نشرت CGTN مقالاً عن احتفالات الصين بذكرى يوم النصر في بكين. من خلال سرد قصة المساعدة التي قدمتها مجموعة النمور الطائرة الأمريكية للصين في معركتها ضد الغزاة اليابانيين، يسلِّط المقال الضوء على مساهمات أولئك الذين دعموا انتصار الصين، مؤكدًا على روح المساعدة المتبادلة الدائمة خلال أوقات الشدة.

بكين, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — من المقرر أن تقيم الصين عرضًا عسكريًا كبيرًا الشهر المقبل في بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني (1931-1945) والحرب العالمية ضد الفاشية.

بالإضافة إلى عرض الأسلحة المتقدمة، يسلِّط حضور الضيوف الدوليين في العرض الضوء على مساهمات أولئك الذين دعموا انتصار الصين، مما يؤكد على روح المساعدة المتبادلة الدائمة خلال أوقات الشدة.

من بين الضيوف الأجانب المكرّمين أعضاء فرقة النمور الطائرة الأمريكية وعائلاتهم. تُعرف هذه الوحدة الجوية رسميًا باسم مجموعة المتطوعين الأمريكيين في سلاح الجو الصيني، وقد تأسست عام 1941 على يد الجنرال الأمريكي Claire Lee Chennault لمساعدة الصين في معركتها ضد الغزاة اليابانيين.

إرثهم

بعد وصولهم إلى الصين في كانون الأول/ديسمبر 1941 بفترة وجيزة، أسقطت وحدة النمور الطائرة تسع طائرات يابانية، مُلحقةً بذلك أول هزيمة نكراء للقوات اليابانية منذ بدء غاراتها الجوية على مدينة كونمينغ جنوب غرب الصين.

في عام 1942، عندما احتلت القوات اليابانية ميانمار وقطعت آخر طريق إمدادات دولية للصين، كانت القوات الجوية الصينية والأمريكية رائدة في إنشاء جسر هامب الجوي – وهو أحد أخطر الممرات الجوية وأكثرها فتكاً فوق جبال الهيمالايا والذي كان يربط الهند بمدينة كونمينغ، حيث كان ينقل المساعدات والإمدادات الدولية الحيوية.

من عام 1941 إلى عام 1945، أسقطت طائرات النمور الطائرة، بالتعاون مع العسكريين والمدنيين الصينيين، أو دمرت ما يقرب من 2600 طائرة يابانية. وبحسب قاعة ومقبرة شهداء الطيران المناهضين لليابان في نانجينغ، فقد ضحى أكثر من 2000 عضو من متطوعي النمور الطائرة بحياتهم في القتال.

وقد قال الرئيس الصيني Xi Jinping في حفل عشاء ترحيبي أقامته المنظمات الصديقة في الولايات المتحدة عام 2023: “لن ينسى الشعب الصيني أبدًا طائرات النمور الطائرة. لقد بنينا متحفًا لـ “النمور الطائرة” في تشونغتشينغ، ودعونا أكثر من 1000 من المحاربين القدامى وعائلاتهم لزيارة الصين”.

تذكرت وحدة “النمور الطائرة” أيضًا مدى لطف الشعب الصيني. صرّح Jeffrey Greene، رئيس مؤسسة تراث الطيران الصينية الأمريكية، بأن العديد من طياري وحدة “النمور الطائرة” الجوية أخبروه أنهم، بعد عقود من الزمن، ما زالوا يتذكرون طعم البيض الذي قدمه لهم الشعب الصيني آنذاك ليمنحهم القوة.

تأسست هذه المؤسسة في عام 1998 على يد Greene وعدد من قدامى المحاربين في قوات “النمور الطائرة”، وتهدف المؤسسة إلى الحفاظ على التاريخ المشترك وتعزيزه للتعاون في زمن الحرب بين الولايات المتحدة والصين. وعلى مر السنين، رعت المؤسسة حوالي 500 من قدامى المحاربين ومئات من عائلاتهم وأحفادهم لزيارة الصين.

تعزيز روابط متينة ودائمة

في رسالة ردّ عام 2023 إلى Greene ومحاربي وحدة “النمور الطائرة” القدامى، Moyer وMel McMullen، أشاد Xi بالمؤسسة وجهود المحاربين القدامى في الترويج لقصة “النمور الطائرة” في كلا البلدين. وأعرب عن أمله في أن تنتقل روح “النمور الطائرة” إلى الجيل القادم، مما يعزز الروابط بين شعبي البلدين.

شجع Greene، الذي قاد وفدًا من الشباب إلى وسط الصين أواخر تموز/يوليو، الزوار الشباب على مشاركة تجاربهم مع الآخرين، وخاصةً ما تعلموه خلال زيارتهم لشاهد قبر Beneda. ووصف Greene الشباب بأنهم “جزء من قصة النمور الطائرة”، مؤكدًا أن أفعالهم تُسهم في استمرار العلاقة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي أثناء اعترافه بأن عدد المحاربين القدامى في فريق النمور الطائرة أصبح أقل، أكد Greene مجددًا التزام المؤسسة بتعزيز التفاهم المتبادل بين شباب البلدين، وضمان ازدهار روح النمور الطائرة في العصر الجديد.

وفي حفل افتتاح منتدى الصداقة والتعاون بين الصين والولايات المتحدة لفرقة “النمور الطائرة” في يوليو، أعرب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، Xie Feng، عن أمله في أن يكون هناك المزيد من “النمور الطائرة” من أبناء الجيل الجديد في كلا البلدين، ممن سيلتزمون بتعزيز الصداقة بين الشعبين ودفع عجلة التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.

