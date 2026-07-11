‫روبوتات Booster Robotics الشبيهة بالبشر تحصد جميع ألقاب البطولة في مسابقة RoboCup 2026

سانتا كلارا، كاليفورنيا, July 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

في مسابقة RoboCup 2026، وهي المسابقة الرائدة عالميًا في مجال الروبوتات، تمكنت الفرق التي تنافست باستخدام روبوتات Booster Robotics الشبيهة بالبشر من حصد جميع ألقاب البطولة في فئات الروبوتات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. شارك هذا العام إجمالي 59 فريقًا من جميع أنحاء العالم في مسابقة RoboCup 2026، تنافس 38 منها على روبوتات Booster، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: Badger Bots (الولايات المتحدة)، فريق Bahia Robotics (البرازيل)، Berlin United (ألمانيا)، B-Human (ألمانيا)، HTWK Robots (ألمانيا)، HULKs (ألمانيا)، Inha-United (كوريا الجنوبية)، KURA (الإمارات العربية المتحدة)، NUbots (أستراليا)، Pumas (المكسيك)، RedbackBots (أستراليا)، RFC-Tsudanuma (اليابان)، Rhoban (فرنسا)، RoboEireann (أيرلندا)، Robo-Erectus (سنغافورة)، Ruhrbot Devils (ألمانيا)، rUNSWift (أستراليا)، فريق SPQR (إيطاليا)، Tech United (هولندا)، UT AustinVilla (الولايات المتحدة)، whIRLwind Amsterdam (هولندا)، وآخرين.

فئة الروبوتات الكبيرة: البطل ، Tsinghua Hephaestus؛ الوصيف، CAU Mountain&Sea؛ المركز الثالث، BISTU Water. جميعهم تنافسوا على روبوت Booster T1.

البطل Tsinghua Hephaestus؛ الوصيف، CAU Mountain&Sea؛ المركز الثالث، BISTU Water. جميعهم تنافسوا على روبوت Booster T1. فئة الروبوتات المتوسطة: البطل ، B-Human؛ الوصيف، HTWK Robots؛ المركز الثالث، Rhoban. جميعهم تنافسوا على روبوت Booster K1.

البطل B-Human؛ الوصيف، HTWK Robots؛ المركز الثالث، Rhoban. جميعهم تنافسوا على روبوت Booster K1. فئة الروبوتات الصغيرة: البطل، Invic؛ الوصيف، Hamburg Bit-Bots؛ المركز الثالث، GeoHBots. تنافس كل من فريق Invic وGeoHBots على روبوت Booster K1 Air.

البطل الذي يقف وراء الأبطال

يشير هذا الانتشار الواسع إلى تحول جوهري في معايير قياس كفاءة مسابقات الروبوتات، من “من يمكنه صنع الروبوت” إلى “من يمكنه جعل الروبوت أكثر ذكاءً”. في السنوات الماضية، كانت الفرق تنفق جزءًا كبيرًا من مواردها في البحث والتطوير على صنع الروبوت نفسه من الصفر، مع بذل جهد كبير في التصميم الميكانيكي، وتطوير الأجهزة، والتحكم الأساسي في الحركة. شكّل هذا العام نقطة تحول واضحة: ركزت الفرق الرائدة بالكامل تقريبًا على دفع حدود الإدراك الحسي، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والتنسيق بين الروبوتات المتعددة، بينما قامت شركة Booster Robotics بدور المنصة الأساسية، وواصلت تطوير قدرات الحركة الأساسية للأرجل والأقدام لدى الروبوتات، وتحسين الموثوقية في الجري بسرعة عالية، والتوقفات والانعطافات المفاجئة، واستعادة التوازن بعد السقوط، والحركة المستدامة. هذا الفصل بين الأجهزة المادية والبرمجيات يتيح للكود المعقد العمل بشكل موثوق في العالم الواقعي.

شركة Booster Robotics تؤسس نظامًا بيئيًا عالميًا للذكاء المتجسد

أطلقت شركة Booster Robotics مؤخرًا منصة Booster Studio، وهي أول بيئة تطوير متكاملة (IDE) في العالم مبنية خصوصًا للذكاء المتجسّد، ما يتيح للمهندسين والباحثين والمطورين في جميع أنحاء العالم منصة موحدة لبرمجة سلوكيات الروبوتات الشبيهة بالبشر ومحاكاتها ونشرها بكفاءة أكبر. وفي الوقت ذاته، أطلقت الشركة رسميًا بطولة Booster Champion 3v3 Soccer (champion.booster.tech/?lang=en)، لدعوة المطورين وعشاق الذكاء المتجسد من جميع أنحاء العالم للمنافسة والتعاون والإسهام في بناء مستقبل الذكاء المتجسد معًا. ستتوسع المسابقة لتشمل سيناريوهات واقعية أكثر في المستقبل.

كان من بين أصغر الفرق المشاركة في مسابقة RoboCup 2026 فريق من مدرسة Pui Ching المتوسطة (ماكاو). باستخدام منصة Booster Studio، تمكن هؤلاء المطورون الشباب من تطوير خوارزمياتهم وتدريبها والتحقق من صحتها في بيئة رقمية واقعية بدرجة كبيرة، قبل استخدامها بسلاسة في الروبوتات الحقيقية. يتشكل نظام بيئي مفتوح ومشترك لتطوير الذكاء المتجسد، من جامعات البحوث العريقة والمختبرات الرائدة إلى المطورين العاديين وفرق الطلاب.

نبذة عن Booster Robotics

شركة Booster Robotics هي شركة روبوتات بشرية تكرس جهودها لتطبيق الذكاء المتجسد في الاستخدامات في العالم الحقيقي. في RoboCup 2026، حصدت الفرق المتنافسة باستخدام روبوتات Booster جميع ألقاب البطولة في فئات الروبوتات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما عزز ريادة Booster التقنية في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة booster.tech. لمعرفة المزيد عن Booster Studio، تفضل بزيارة studio.booster.tech.

المصدر Booster Robotics

ملاحظة: صور عالية الدقة ومواد فيديو متوفرة عند الطلب. جهة الاتصال [email protected]

جهة الاتصال الإعلامية: Booster Robotics | [email protected]

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