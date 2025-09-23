‫فعالية اليوم الوطني السعودي الخاصة بـ Jackaroo King تحصل على توصية في متجر App Store في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت منصة الترفيه الاجتماعي الرائدة عالميًا Jackaroo King اليوم أن فعالياتها الخاصة باليوم الوطني السعودي قد نجحت في الحصول على توصية متجر App Store في منطقة الشرق الأوسط. ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة جديدة تؤكد على التأثير الظاهر لجاكاروا كينغ بين الشباب في المنطقة، كما يجسد من جديد جيناته المميزة التي تجمع بين الجذور التقليدية والابتكار.

فعاليات اليوم الوطني السعودي: تجربة اجتماعية غامرة

احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أطلق Jackaroo King فعاليات خاصة باليوم الوطني، مقدّمًا مجموعة من المزايا:

– هدايا تسجيل الدخول باليوم الوطني: يحصل المستخدمون على مكافآت حصرية بمجرد تسجيل الدخول؛

– هدايا جديدة: طرح هدايا محدودة الإصدار خاصة باليوم الوطني لمساعدة اللاعبين على التعبير عن مشاعرهم؛

– عروض باقات الشحن: خصومات خاصة خلال فترة العيد لتعزيز تجربة اللعب.

ومن خلال تصميم يجمع بين الخصوصية الثقافية والمرح الاجتماعي، وفر Jackaroo King للمستخدمين في الشرق الأوسط أجواء احتفالية رقمية غنية بالمعنى والتفاعل.

جينات المنتج الظاهرة: دمج التقليد والابتكار

منذ إطلاقه في عام 2024، تصدّر Jackaroo King قوائم تحميل الألعاب في متجر App Store و Google Play في الشرق الأوسط لعدة أشهر متتالية بفضل مزاياه الفريدة:

– أسلوب اللعب الكلاسيكي: المحافظة على القواعد الجوهرية للعبة الطاولة “جاكاروا”، مع إضافة الدردشة الصوتية واللعب الجماعي التنافسي؛

– تجربة نقية: بيئة خالية من الإعلانات مدعومة بتشغيل محلي معمّق لاستقطاب الشباب في المنطقة بدقة؛

– منظومة غامرة: من خلال مزيج من البطولات الإلكترونية والفعاليات الواقعية، يبني النظام البيئي المتكامل “لعبة – تواصل اجتماعي – منافسة”.

هذا الدمج بين التقليد والابتكار جعل من Jackaroo King منصة ترفيه اجتماعية استثنائية في الشرق الأوسط.

الاستراتيجية العالمية: إعادة تشكيل تجربة الألعاب الاجتماعية لجيل الشباب

يلتزم Jackaroo King بمهمته المتمثلة في “جلب المتعة والأصدقاء للشباب حول العالم”، وبرؤيته “جمع الناس معًا من خلال الألعاب وقيادة اتجاه الترفيه الاجتماعي الرقمي عالميًا”. وتغطي استراتيجيته العالمية:

– إعادة بناء القواعد الكلاسيكية رقميًا مع الحفاظ على أصالة اللعبة التقليدية؛

– توسيع المشاهد التفاعلية الفورية لتمكين المستخدمين من خوض تجربة اجتماعية غامرة في أي زمان ومكان؛

– ابتكار مشترك عابر للثقافات عبر دمج المحتوى الثقافي والترفيهي، لخلق أسلوب جديد للتواصل الاجتماعي يناسب جيل الشباب.

حول Jackaroo King

تم إطلاق Jackaroo King رسميًا في أغسطس 2024 كنسخة رقمية مطوّرة من لعبة الطاولة الكلاسيكية Jackroo. وبفضل مزيجه الفريد من “أسلوب اللعب الكلاسيكي + التجربة الاجتماعية المبتكرة”، سرعان ما حاز على إعجاب الشباب في الشرق الأوسط. واليوم، وبصفته أحد منتجات WeJoy، يواصل Jackaroo King توسيع تأثيره عالميًا، معيدًا تعريف أسلوب الترفيه الاجتماعي لجيل الشباب.

للتواصل: m[email protected]

الموقع الإلكتروني: https://www.jackarooapp.com/

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على ⁠https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64843aa0-d760-4a44-afa5-97d1a7265602/ar



GlobeNewswire Distribution ID 9533649