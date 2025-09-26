CGTN: أبرز المستجدات حول المساهمات المحددة وطنيًا للصين لعام 2035

يستعرض مقال نشرته شبكة CGTN المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) للصين لعام 2035 (NDCs)، موضحًا كيف أسهمت البلاد في تعزيز حوكمة المناخ عالميًا من خلال هذه المساهمات. كما يتناول المقال أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) للصين للعقد المقبل، ويبرز التقدم المحلي الذي أحرزته البلاد في مجال حماية البيئة، إلى جانب جهودها في دعم الدول النامية، ما يعكس التزام بكين الأوسع نطاقًا بدعم التنمية الخضراء عالميًا وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ.

بكين, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

كشف الرئيس Xi Jinping يوم الأربعاء عن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) للصين لعام 2035، متعهدًا بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المائة من مستوياتها القصوى، إضافةً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المُركّبة من طاقتي الرياح والشمس لتتجاوز ستة أضعاف مستويات عام 2020، سعيًا للوصول إلى إجمالي 3,600 جيجاوات.

قال Xi في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ 2025، “علينا أن نكثّف جهودنا جميعًا لتحقيق الرؤية المنشودة للتناغم بين الإنسان والطبيعة، والحفاظ على كوكب الأرض – موطننا المشترك”.

ما المستجدات؟

في عام 2020، وضع Xi هدفًا طموحًا في مجال المناخ، معلنًا أن الصين ستسعى إلى بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

على مرّ السنوات، واصلت الصين دفع جهودها في مجال عزل الكربون، ووسّعت نطاق نظام تداول الكربون لديها، وعمّقت انتقالها نحو مصادر الطاقة النظيفة. وبحلول نهاية أغسطس 2025، بلغ حجم التداول في سوق الكربون الوطني في الصين مستوى قياسيًا عند 189 مليون طن، فيما وصلت قيمة المعاملات إلى 18.1 مليار يوان (نحو 2.54 مليار دولار أمريكي)، حيث سُجِّل عام 2024 كالأكثر قوة منذ إطلاق السوق في عام 2021. كشف تقرير صَدَرَ يوم الأربعاء أن السوق ساعد على خفض كثافة الكربون في قطاع الكهرباء بنسبة 10.8 في المائة في عام 2024 مقارنةً بمستويات عام 2018، ما عزّز بشكل ملحوظ دور آليات السوق في دعم تحول الصين نحو الطاقة النظيفة وجهودها لخفض الانبعاثات. كما دشّنت الدولة في العام الماضي سوقًا وطنية لتداول خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل طوعي، في خطوة تؤكد سعيها إلى توسيع حزمة أدوات السياسات من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالكربون المزدوج.

شدّد Xi أيضًا على الدور المحوري الذي تؤديه البيئة الصحية في دعم التنمية طويلة الأمد في الصين، مظهرًا اهتمامه المتواصل بعمليات استصلاح الأراضي والتشجير. فمن عام 2012 إلى 2024، بلغت مساحة الأراضي المُشجَّرة في الصين ما يعادل أكثر من ضعفي مساحة ألمانيا.

تشكّل حملة التشجير عنصرًا مكمّلاً للإنجازات الأوسع نطاقًا في النظام البيئي. وفي عام 2024، سجّلت 222 مدينة صينية التزامًا تامًا بمعايير جودة الهواء، حيث انخفضت مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في المدن على مستوى المقاطعات إلى 29.3 ميكروغرام لكل متر مكعّب أو أعلى قليلاً، وبلغت نسبة الأيام ذات الجودة الجيدة للهواء 87.2 في المائة.

نحو عالم أفضل

قال Xi في خطابه يوم الأربعاء، “يتعيّن على الدول الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والذي يقضي بأن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في الوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات وتقديم المزيد من الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية”.

منذ عام 2016، خصّصت الدولة أكثر من 177 مليار يوان لدعم الدول النامية في مجالات الطاقة النظيفة والتكيّف مع تغيّر المناخ وتعزيز القدرة على مواجهته. وإجمالاً، أبرمت اتفاقيات تعاون في مجال المناخ مع 42 دولة نامية، تُوّجت بتوقيع 54 اتفاقية.

وفي إفريقيا وحدها، ساعدت الصين في تنفيذ مئات من مشاريع الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء. ويُعَد مشروع محطة غاريسا للطاقة الشمسية في كينيا من أبرز هذه المشاريع، الذي يزوّد نحو 70,000 أسرة بالكهرباء، ويساهم في خفض حوالي 43,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) سنويًا. كما تدعم الصين مشروعات بارزة أخرى مثل مزرعة دي آر لطاقة الرياح في جنوب إفريقيا، ومشروعات الطاقة الكهرومائية في رواندا.

لم يقتصر الدعم الصيني على مشروعات البنية التحتية فحسب، بل امتد ليشمل الاستشارات الفنية، وبناء القدرات، وأدوات الأقمار الصناعية لتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ. في يناير 2022، عندما تعرّضت تونغا لانفجار بركاني عنيف، قدّم القمر الصناعي الصيني HISEA-1 دعمًا في الاستشعار عن بُعد لإدارة الطوارئ.

تنظر الصين إلى المستقبل بعزم على تعميق التعاون متعدد الأطراف في مجال حوكمة المناخ على الصعيد العالمي. ويتمثل هدفها المعلن في الإسهام في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية في مواجهة مخاطر المناخ، والعمل عن كثب مع جميع الدول للتصدي لهذا التحدي الحتمي الذي يتجاوز قدرة أي دولة بمفردها.

قال Xi شي في كلمته، “يشهد العالم في الوقت الراهن حاجة متزايدة إلى التنمية الخضراء. فمن المهم أن تعزز الدول التنسيق الدولي في مجالات التكنولوجيا والصناعات الخضراء لمعالجة النقص في القدرة الإنتاجية الخضراء، وضمان التدفق الحر للمنتجات الخضراء عالية الجودة عالميًا، بحيث تصل فوائد التنمية الخضراء إلى جميع أنحاء العالم”.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html

جهة الاتصال:

CGTN

[email protected]



GlobeNewswire Distribution ID 9535674