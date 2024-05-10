‫ثورة في عالم التنافس والتداول: تعاون AlphaX مع رائد سباقات فورميلا تو إنزو فيتيبالدي

سيدني، أستراليا – 10 مايو 2024 – تعلن AlphaX المنصة الرائدة في تداول العملات المشفرة، والمتخصصة في صياغة مستقبل التداول بكل فخر وضع حجر الأساس لشراكتها مع سائق سباقات فورميلا تو (F2) إنزو فيتيبالدي. هذا التعاون يميز تقاربًا قائمًا بين سباقات السرعة الفائقة وتكنولوجيا التداول العصرية ويهدف إلى هدفٍ مشتركٍ وهو الجمع بين السرعة والابتكار للفوز بالمستقبل.

وقد تأسست منصة AlphaX على الشفافية والابتكار وتقدِّم مجموعة متنوعة من حلول التداول لهواة تداول العملات المشفرة. من التداول الفوري والمشتقات المتطورة. تمد AlphaX المستخدمين بأدوات متطورة حديثة للإبحار في العالم الديناميكي للأصول المشفرة. كما استحدثت AlphaX مزايا متطورة مثل تداول الإيردروب ومكافأة المتداولين على التداول، و Snipe Meme ومحفظة أدوات لسهولة شراء الأصول الموجودة في التشين. ومن خلال هذه التطورات تواصل AlphaX إعادة صياغة تجربة التداول من جديد.

إنزو فيتيبالدي النجم الصاعد في عالم سباقات فورميلا تو وسليل أسرة فيتيبالدي الشهيرة في عالم السباقات التي تجمع بين الابتكار والتميز. في الميدان المتسارع لسباق السيارات الذي يمكن أن تحدد فيه أجزاءً من الثانية الفائز من الخاسر حيث السرعة والدقة وطريقة القيادة مهمة للغاية. هناك رؤية مشتركة بين AlphaX وإنزو فيتيبالدي إلا وهي تجاوز الحواجز واحتواء التحديات لتحقيق النجاح. تهدف AlphaX من خلال هذه الشراكة إلى إشراك قاعدة جماهيرية أوسع من خلال زيادة حب سباقات السيارات على مستوى العالم ودمجها مع العالم المثير لتداول العملات المشفرة.

وقد قال المدير التنفيذي لمنصة AlphaX نحن متحمسون لبدء هذه الرحلة الشيقة مع إنزو فيتيبالدي، فهذه الشراكة تمثل دمجًا بين السرعة والابتكار والتفوق ونحن متعطشون لإحداث ثورة عند ملتقى التسابق والتداول. فمن خلالهما معًا نمضي بخطىً حثيثة متزنة نحو المستقبل محددين معاييرًا جديدة للأداء محطمين حواجز الممكن.

ومع تأهب AlphaX و فيتيبالدي يتوقع العالم تعاونًا مثيرًا للتنافس ومحفزً للتداول ليمهد الطريق نحو مستقبل حماسي.

AlphaX

AlphaX Exchange منصة رائدة في تداول العملات المشفرة متخصصة في اكتشاف العملات المشفرة التي تركز على القيمة وتعزز هذه العملات المشفرة. ونظرًا لأن لدى الشركة أساسًا راسخًا بناه خبراء المجال والتزامًا بأمن المستخدم ورضاه، لذا فإن AlphaX هي مدخلك لمستقبل الاستثمار. انضم إلينا ونحن نواصل سبر أغوار غاية سوق العملات المشفرة، أحد أصول التداول الناجحة في عصرها.