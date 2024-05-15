‫شركة L7 تعرض الريادة في إدارة الأصول الرقمية في معرض العملات المشفرة دبي 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 15 مايو 2024 – يسر شركة L7، الشركة الرائدة في إدارة الأصول الرقمية وتجميع حركة البيانات عبر شبكة Web3، أن تعلن عن مشاركتها في معرض العملات المشفرة دبي 2024، المقرر انعقاده في الفترة من 20 إلى 21 مايو. وباعتبارها الراعي الماسي لهذا الحدث، من المقرر أن تؤدي L7 دورًا محوريًا في هذا التجمع المتميز. يعد هذا الحدث، الذي تستضيفه شركة إتش كيو مينا (Hqmena)، بمثابة حجر الزاوية لقطاع العملات المشفرة والبلوكتشين، حيث يستقطب كبار الخبراء والشركات والمستثمرين والمتحمسين من جميع أنحاء العالم.

تغطي منظومة شركة L7 مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك التبادلات المركزية واللامركزية (CEX/DEX)، وبطاقات التشفير، والمجمعات بشركة L7 ومجموعات الخوادم، والمختبرات. ويعد المعرض بمثابة منصة حيوية لشركة L7 لعرض عروضها الأساسية والتواصل مع الشركاء المحتملين لتوسيع منظومتها بشكل أكبر.

يتم الاحتفال بالمعرض بسبب جلسات المؤتمرات الديناميكية، وفرص التواصل الواسعة، وانتشاره العالمي مترامي الأطراف. وسيضم مجموعة من المشاركين بما في ذلك منصات البلوكتشين، ومطوري العقود الذكية، ومقدمي حلول الدفع بالعملات المشفرة، وخدمات المحفظة، ومنصات الرمز غير القابل للاستبدال (NFT)، والمزيد.

لتسليط الضوء على الدور النشط لشركة L7، سيلقي الرئيس التنفيذي جيمس لوكاس من L7 DEX كلمة رئيسية حول “تطور إدارة الأصول الرقمية في عصر شبكة Web3” في 20 مايو وينضم إلى حلقة نقاش بعنوان “إمكانات ترميز الأصول خارج نطاق العملات المشفرة” في 21 مايو. وبالإضافة إلى ذلك، ستستضيف L7 جناحًا في المعرض، لتسهيل التفاعل وجهًا لوجه مع الشركاء المحتملين وعرض مجموعة متنوعة من منتجاتها وخدماتها.

صرح جيمس لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة L7 DEX، قائلاً: “إن مشاركتنا في المعرض هي شهادة على التزامنا بقيادة صناعة إدارة الأصول الرقمية من خلال الابتكار المستمر والتعاون الاستراتيجي والفهم الشامل لاحتياجات عملائنا المتطورة.”

عن شركة L7

L7 عبارة عن منصة Web3 لإدارة الأصول الرقمية وتجميع حركة البيانات. ومن خلال الاستفادة من الموارد الكثيرة للصناعة والشبكات المتنوعة، توفر L7 مجموعة كبيرة من الحلول، بما في ذلك رأس المال الاستثماري في الأصول الرقمية، واحتضان المشاريع الناشئة، وخدمات الإدارة المالية. تشتمل محفظة L7 على مجموعة من المنتجات والخدمات مثل التبادلات المركزية (CEX)، والتبادلات اللامركزية (DEX)، وبطاقات التشفير، والمختبرات، وعروض التبادلات اللامركزية الأولية (IDO)، وغيرها.

موقع L7 الإلكتروني: https://www.l7.finance/

التبادلات المركزية لشركة L7: https://app.l7dex.com/

توتير: https://twitter.com/L7_Global

تليجرام: https://t.me/L7_Official

ديسكورد: https://discord.gg/l7official

حول معرض العملات المشفرة دبي 2024

يعد معرض العملات المشفرة دبي 2024 حدثًا رئيسيًا لعالم الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين. يعقد المؤتمر في دبي، مركز الابتكار، ويجمع قادة الصناعة والمتحمسين لاستكشاف عالم Web3 المثير. يعرض المعرض أحدث التطورات في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين، مع مناقشات حول التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال والإمكانات التحويلية للأصول الرقمية.

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