80 pays autour de la Table ronde ministérielle

Le FMF renforce le leadership du royaume saoudien et permet à la super région de contribuer à la construction de l’industrie métallurgique de demain

RIYAD, Arabie Saoudite, 03 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Forum sur les Minéraux du Futur (ou FMF) a annoncé aujourd’hui que sa Table ronde ministérielle, prévue le 9 janvier 2024 en amont de l’ouverture de la troisième édition de l’événement, devrait battre tous les records de présence. Sur les quatre-vingts pays ayant à ce jour confirmé leur participation, plus de quarante-cinq mandateront des ministres pour participer aux débats entre les participants de cette réunion unique. 20 organisations internationales officielles, 30 organisations non gouvernementales et 13 associations professionnelles ont également confirmé leur présence.

En tant que plus grand rassemblement sur les minéraux du monde, la Table ronde représente un tournant historique mondial pour le secteur des mines et des métaux, mais aussi pour la super région qui s’étend de l’Afrique à l’Asie occidentale et centrale, et plaide en faveur du leadership régional du royaume saoudien dans ce secteur.

La Table ronde ministérielle est une initiative multipartite à l’initiative du gouvernement et organisée par l’Arabie saoudite pour renforcer la coopération internationale en matière de production de minéraux essentiels à la transformation du secteur énergétique. Cette réunion se matérialise à l’heure où le secteur minier fait face à des enjeux sans précédent en lien avec la demande croissante de minéraux et de métaux induite par la transition énergétique, tous les pays s’efforçant de maintenir des chaînes d’approvisionnement stables.

En outre, la Table ronde ministérielle souligne l’importance de la collaboration pour anticiper ce défi planétaire.

S.E. le vice-ministre des Affaires minières, Khalid Al-Mudaifer, a observé que le nombre de ministres ayant confirmé leur présence à la Table ronde reflète le poids politique et économique du Royaume et l’importance croissante des minéraux ces dernières années. Un tel niveau de participation démontre que le FMF s’est imposé comme une plateforme mondiale de premier plan pour façonner l’avenir des minéraux. S.E. a déclaré : « Une représentation gouvernementale de haut niveau des pays producteurs et consommateurs de minéraux traduit la prise de conscience des gouvernements du monde entier envers l’importance des minéraux, à l’heure où tous cherchent à sécuriser des chaînes d’approvisionnement fiables, et notamment pour les minéraux stratégiques, essentiels aux programmes et projets de transition énergétique et aux industries connexes ».

La Table ronde prévoit un débat sur la concurrence, enjeu majeur du marché international des métaux, et envisage de réfléchir à la meilleure manière d’aboutir à un accord entre les pays.

