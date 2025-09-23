‫منصة WePlay تحقق إنجازاً بارزاً بحصولها على توصية متجر App Store في الشرق الأوسط بمناسبة اليوم الوطني السعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت منصة WePlay، الرائدة عالمياً في مجال الترفيه الاجتماعي، اليوم عن نجاح فعاليتها الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ95 في الحصول على توصية رسمية من متجر App Store في منطقة الشرق الأوسط. ويمثل هذا الإنجاز محطة فارقة تؤكد على الفهم العميق لـWePlay للثقافة المحلية في المنطقة، كما تجسد قدرتها على الجمع بين الإبداع التفاعلي والمشاركة المجتمعية لبناء جسر رقمي يصل بين الأصالة والحداثة.

أبرز فعاليات الحدث: تجربة غامرة في غرف الدردشة الصوتية وتصميمات تفاعلية متنوعة

احتفالاً باليوم الوطني السعودي، ستطلق WePlay في 23 سبتمبر غرفة دردشة صوتية حصرية بعنوان “احتفال اليوم الوطني السعودي”، لتقدم للمستخدمين تجربة غامرة تتمحور حول التاريخ والثقافة والمشاركة المجتمعية، وتشمل:

– استعراض تاريخي: إلقاء الضوء على أبرز محطات توحيد المملكة وتأسيسها.

– تجربة ثقافية: الاستماع إلى الموسيقى السعودية والتعرف على العادات والتقاليد والأطباق الشعبية.

– أنشطة تفاعلية: مسابقات وأسئلة عن اليوم الوطني مع جوائز مميزة للفائزين.

– مساحة حوار مفتوحة: تبادل القصص والانطباعات حول الثقافة السعودية.

لحظة تكريم: اعتراف رسمي من Apple وتوصية المحررين

يشتهر قسم التوصيات في متجر App Store بمعاييره الصارمة وتأثيره الواسع، والحصول على هذه التوصية يعد اعترافاً رفيع المستوى بجودة التطبيق وقيمته الثقافية والإبداعية. وقد أثنى فريق تحرير Apple على WePlay باعتبارها منصة “تجسد روح الاحتفال بشكل مثالي من خلال تجربة تفاعلية، وتحقق توازناً رائعاً بين الابتكار التقني والحفاظ على التقاليد الثقافية.”

سر النجاح: الابتكار المستمر واستراتيجية التوطين العميق

إن النجاح الذي حققته WePlay يعود إلى التزامها الثابت بجودة المنتج والابتكار وتجربة المستخدم، إلى جانب استراتيجيتها المتقدمة في التوطين الثقافي. وتتميز WePlay بكونها منصة ترفيهية شاملة تجمع بين الألعاب والأنشطة الاجتماعية، معتمدة على معادلة “سهولة الدخول، تجربة غامرة، وروابط اجتماعية قوية”، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن الجمع بين الترفيه والتواصل.

وقد تجاوز عدد مرات تحميل التطبيق 10 ملايين تنزيل، واحتل مراتب متقدمة في قوائم التطبيقات المجانية في أسواق عدة، منها الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا وتايوان، على متجري App Store وGoogle Play.

وفي جانب التوطين، أثبتت WePlay كفاءتها العالية في دمج العناصر الثقافية المحلية، حيث تعاونت مع علامات بارزة (مثل شخصية Bugcat Capoo في تايوان)، وأطلقت فعاليات موسمية مميزة (مثل مهرجان Songkran في تايلاند)، مما جعلها تحصد توصيات متكررة من متاجر التطبيقات.

الرؤية المستقبلية: بناء نظام عالمي جديد للترفيه الاجتماعي

يمثل الحصول على توصية متجر App Store في الشرق الأوسط خطوة استراتيجية مهمة ستعزز توسع WePlay في المنطقة وعلى مستوى العالم. وفي المستقبل، ستواصل المنصة استكشاف فرص التعاون القائمة على العناصر الثقافية المحلية، وتوسيع نطاق المشاهد الاجتماعية التفاعلية، بهدف إعادة تعريف مفهوم الترفيه التفاعلي وبناء عصر جديد من الألعاب الاجتماعية المبتكرة بالشراكة مع المستخدمين.

