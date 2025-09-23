‫شركة هواوي تُصدر  ورقة بحثية بعنوان “مزوّد خدمة إنترنت واحد، شبكة واحدة” لمساعدة مزوّدي خدمات الإنترنت على استكشاف استراتيجية المحيط الأزرق لمعاملات الشركات

شنغهاي، الصين – Media OutReach Newswire – 18 سبتمبر 2025 – اُختتمت حلقة نقاشية بعنوان “مزود خدمة إنترنت واحد، شبكة واحدة: لدفع عجلة النمو في قطاع الأعمال بين الشركات” في قمة هواوي كونكت 2025 في شنغهاي. وقد جمعت شركة هواوي خلال هذه الحلقة النقاشية خبراء وشركاء مزوّدي خدمات الإنترنت من الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا لاستكشاف سبل فعّالة لمساعدة مزوّدي خدمات الإنترنت على تنمية أعمالهم في قطاع الأعمال بين الشركات. كما أصدرت شركة هواوي ورقة عمل بعنوان “مزوّد خدمة إنترنت واحد، شبكة واحدة” لمساعدة مزوّدي خدمات الإنترنت على تعزيز قيمة الشبكة.

صورة جماعية

تحدّث فرانك لو، نائب رئيس وحدة أعمال مزوّدي خدمات الإنترنت وخدمات البث عبر الإنترنت (OTT) في شركة هواوي، خلال كلمته الافتتاحية، عن الفرص الجديدة التي تنتظر مزوّدي خدمات الإنترنت بفضل تسارع التحوّل الرقمي العالمي والطفرة في خدمات الأعمال بين الشركات (B2B)، مثل الخطوط الخاصة للحكومات والشركات والربط السحابي، حيث يجب على مزوّدي خدمات الإنترنت التركيز على المستقبل، مع إعطاء الأولوية للاستشراف الاستراتيجي، وتقديم خدمات متميّزة، وتحسين الكفاءة. كما يتعين عليهم التخطيط المسبق لشبكاتهم من خلال تصميم خارطة طريق عالمية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، وتشكيل اتجاهات الأعمال بشكلٍ استباقي بدلًا من مجرد الاستجابة بشكلٍ تفاعلي.

انتهز أدو دو، الرئيس التنفيذي لنطاق شبكة المنطقة الواسعة في هواوي، الفرصة خلال خطابه الرئيسي لشرح كيف تساعد بنية أهداف “مزوّد خدمة إنترنت واحد، شبكة واحدة” من هواوي موفّري خدمة الإنترنت على تطوير خدماتهم لمعاملات الشركات (B2B) من خلال ثلاث استراتيجيات رئيسية: (1) بناء بنية رشيقة ومرنة ومعيارية تفصل الشبكات عن الخدمات، ممّا يتيح طرح الخدمة السريع والتوسّع الفعّال للشبكة؛ (2) توفير خدمات دورة حياة كاملة تركّز على تجربة المستخدم وتقديم تجارب متباينة من خلال تقنيات SRv6 وROADM؛ و(3) تعزيز التشغيل والصيانة الذكية لتمكين التزويد السريع بالخدمة والإصلاح الذاتي للأخطاء والتشغيل والصيانة الأكثر كفاءة.

لقد استعرض ممثلون من شركة DIL Technology للاتصالات العراقية وشركة Vumatel الجنوب أفريقية خلال جلسة النقاش خبراتهم في تسهيل خدمات الأعمال بين الشركات (B2B) عبر شبكاتهم. وقدّمت المناقشات، التي شهدت مشاركة فعّالة من خبراء مزودي خدمات الإنترنت، اقتراحات قيّمة حول تخطيط الشبكات وإنشائها. كما شهدت الفعالية إصدار شركة هواوي لورقتها البحثية “مزوّد خدمة إنترنت واحد، شبكة واحدة “، التي تُحلّل بدقة اتجاهات قطاع مزوّدي خدمات الإنترنت، والبنية المستهدفة، وخارطة طريق التطوّر. ولعلّ هذه الورقة البحثية تهدف إلى مساعدة العملاء على تحقيق الربح من موارد الشبكة والاستفادة من قيمتها.

وستواصل شركة هواوي في المستقبل تعزيز ابتكاراتها واستثماراتها في قطاع مزوّدي خدمات الإنترنت، والشراكة مع العملاء لدفع عجلة النجاح المتبادل في العصر الجديد من ذكاء الصناعة.