‫شركة هواوي تُصدر مفهوم “R.I.S.E” البنية المرجعية للحوسبة السحابية الحكومية الوطنية

شنغهاي، الصين – Media OutReach Newswire – 23 سبتمبر 2025 – في قمة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي العالمية للقطاع العام 2025، أطلقت شركة هواوي رسميًا بنية “R.I.S.E” المرجعية للسحابة الحكومية الوطنية، ممّا يسرّع بدوره من التحوّل الذكي في جميع أنحاء البلاد.

قال لي جونفينج (ويند)، نائب رئيس شركة هواوي والرئيس التنفيذي للقطاع العام العالمي، في كلمته، إن شركة هواوي، بفضل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، قد نجحت في بناء قاعدة سحابية مركزية وفعّالة وآمنة تدعم التحوّل الذكي للخدمات الحكومية والعامة، مع دعم تجميع البيانات ومعالجتها واستخراج القيمة.

وأكّد شان تشيغوانغ، مدير إدارة المعلوماتية وتنمية الصناعة بمركز المعلومات الحكومي، على أن التحوّل الذي تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين يُعد نموذجا قيمًا للحوكمة الذكية العالمية.

كما ألقى ممثلون من قبل DPO (هونغ كونغ)، وCCK (تونس)، وAnkabut (الإمارات العربية المتحدة)، وAIPMC (هوادو، قوانغدونغ) كلمات في هذه الفعالية.

لقد كشف السيد هونغ إنج كوه، كبير العلماء في وحدة أعمال القطاع العام العالمي في شركة هواوي، خلال القمة، عن بنية “R.I.S.E”المرجعية للسحابة الحكومية الوطنية، والتي تتضمّن أربعة حلول:

(R) بنية تحتية مرنة وموثوقة: توفّر السحابة الحكومية الوطنية بنية تحتية سحابية مرنة وموثوقة، تضمن أمن البيانات واستقرار تشغيل التطبيقات الحيوية. (I) آمنة وذات سيادة: لمواجهة تحديات الأمن الرقمي الوطني المعتمد على الذات، حيث تقدّم شركة هواوي نماذج نشر متعدّدة (مثل السحابة العامة، والسحابة المخصّصة كاملة الحزمة، ومجموعة هواوي السحابية). ومن خلال بنية موحّدة، وتقنيات متزامنة، ونظام بيئي مشترك، تدعم هذه الحلول تخزين البيانات وتدفقها واستخدامها بشكلٍ آمن وموثوق. (S) مبتكرة وجاهزة للذكاء الاصطناعي: تبني البنية ثلاث منصّات فعّالة للتطبيقات والبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة في توفير واستخدام بيانات عالية الجودة، حيث توفّر شركة هواوي وكلاء أذكياء ومعرفات رقمية خاصة بالحكومة كقدرات أساسية لطبقة المنصّة العامة الرقمية، ممّا يدعم تطبيقات الحكومة في الطبقة العليا. (E) نظام بيئي مُعزّز: أقامت شركة هواوي شراكات مع أكثر من 100 جهة فاعلة في النظام البيئي في القطاعين الحكومي والعام، ممّا يساعد الدول على تسريع التحول الرقمي والذكي للخدمات العامة.

إنّ شركة هواوي تواصل الاستثمار في الابتكار، فهي ملتزمةً بتقديم حلول شاملة تُلبّي الاحتياجات الأساسية للتحوّل الرقمي والذكي في الخدمات العامة. وباستغلال التكامل القوي بين الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تُسهم شركة هواوي في مواجهة التحديات الرئيسية. ويُمثّل إصدار البنية المرجعية للحوسبة السحابية الحكومية الوطنية بداية عهد جديد من “التعاون الذكي” في تقديم الخدمات العامة.

وبالتطلّع للمستقبل، ستواصل شركة هواوي تعميق التكامل بين الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، دافعةً بذلك تطويرًا عالي الجودة في هذا العصر الجديد.