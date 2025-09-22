‫تم اختيار هواوي كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لمنصات تخزين بيانات المؤسّسات في عام 2025

شنتشن، الصين – Media OutReach Newswire – 18 سبتمبر 2025 – أصدرت شركة Gartner®، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليل البيانات، تقريرها “Magic QuadrantTM الخاص بمنصّات تخزين بيانات المؤسّسات لعام 2025″. وقد أُدرجت شركة هواوي في هذا التقرير، لتكون بذلك الشركة الوحيدة من خارج أمريكا الشمالية التي تُصنّف ضمن هذا التقرير.

تواصل شركة هواوي لتخزين البيانات تطوير الابتكارات التكنولوجية، والاستفادة من منصّة البيانات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، والمرونة القوية للبيانات ومعدلات الكفاءة، وإدارة البيانات الذكية المتقدّمة من أجل تلبية الاحتياجات المتنوّعة للمؤسّسات بشكلٍ شامل في السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدامات التجارية الهامة.

تُستخدم حلول تخزين البيانات لدى شركة هواوي في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم العملاء في العديد من المجالات مثل التمويل والاتصالات والتصنيع والرعاية الصحية والحكومة والمرافق العامة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لمعرفة المزيد عن منتجات وحلول التخزين لدى شركة هواوي، يُرجى زيارة:

https://e.huawei.com/en/products/storage

تقرير Gartner® Magic QuadrantTM لمنصات تخزين بيانات المؤسّسات، بقلم جيف فوجل، جوليا بالمر، تشاندرا موكيالا، جوزيف أونسورث، 2 سبتمبر 2025

إن GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لدى شركة Gartner Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وحول العالم، وتُستخدم في هذا السياق بإذنٍ منها، وجميع الحقوق محفوظة. وكذلك، فإن Magic Quadrant علامة تجارية مسجلة لدى شركة Gartner Inc. و/أو الشركات التابعة لها، وتُستخدم في هذا السياق بإذنٍ منها، وجميع الحقوق محفوظة.

لا تُصادق GARTNER على أي بائع أو منتج أو خدمة مُبيّنة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. وتتألف منشورات GARTNER البحثية من آراء مؤسّسة GARTNER البحثية، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية، كما تُخلي شركة GARTNER مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، المتعلّقة بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض مُحدّد.