مياولي، تايوان, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — بينما يستمر قطاع التبغ العالمي في المعاناة تحت ضغوط ثلاثية من التعريفات الجمركية، التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، أطلقت مجموعة عليشان اليوم شرارة جديدة في معرض InterTabac مع “رأس حربي متكامل السلسلة”. في معرض التبغ الدولي في دورتموند 2025 (InterTabac)، الذي افتتح في 18 سبتمبر، كشفت “العملاق الخفي” للصناعة، الذي يتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة ومئات من براءات الاختراع الأساسية، عن “سفينته الرائدة” في تصنيع التبغ الحديث الشامل الفئات والعالمي السلسلة لأول مرة.

هذه الخطوة تتيح للعملاء الرئيسيين والعلامات التجارية الناشئة على حد سواء الإبحار معًا دون أي تأخير زمني.

السجائر التقليدية: التراث التايواني والنكهات شبه الاستوائية

يقع مصنع سجائر مجموعة عليشان في مياولي، تايوان، وهي المنشأة الوحيدة المتميزة للسجائر المربوطة في الجزيرة، على مساحة 40,000 متر مربع في بلدة هولونغ، مقاطعة مياولي. مع خبرة عميقة في سلسلة البحث والتطوير الأساسية، والإنتاج، وخدمات العلامات التجارية، ونقل التكنولوجيا، وبدعم من كبار موردي المواد الخام العالميين، قامت المجموعة ببناء علامات تجارية معروفة مثل عليشان وداهوا، والتي يتم توزيعها في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، مما يرسخ مكانتها كواحدة من الموردين المتكاملين الرائدين للتبغ في جنوب شرق آسيا.

شركة مياولي لصناعة التبغ في تايوان، التابعة لمجموعة أليشان، تُقدّم دعوةً “لخدمة الصناعة”، وتُعيد تعريف تصنيع التبغ التعاقدي ببراءات اختراع مفتوحة وقدرة استيعابية معيارية

تماشيًا مع الاتجاهات العالمية في تطوير نكهات السجائر، طورت المجموعة بشكل مستقل تقنية فلاتر الكبسولة الآلية وأنظمة كبسولات الاحتفاظ بالرطوبة، والتي لا تعمل فقط على ترطيب الدخان ولكنها تعزز أيضًا رائحته. هذا يثري بشكل كبير ملف النكهة ويحسن تجربة التدخين بشكل عام.

بفضل الإنتاج الداخلي الكامل لمضافات نكهات الكبسولة، تستطيع المجموعة ضمان توفير ذاتي مستقر مع تلبية احتياجات التخصيص الشخصي في تصميم المظهر، اللون، والنكهة.

التبغ الجديد: مخصص لاستخلاص الأعشاب مع مئات براءات الاختراع

تستخدم السوائل الإلكترونية الخاصة بعليشان النيكوتين الطبيعي ومستخلصات نباتية كمكونات أساسية، معززة بتقنيات متقدمة مثل استخلاص ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، التقطير الجزيئي، والتجفيف بالتجميد بدرجة الجودة الفضائية لتحسين احتباس الرائحة، مما يضمن بخارًا أنظف، وتوصيلاً أكثر سلاسة، ونكهات تدوم لفترة أطول.

مجموعة عليشان تفتح الآن بيانات مختبراتها التي تمتد لأكثر من 20 عامًا، ومسارات الامتثال، وخطوط الإنتاج المرنة لأصحاب العلامات التجارية، والموزعين، وحتى المصنعين الآخرين، للعمل معًا على معالجة قضايا تقلبات التعريفات الجمركية، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وحالة عدم اليقين في سلاسل التوريد الإقليمية.

الشركة: شركة تايوان مياولي لصناعة التبغ المحدودة

للتواصل: كات لي

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: http://www.miaolitw.com/

الهاتف: 886916188838+

العنوان: رقم 205-22، طريق كوشينغ، بلدة هولونغ، مياولي، تايوان

