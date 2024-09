AI-Media et ITV annoncent un partenariat historique qui révolutionnera les services de sous-titrage

LONDRES, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media, le leader mondial des services de sous-titrage et de traduction optimisés par l’IA, est fier d’annoncer un nouveau partenariat avec ITV, le plus grand diffuseur commercial du Royaume-Uni. Cette collaboration marque une étape importante dans l’utilisation de la technologie de sous-titrage par l’IA pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble du réseau de diffusion d’ITV.

David Padmore, directeur de l’accessibilité chez ITV, a souligné l’importance de ce partenariat pour faire progresser l’engagement d’ITV en faveur de l’adoption des nouvelles technologies. « Chez ITV, nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes pour améliorer nos services et répondre aux divers besoins de notre public. Cette collaboration avec AI-Media nous a permis d’exploiter les dernières technologies d’IA pour simplifier nos processus de sous-titrage tout en maintenant les normes les plus strictes en matière de précision et de fiabilité ».

Notre partenariat a pour objet le déploiement de la solution de sous-titrage automatique en direct LEXI d’AI-Media, qui s’intègre parfaitement à l’infrastructure existante d’ITV. La collaboration entre AI-Media et ITV a résulté en une architecture technologique adaptée aux exigences complexes du diffuseur, avec ses 18 programmes différents d’actualités régionales. La solution utilisera les cartes d’encodage SDI Pro d’AI Media pour fournir les sous-titres LEXI sous forme de données intégrées au VANC dans l’architecture existante d’ITV, et elle sera opérée par l’équipe d’experts des services d’accès d’ITV. Le produit Alta d’AI Media sera également utilisé pour ITVX et d’autres processus vidéo IP.

Traditionnellement, le sous-titrage des nouvelles régionales d’ITV impliquait un processus manuel qui nécessitait beaucoup de personnel. Le passage à l’automatisation grâce à la solution LEXI d’AI-Media devrait avoir un impact considérable sur les ressources, entraînant des gains d’efficacité et des réductions de coûts significatifs. L’automatisation des processus permet à ITV de fournir davantage de sous-titres, améliorant ainsi l’accessibilité pour ses téléspectateurs. Par ailleurs, la fiabilité accrue et la réduction des temps de latence du système LEXI devraient améliorer la qualité globale du service.

La mise en œuvre des processus automatisés d’AI-Media a été simple et n’a pas perturbé les solutions de diffusion d’ITV. Cette flexibilité dans la diffusion a été un avantage considérable, permettant une transition en douceur vers le nouveau système.

L’équipe de sous-titrage d’ITV continuera à jouer un rôle crucial dans le développement de modèles thématiques sur mesure, garantissant le plus haut niveau de précision et de pertinence dans les sous-titres. Le passage à des processus automatisés permet à ITV d’offrir davantage de sous-titres pour les actualités régionales, ce qui profite à son tour à un plus grand nombre de téléspectateurs.

« ITV a choisi de faire appel à AI-Media en raison de la robustesse de notre infrastructure et de la possibilité de déployer LEXI dans des environnements de diffusion complexes. Notre expérience dans la prestation de services de sous-titrage sur des marchés très réglementés et nos relations étroites avec des organismes de réglementation tels que l’Ofcom, l’ACMA et la FCC ont été des facteurs déterminants dans leur décision », a déclaré John Peck, vice-président des ventes internationales d’AI-Media. « Ce partenariat n’améliore pas seulement l’efficacité opérationnelle d’ITV, mais confirme également sa position d’innovateur visionnaire au sein de la communauté européenne des services d’accès. »

La collaboration d’ITV avec AI-Media souligne sa volonté d’améliorer l’expérience des téléspectateurs grâce à des technologies avancées et met en évidence son rôle de leader en matière d’accessibilité et d’innovation.

À propos d’AI-Media

Fondée en 2003 en Australie, AI-Media est une entreprise technologique pionnière spécialisée dans le langage d’IA et les solutions innovantes de flux de travail de sous-titrage.

En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, optimisées par l’IA, en direct et en différé, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier.

Pour la première fois en février 2024, AI-Media a dévoilé des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage optimisé par l’IA, LEXI, par rapport aux processus humains traditionnels plus coûteux.

Avec son expérience approfondie du secteur et sa technologie d’IA sophistiquée facilitant la création de solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media permet aux principaux diffuseurs, entreprises et agences gouvernementales du monde entier d’assurer une accessibilité fluide et une inclusivité de leur contenu.

AI-Media (ASX : AIM) est cotée à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020.

À propos d’ITV

ITV est le plus grand diffuseur commercial et diffuseur en continu du Royaume-Uni. L’équipe des services d’accès d’ITV travaille en interne et fournit des sous-titres et une description audio pour tous les programmes en direct et en différé d’ITV, ainsi que des services commerciaux à des clients externes.

