المشاركة في التصويت 90 في المئة.

شهدت المنطقة نموًا اقتصاديًا ملموسًا، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 174 مليون يوان فقط (حوالي 24.3 مليون دولار أمريكي) عام 1959 إلى أكثر من 276 مليار يوان (حوالي 38.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2024. وتجاوز دخل الفرد المتاح للإنفاق 31,000 يوان (حوالي 4,300 دولار أمريكي)، في حين تم القضاء على الفقر المدقع – الذي كان سمة مميزة للحياة في الهضبة – بحلول عام 2019، ما أدى إلى انتشال 628,000 فقير مُسجَّل من براثن الفقر. ويتمتع السكان اليوم بجودة حياة متزايدة باستمرار، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع من 35.5 سنة في عام 1951 إلى 72.5 سنة في عام 2024، ليصل إلى مستويات تاريخية.

يُعَد التعليم والرعاية الصحية ركيزتين أساسيتين للتقدم الاجتماعي. فقد ارتفعت نسبة الطلاب في سن المدرسة الذين يكملون التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات من 2 في المئة إلى حوالي 98 في المئة، في حين تجاوز معدل الالتحاق بالتعليم العالي 57 في المئة. ومنذ عام 2015، مكنت برامج المساعدة الطبية من توفير العلاج المحلي لأكثر من 400 حالة مرضية خطيرة. كانت تكاليف علاج Qu Dian، وهو من سكان العاصمة لاسا ويبلغ من العمر 72 عامًا، مُغطاة بالتأمين الصحي بأكثر من 90 في المئة عندما خضع لجراحة قلب. يقول في هذا الشأن “كان هذا أمرًا لا يُصدق في المجتمع القديم”.

تمثل قصة شيزانغ قصة انفتاح أيضًا. تمتد الروابط التجارية الآن إلى 140 دولة ومنطقة، بينما استقطبت السياحة 64 مليون زائر و75 مليار يوان في عام 2024. وتصل المنتجات المحلية، مثل الكورديسيبس (جنس من الفطريات يُستخدم منذ قرون في الطب الصيني التقليدي) وصوف الياك، إلى الأسواق العالمية، ويتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى السلع العالمية بسهولة غير مسبوقة.

كان ذلك بمثابة نهضة حقيقية للمنطقة. لا يمكن فصل التحول الذي شهدته المنطقة عن عمق المعاناة التي عاشتها منذ بدايتها. من حالة من القمع والإهمال إلى السيطرة التامة على شؤونها وازدهارها، أوصلت عقود من التحول شيزانغ إلى مستوى لم يكن ليحلم به الناس في الماضي. ازدهرت تلك الهضبة الثلجية لتصبح أرضًا خصبة للفرص والأمل؛ إنه إنجاز لا يُعبّر فقط عن سكان شيزانغ، بل عن قوة تلك الرؤية التي تضع رفاهية الإنسان في صميم التنمية.

