‫حملة شويترامس “الخيرية للقضاء على الجوع” تُمكّن برنامج الأغذية العالمي من توفير وجبات مدرسية في ظل ارتفاع معدّلات الجوع العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2025 سبتمبر 1 – تُطلق شويترامس، سلسلة متاجر السوبر ماركت الرائدة في دبي، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، النسخة الأحدث من حملة “القضاء على الجوع الخيربة” لدعم برامج الوجبات المدرسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.ستستمر المبادرة من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر لعام 2025، وهي الأحدث في الشراكة التي استمرت طوال عقد من الزمان بين شويترامس وأكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع وسوء التغذية.

لقد تبرعت شويترامس منذ عام 2015 بما يعادل أكثر من 7 ملايين وجبة، ممّا ساعد برنامج الأغذية العالمي على توفير تغذية تُغيّر حياة الأطفال في المجتمعات المُهمّشة. وتُواصل حملة هذا العام هذا النهج، حيث تُساهم عائدات المنتجات التي تحمل علامة “أطعمة الخير” في توفير ما يصل إلى أربع وجبات لكل منتج من منتجات برنامج الوجبات المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

وجبات برنامج الأغذية العالمي المدرسية ليست مجرد تقديم للطعام فحسب، بل هي بوابة للتعليم والصحة والأمل. ففي المناطق التي تعاني من الصراعات والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي، قد تُحدث الوجبات المدرسية اليومية فرقًا بين التسرّب من التعليم والازدهار. وبالنسبة للفتيات تحديدًا، تُساعد هذه البرامج على مواجهة عوائق كالزواج المبكّر وعمل الأطفال.

“إن برنامج الأغذية العالمي ممتن للغاية لشريكنا الدائم شويترامس لمضاعفة دعمها للوجبات المدرسية كأداة فعّالة للغاية لمعالجة الجوع في عالم من الأزمات المتفاقمة وفي الوقت الذي يؤثّر فيه انعدام الأمن الغذائي الحاد على 320 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.”

صرّح السيد إل تي باغاراني، رئيس مجلس إدارة شركة شويترامس، عن مدى تطوّر الحملة قائلًا: “لقد شهدنا بأُم أعيننا كيف يمكن لوجبة بسيطة أن تفتح آفاقًا جديدة. من تعزيز الحضور المدرسي إلى تحسين النتائج الصحية، وكانت الآثار المترتبة على ذلك عميقة. إننا ممتنون للغاية لعملائنا وشركائنا الذين يمدنا كرمهم بما يلزم هذه المهمة. معًا، نحن لا نُطعم الأطفال فحسب، بل نستثمر في مستقبلهم.”

في محاولة لجعل التبرّع أكثر شفافيةً وذات طابع شخصي، تدعو شويترامس المتبرّعين إلى متابعة رحلة مساهماتهم عبر تطبيق برنامج الأغذية العالمي المبتكر لجمع التبرعات ” شارك وجبة “. تتيح صفحة مخصصة للحملة – ” شارك وجبة للقضاء على الجوع مع شويترامس” – للمستخدمين رؤية كيف يُحدث دعمهم فرقًا ملموسًا، كما يمكن الوصول إلى الصفحة عن طريق مسح رموز الاستجابة السريعة المعروضة على ملصقات الحملة داخل المتجر أو من خلال البحث داخل التطبيق نفسه.

لقد حصل برنامج الأغذية العالمي وشويترامس على دعم اثنين من أبرز مناصري العدالة الغذائية، وهما إختصاصي التغذية السريرية ميتون دي ساركار، ومدونة الطعام الشهيرة سعاد شما، المعروفة لدى الكثيرين باسم “ليدي سباتولا”. وقد سافر الثنائي العام الماضي إلى منطقة المفرق الأردنية لمشاهدة برنامج الوجبات المدرسية الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي عن كثب، وشاركا الدروس المستفادة لدعم أهداف حملة القضاء على الجوع. سيتم نشر أفكارهما من خلال سلسلة من القصص الجذّابة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد جهود سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الحملة. ومن خلال تسليط الضوء على التغيير الواقعي، تأمل شويترامس في إثبات أن كل وجبة يتم التبرّع بها ليست مجرد بادرة حسن نية فقط، بل هي حافز للصمود وإتاحة الفرص.

زعتها APO Group نيابة عن Choithram International Foundation.

تنزيل الصورة (1): https://apo-opa.co/3I0bKS5

التعليق: لقد دعم برنامج الأغذية العالمي الحكومات الوطنية في معالجة انعدام الأمن الغذائي عبر تعزيز استراتيجيات الصمود طويلة الأجل. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الناس من خلال تقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة، والوقاية من سوء التغذية، والبرامج المدرسية، وأنشطة الصمود في مواجهة تغيّر المناخ. وفي هذا السياق، صمّم البرنامج سياقاته لدعم الفئات المهمّشة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الوصول الآمن إلى المساعدات، مع الاستماع إلى أصوات المستفيدين. الصورة:( © WFP/ Zeina Habib IACAD Permit# PRHCE– 004628868 )

فيديو: https://apo-opa.co/47SOeRw



وسائل التواصل الاجتماعي:

شويترامس

تابعونا عبر تويتر على @ choithramsuae

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

تابعونا عبر إكس على @ WFP_GCC

وعبر انستجرام على @ WFP_GCC

نبذة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة:

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تعمل على إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ واستخدام المساعدات الغذائية لبناء مسار للسلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من الصراعات والكوارث وتأثير تغيّر المناخ.

لا يدعم برنامج الأغذية العالمي أي منتج أو خدمة.

حول شراكة برنامج الأغذية العالمي – شويترامس:

لقد تأسّست الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأغذية العالمي وشويترامس من خلال مؤسّسة شويترامس الدولية في عام 2015، وقد حقّقت نتائج ملموسة ومغيّرة لحياة العديد من المجتمعات الضعيفة. فقد تعاونت شويترامس وبرنامج الأغذية العالمي كشريكان في مجموعة متنوّعة من حملات القضاء على الجوع في مواقع السوبر ماركت في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم التبرّع بأكثر من 6.5 مليون وجبة منذ بدء الشراكة في عام 2015. وبالنسبة للعديد من أطفال المدارس الذين تدعمهم الشراكة، فإن الوجبة التي يتلقونها في المدرسة هي الوجبة الوحيدة التي قد يتناولونها في ذلك اليوم. ولهذا السبب تعمل الشراكة بجد لزيادة إمكانية الوصول إلى الغذاء وتوافره للأطفال في المجتمعات المهمّشة في الشرق الأوسط وخارجه.

نبذة عن شويترامس:

لقد أسرت شويترامس عبر أجيال قلوب سكان دولة الإمارات العربية المتحدة باتباعها شعار “مليء بالخير”، مُرضيةً عملاءها وشركائها والمساهمين في كل نقطة اتصال. وتُقدم العلامة التجارية تجربة تسوّق هجينة حقيقية للعملاء من خلال أكثر من 50 فرعًا في مواقع استراتيجية في دولة الإمارات، وحضور إلكتروني قوي على موقع Choithrams.com، وشبكة توصيل مُحسّنة تُركز على الهواتف المحمولة للوصول إلى العملاء عبر إنستاشوب، أو طلبات، أو ديليفروو، أو إل جروسر، أو نون، أو واتسآب، أو عبر الهاتف.

تُعدّ شويترامس اليوم مجموعة ناجحة تضم شركاء في مجالات متنوّعة، تشمل التصنيع والتوزيع والسلع وتجارة التجزئة. ولعلّ هذا المزيج الغني هو ما يُثري المجموعة بالخبرة والموارد الهائلة. فقد دخلت شويترامس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1974، وسلسلتها التي تضم أكثر من ٥٠ سوبر ماركت جعلتها اسمًا مألوفًا في دولة الإمارات.

أو يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.Choithrams.com