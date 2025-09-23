‫شركة زوتاري توسّع دورها في المملكة العربية السعودية لدعم طموحات رؤية 2030

تعمل زوتاري (www.Zutari.com)، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والاستشارات في مجال الإنشاءات والبُنى التحتية، والتي تتمتّع بخبرة تزيد عن 90 عامًا في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، على تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تحقيق واحدة من أكثر أجندات التحوّل طموحًا في العالم، وهي رؤية 2030.

يقول إرميس ماركيز، المدير العام لشركة زوتاري بالمملكة العربية السعودية ومدير الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط: “تُمثّل المملكة العربية السعودية اليوم أحد أكثر الأسواق حيويةً في العالم. ويتطلّب حجم وطموح مشاريع المملكة العملاقة خبرةً عالمية المستوى، بالإضافة إلى فهمٍ ثقافي وسياقي عميق. ولهذا السبب، تتواجد شركة زوتاري هنا الآن، لنجمع بين خبرتنا العالمية ورؤيتنا المحلية للمساهمة في بناء إرثٍ حيٍّ للأجيال القادمة”.

التأثير الهندسي على المملكة العربية السعودية

بسجلٍ حافل يضم أكثر من 15,000 مشروع مُنجز على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط، تتمتّع شركة زوتاري بخبرة عالمية المستوى في مجالات البنية التحتية، والمباني، والطاقة، والمياه، والنقل، والتنمية الحضرية، والاستدامة. ويعمل لدى الشركة نحو 2,500 مهندس ومصمّم ومتخصّص، يدمجون الأدوات الرقمية والممارسات المستدامة لتقديم حلول مصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة.

لقد حظيت شركة زوتاري بثقةٍ كبيرة لدعم بعضٍ من أبرز مبادرات المملكة العربية السعودية. ويؤكد ماركيز: “إننا نقدّم خدمات تصميم وإدارة مشاريع متعدّدة التخصّصات لبعض المشاريع الرئيسية التي تدعم رؤية 2030، في قطاعات الضيافة والتعليم والرياضة والثقافة والبنية التحتية، على سبيل المثال لا الحصر”.

وهذه المشاريع مجتمعة تُظهر قدرة شركة زوتاري على تقديم حلول متكاملة ومدعومة رقميًا ومستدامة على نطاق واسع، بدءًا من أُطر التنقّل الذكي إلى المعالم الثقافية والبنية الأساسية المقاومة للتغيّر المناخي.

لماذا المملكة العربية السعودية، ولماذا الآن

إنّ التوسّع الحضري السريع في المملكة العربية السعودية، وتنويع مصادر اقتصادها، والتزاماتها الجريئة بالاستدامة، تمثّل فرصًا فريدةً للتعاون بين الخبراء العالميين والمواهب المحلية. وتلتزم شركة زوتاري بالمساهمة في هذا التحوّل من خلال مواءمتها مع أولويات المملكة.

وتشمل هذه المبادرات الاستدامة، ودمج المرونة المناخية، وكفاءة الطاقة، والتصميم المستدام في جميع المشاريع؛ والابتكار الرقمي، والاستفادة من نمذجة معلومات البناء، والتوائم الرقمية، وتكامل البيانات لتوفير بنية تحتية أكثر ذكاءً؛ وتنمية المواهب المحلية، والشراكة مع الجامعات السعودية، ودعم الخريجين، وضمان المشاركة السعودية القوية في تنفيذ المشاريع.

يضيف ماركيز: “إنّ رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنمية، بل هي نقلة نوعية”. ويختتم قائلًا: “بصفتنا مهندسين ومستشارين، نرى فيها فرصةً للمشاركة في ابتكار حلولٍ بارزة عالميًا، لكنّها تحمل طابعًا سعوديًا أصيلًا. فدورنا هو تمكين التقدّم، وفتح آفاق جديدة، ودعم المملكة في تحقيق رؤيتها المتمثّلة في خلق مجتمعات مزدهرة ومترابطة ومستدامة”.

التوزيع بواسطة APO Group نيابةً عن شركة زوتاري

ملاحظات للمحرّر

لتحميل صور عالية الدقة لهذه المقالة الإخبارية، يُرجى زيارة http://Media.NGAGE.co.za والنقر على رابط زوتاري لعرض المكتب الصحفي للشركة.

يمكنك تصفّح نطاق NGAGE الإعلامي للحصول على المزيد من مقالات الأخبار والصور للعملاء عبر http://Media.NGAGE.co.za

حول شركة زوتاري:

زوتاري، شركة رائدة في هندسة واستشارات الإنشاءات والبُنى التحتية، وتتمتّع بإرث عريق يمتد لأكثر من 90 عامًا في أفريقيا والشرق الأوسط. إنّنا نتعاون مع عملائنا طوال دورة حياة البنية التحتية، ونقدّم حلولًا مبتكرة ومدعومة رقميًا في قطاعات مثل: المباني، والمياه، والتعدين، والطاقة، والنقل، والاستدامة. ونساهم في ابتكار حلول محلية بارزة عالميًا، ونضع في مقدّمة أولوياتنا التأثير والهدف والأفراد. نحن في شركة زوتاري، لا نصمّم البنية التحتية فحسب، بل نخلق الإمكانات، ونفتح آفاق المستقبل، ونبني إرثًا حيويًا يرتقي بالمجتمعات ويعيد تعريف ما هو ممكن للأجيال القادمة.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة www.Zutari.com